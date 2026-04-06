Как рассчитать размер финансовой подушки

Финансовая подушка безопасности — это денежный резерв, который помогает пережить непредвиденные ситуации: потерю работы, болезнь, срочные ремонты. Это ваш личный страховой фонд, позволяющий сохранить привычный образ жизни даже при временной потере дохода. «Рамблер» спросил экспертов, сколько денег нужно хранить на случай жизненных кризисов.

Размер финансовой подушки

Минимальный размер финансовой подушки — не менее трёх месячных расходов. Это тот уровень, который позволяет сохранить привычный образ жизни и пережить временные сложности без резкого снижения качества жизни, указывает финансовый советник Татьяна Волкова.

Но универсальной цифры не существует. Её размер зависит от ваших жизненных обстоятельств:

стабильности дохода;

наличия иждивенцев;

состояния здоровья;

рынка труда (насколько быстро возможны поиски новой работы);

уровня финансовой дисциплины.

Когда открываешь любой учебник по финансам, там первым делом советуют отложить 3–6 месячных расходов. Совет дельный, но он рассчитан на некоего «среднего человека» в вакууме. А в жизни всё иначе: у кого-то ипотека, у кого-то трое детей, а кто-то сегодня работает, а завтра проект закрыли. Ленар Рахманов Финансовый советник

Эксперт советует начать с простого упражнения: взять лист бумаги (или заметки в телефоне) и выписать только необходимые траты. Среди них:

жильё: аренда или ипотека;

аренда или ипотека; база: еда и коммунальные расходы;

еда и коммунальные расходы; обязательства: минимальные платежи по кредитам;

минимальные платежи по кредитам; здоровье: если есть регулярные лекарства или процедуры;

если есть регулярные лекарства или процедуры; связь и транспорт: чтобы доехать до работы или выйти на созвон.

В кризис в первую очередь отказываются от необязательных трат, таких как развлечения, новые кроссовки и платные подписки, поэтому их включать в список не нужно.

Полученная сумма — это ваш «прожиточный минимум». Теперь умножьте её на время, которое вам понадобится, чтобы наладить получение дохода.

По словам Рахманова, размер финансовой подушки зависит от стабильности дохода:

Если вы наёмный сотрудник, работающий в стабильном секторе, вам стоит иметь запас денег на 3–4 месяца. Фрилансер или индивидуальный предприниматель (нестабильный сектор): 6–9 месяцев. Предприниматель с командой: от 6 до 12 месяцев. Рекомендуется создать личный резерв, полностью отделённый от средств компании. Смешение личных и корпоративных средств — распространённая и дорогостоящая ошибка.

Дополнительно можно использовать практику «финансового запаса в днях». Она позволяет трезво оценить устойчивость, рекомендует финансовый советник Татьяна Волкова. Для этого нужно:

определить ежемесячные обязательные траты;

разделить их на 30 и получить ежедневный расход;

затем сопоставить с накоплениями.

Получившаяся цифра покажет, на сколько дней хватит финансового ресурса. Это и есть реальный уровень безопасности.

Средний размер подобных накоплений у россиян сейчас варьируется в пределах 150–250 тысяч рублей, сказал финансовый советник Алексей Родин, ссылаясь на исследование компании Rodin.Capital. При этом только люди старшего возраста — от 50 лет формируют финансовый резерв на регулярной основе (76%). Более молодые люди чаще совершают накопления на определённую цель.

Опрос проводился в период с 1 по 27 марта. Количество респондентов — 4127 человек.

Как сформировать финансовую подушку

С чего начать, если на счету 0

По мнению Рахманова, главная ошибка — ждать определённого уровня дохода, чтобы начать откладывать.

Этот момент не наступит. Я видел людей, которые зарабатывают по полмиллиона в месяц, но у них на счету к концу недели остаётся 15 тысяч. Всё тратится. Ленар Рахманов Финансовый советник

Эксперт подчёркивает ключевое правило: финансовая подушка формируется не из остатков, а до них. Как добавляет Волкова, получив зарплату или оплату от клиента, в первую очередь необходимо «заплатить самому себе», то есть отложить нужную сумму.

Один из самых эффективных принципов — «заплати себе первым»: сразу после получения дохода откладывать фиксированную часть в накопления. Оптимальной стартовой точкой считается 10% от дохода. Татьяна Волкова финансовый эксперт, аналитик

Психологически эффективным решением может стать открытие отдельного счёта. Главное правило: деньги с него должно быть сложнее и дольше выводить, чем просто сделать один клик. Финансовые консультанты утверждают, что этот небольшой барьер — один из самых действенных способов борьбы со спонтанными покупками.

Порядок действий

1. Определите ежемесячные расходы

Чтобы понять, какой должна быть финансовая подушка, нужно:

контролировать свои расходы;

вести учёт трат;

выделить обязательные платежи

Лучше всего составить бюджет — вручную или через приложение.

2. Установите цель накопления

Важно не просто откладывать деньги, а понимать:

сколько нужно накопить;

за какой срок;

какой процент от месячного дохода откладывать;

Например, откладывать 10–20% месячного дохода каждый месяц.

3. Начинайте с малого

Если сложно сразу откладывать крупные суммы:

начните с 5–10% дохода;

постепенно увеличивайте;

автоматизируйте переводы на накопительный счёт.

Главное — регулярность. Даже небольшие суммы дают результат.

4. Регулярный анализ

Финансовый советник Алексей Родин советует в период активного накопления подушки регулярно анализировать свои доходы и расходы.

Способы хранения финансовой подушки

Самым безопасным местом для хранения финподушки Родин назвал вклады. Они позволяют свободно воспользоваться суммой в случае необходимости, хоть и с потерей процента, а также обезопасить накопления от инфляции, отметил эксперт.

По его словам, если вы инвестируете в фондовый рынок, то делать это лучше не из суммы финансовой подушки, а из свободных средств, добавляя полученный доход в копилку.

Для формирования первичной финансовой подушки безопасности оптимально использовать накопительный счёт в одном из топ-10 банков, считает Рахманов. Главное преимущество в том, что деньги работают на вкладчика, но доступны мгновенно.

В качестве второго этапа финансовый консультант предлагает использовать короткие вклады или облигации федерального займа (ОФЗ). Эти варианты позволяют получить более высокую доходность, сохраняя быстрый доступ к средствам: деньги можно вывести в течение нескольких дней.

Если база в рублях уже есть, начните смотреть на валюту. Я не раз видел, как люди копили три года, а потом за один квартал курс прыгал с 70 до 100 — и 30% покупательной способности накоплений просто испарялись. Держать 30–40% в валютных инструментах — это не спекуляция, а здравый смысл. Ленар Рахманов Финансовый советник

Финансовая подушка безопасности — это резерв денег на случай кризисов, позволяющий сохранить базовый уровень жизни.

Эксперты рекомендуют рассчитывать подушку, исходя из минимально необходимых трат и исключая необязательные расходы. Полученную сумму следует умножить на период, который потребуется для восстановления финансовой стабильности.

Не ждите, когда ваш доход вырастет, чтобы начать копить. Возьмите за правило сразу после получения денег откладывать часть (например, 10%) в копилку.

Хранить подушку рекомендуется в ликвидных и надёжных инструментах: на накопительном счёте или вкладе в крупном банке.

Инвестиции на фондовом рынке стоит рассматривать только из свободных средств.

