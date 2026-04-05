Экономика России завершила I квартал 2026 года с околонулевой динамикой ВВП. Промышленность и строительство сократились, розничная торговля застыла, а кредитный рынок охлаждается. Однако мировые цены на нефть превысили 110 долларов за баррель, а ключевая ставка ЦБ в марте снизилась до 15%. Мы спросили экспертов, что будет с инфляцией, рублём и экономикой в апреле.

Экономика: текущее положение и прогнозы

Экономика России вступила в 2026 год со значительным замедлением, которое продолжалось на протяжении всего I квартала. По оценкам Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, он завершился с околонулевой динамикой ВВП. Рассчитываемый Росстатом индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам деятельности в январе — феврале составил 97,2% к аналогичному периоду 2025 года.

Также, по данным ведомства, в январе — феврале промышленное производство сократилось на 0,8% год к году. Обрабатывающие производства показали снижение на 2,9%. Строительство, которое считается отдельно, упало на 14,9%.

Потребительский спрос на начало II квартала находится в стагнации. Оборот розничной торговли в январе — феврале вырос всего на 0,5%, что на фоне роста реальных зарплат на 8,6% в январе говорит о высокой склонности населения к сбережению. По данным опросов ИНП РАН, 66% россиян испытывают тревогу при мысли о своих финансах, а 47% ожидают ухудшения экономического положения семьи.

Кредитный рынок сигнализирует об охлаждении. По данным ЦБ, в феврале 2026 года объём выдачи ипотеки сократился почти на треть по сравнению с январём и составил 290 миллиардов рублей против 425 миллиардов рублей в январе. Основная причина — ужесточение условий семейной ипотеки с 1 февраля. Доля госпрограмм в выдачах упала с 80% в январе до 60% в феврале.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов в феврале сократился на 0,7% после роста в январе — люди не берут новые кредиты и гасят старые. Однако банки чувствуют себя уверенно: чистая прибыль сектора в феврале составила 392 миллиарда рублей, рентабельность капитала — 22,8%.

Банк России 20 марта снизил ключевую ставку до 15%, продолжив цикл смягчения. Это прямой ответ на охлаждение экономики: более дешёвые кредиты должны поддержать бизнес и население. Однако ЦБ предупредил: дальнейшее снижение не будет автоматическим. Мартовский мониторинг предприятий показывает, что текущие оценки бизнес-климата упали до минимума с мая 2022 года (–9,4 п.), однако ожидания на три месяца вперёд улучшились (+9,6 п.).

По предварительным данным Минфина, дефицит федерального бюджета за январь — февраль составил 3,45 триллиона рублей — это 91% планового годового дефицита (3,786 триллиона). Нефтегазовые доходы рухнули на 47,1%, до 826 миллиардов рублей.

Ближневосточный кризис стал ключевым фактором неопределённости, способным повлиять не только на апрельские результаты, но и на экономические итоги всего года. Стоимость нефти на мировом рынке с конца февраля выросла с 70 до более чем 110 долларов за баррель на фоне перекрытия Ормузского пролива.

Для России это влечёт как возможности, так и риски. С одной стороны, высокие цены на нефть приведут к увеличению экспортной выручки, поступающей в страну, пояснила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. С другой — эскалация конфликта может нарушить цепочки поставок и привести к удорожанию мировой логистики, считает старший аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Аналитики предполагают, что в апреле в российской экономике может произойти позитивный разворот: I квартал показал спад, но высокие цены на нефть и постепенное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) создают потенциал для восстановления во II полугодии.

Базовый консенсус-сценарий по ВВП на 2026 год:

Минфин: 1,3%.

Минэкономразвития (базовый сценарий): 1,3%.

Минэкономразвития (консервативный сценарий): 0,8%.

ИНП РАН: 1,1%.

Консенсус-прогноз ЦБ: 1%.

По данным Минэкономразвития, в феврале 2026 года ВВП сократился на 1,5% год к году после падения на 2,1% в январе. В связи с этим аналитики ИНП РАН отмечают: чтобы обеспечить положительную динамику по итогам года, в такой ситуации экономике необходимо оживление в III и IV кварталах.

