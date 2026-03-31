Эксперт рассказала, у кого в России пенсия вырастет в два раза в апреле

В России пенсионеры старше 80 лет с апреля начнут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Также, по его словам, будут проиндексированы социальные пенсии, повышение затронет около 4,3 миллиона человек, сообщает NEWS.ru.

«С 1 апреля размер социальных пенсий проиндексируют на 6,8%. Правительство утвердило коэффициент индексации в размере 1,068, рассчитанный на основе динамики роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год, — пояснил специалист.

По словам Щербаченко, пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы будут получать повышенную пенсию. Фиксированная выплата увеличится в два раза. При этом никаких заявлений подавать не нужно: Социальный фонд России (СФР) автоматически перечислит их в повышенном размере.

Эксперт добавил, что с апреля вырастет и размер государственного пенсионного обеспечения. Повышение коснется военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, граждан с особыми знаками отличия, летчиков-испытателей, космонавтов, а также лиц, которые пострадали от радиационных катастроф.

«На 6,8% проиндексируют выплаты военнослужащим, проходившим службу по призыву, участникам ВОВ, гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда, «Житель осажденного Севастополя и «Житель осажденного Сталинграда, летчикам-испытателям и космонавтам, гражданам, пострадавшим при радиационных или техногенных катастрофах, и членам их семей, — указал Щербаченко.

По его словам, декларацию о доходах, полученных в прошлом году, надо представить до 30 апреля. Отчитаться нужно тем налогоплательщикам, которые в 2025 году продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогостоящие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею либо сдавал имущество в аренду.

Ранее сообщалось, что в апреле СФР начнет перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату ко Дню Победы. Она начнет поступать с 3 апреля. Сумма выплаты составит 10 тысяч рублей. В Фонде указали, что каждому средства доставят банками и почтой по своему графику.