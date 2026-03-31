У кого в России пенсия вырастет в два раза в апреле, рассказал эксперт

В России пенсионеры старше 80 лет с апреля начнут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Также, по его словам, будут проиндексированы социальные пенсии, повышение затронет около 4,3 миллиона человек, сообщает NEWS.ru.

Эксперт рассказала, у кого в России пенсия вырастет в два раза в апреле
«С 1 апреля размер социальных пенсий проиндексируют на 6,8%. Правительство утвердило коэффициент индексации в размере 1,068, рассчитанный на основе динамики роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год, — пояснил специалист.

По словам Щербаченко, пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы будут получать повышенную пенсию. Фиксированная выплата увеличится в два раза. При этом никаких заявлений подавать не нужно: Социальный фонд России (СФР) автоматически перечислит их в повышенном размере.

Эксперт добавил, что с апреля вырастет и размер государственного пенсионного обеспечения. Повышение коснется военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, граждан с особыми знаками отличия, летчиков-испытателей, космонавтов, а также лиц, которые пострадали от радиационных катастроф.

«На 6,8% проиндексируют выплаты военнослужащим, проходившим службу по призыву, участникам ВОВ, гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда, «Житель осажденного Севастополя и «Житель осажденного Сталинграда, летчикам-испытателям и космонавтам, гражданам, пострадавшим при радиационных или техногенных катастрофах, и членам их семей, — указал Щербаченко.

По его словам, декларацию о доходах, полученных в прошлом году, надо представить до 30 апреля. Отчитаться нужно тем налогоплательщикам, которые в 2025 году продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогостоящие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею либо сдавал имущество в аренду.

Ранее сообщалось, что в апреле СФР начнет перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату ко Дню Победы. Она начнет поступать с 3 апреля. Сумма выплаты составит 10 тысяч рублей. В Фонде указали, что каждому средства доставят банками и почтой по своему графику.