Инфляция: текущее положение и прогнозы

На мартовском заседании совет директоров Центробанка подтвердил: экономика приближается к траектории сбалансированного роста, а устойчивые показатели текущего роста цен оцениваются в диапазоне 4–5% в пересчёте на год.

Годовая инфляция по состоянию на конец марта ускорилась и составила 5,86%. По прогнозу Банка России, в 2026 году этот показатель должен снизиться до 4,5–5,5%, а устойчивая инфляция — оказаться вблизи 4% во втором полугодии.

Опрошенные «Рамблером» эксперты в целом согласны с прогнозами ЦБ, хотя и назвали разные сроки достижения этой цели. Их консенсус: апрельская инфляция составит 5,6–5,8% годовых.

Прогнозы инфляции по итогам апреля:

Михаил Васильев (Совкомбанк): 0,4% за месяц, 5,8% за год.

Илья Федоров (БКС Мир инвестиций): 5,7% годовых.

Евгений Асламов («Свой Капитал»): 5,83–5,86% годовых.

Владимир Чернов: 5,5–5,8% годовых.

Наталья Ващелюк (УК «Первая»): 5,9–6,0% годовых.

По мнению Михаила Васильева, ситуация с инфляцией и экономикой развивается в рамках базового прогноза ЦБ — ближе к нижней границе в 4,5%. Основными проинфляционными рисками эксперт считает повышенные ценовые ожидания населения и последствия ближневосточного конфликта. К последним он относит удорожание бензина, нарушение цепочек поставок и рост цен на удобрения.

Наталья Ващелюк также объясняет свой прогноз, который отличается от оценок других экспертов, влиянием иранского кризиса. По её мнению, из-за эскалации конфликта инфляция в апреле может превысить сезонные значения.

Владимир Чернов выделяет два ключевых сигнала:

Промышленный индекс деловой активности России (PMI) в марте опустился до 48,3 пункта. Это указывает на спад в обрабатывающих отраслях и, как следствие, на снижение давления на цены. Инфляционные ожидания населения остаются высокими (13,4% в марте), что делает маловероятным снижение цен.

Что будет с рублём

Эксперты, опрошенные «Рамблером», не пришли к единому мнению о перспективах рубля. Тем не менее они сходятся в одном: в апреле российскую валюту ожидает период резких колебаний.

Прогноз Натальи Ващелюк (УК «Первая»): в апреле рубль может заметно укрепиться — до уровней менее 75 рублей за доллар во второй половине месяца.

во второй половине месяца. Прогноз Михаила Васильева (Совкомбанк): рубль останется стабильным и продолжит торговаться вблизи текущих уровней: доллар — 78–83 рубля, юань — 11,3–12 рублей, евро — 90–96 рублей.

Прогноз Владимира Чернова (Freedom Finance Global): умеренное ослабление рубля во второй половине апреля после крепкого старта. Диапазоны: доллар — 80–85 рублей, евро — 91–97 рублей, юань — 11,5–12,2 рубля.

Основная причина укрепления рубля, по мнению Ващелюк, — высокие цены на нефть, которые приведут к увеличению экспортной выручки. Этот же фактор назвал Васильев, добавив еще два: сезонность — апрель исторически сильный месяц для рубля; высокая ключевая ставка (15%), при которой экспортёрам выгоднее продавать валюту, чем брать кредиты.

Однако негативным фактором для национальной валюты может стать сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов из-за повреждения портов на Балтике. Главный аргумент Чернова в пользу ослабления рубля — приостановка Минфином операций в рамках бюджетного правила до 1 июля и более мягкая риторика ЦБ.

Макроэкономический прогноз: главное

Экономика России завершила I квартал 2026 года с околонулевой динамикой ВВП. Промышленность и строительство сократились, розничная торговля стагнирует, а кредитный рынок охлаждается. Главный позитивный фактор апреля — резкий рост цен на нефть на фоне ближневосточного кризиса, что может принести бюджету дополнительные доходы. Базовый консенсус-сценарий на 2026 год — рост ВВП в диапазоне 0–1,3%. Но для этого экономике необходимо мощное восстановление во II полугодии.

По итогам апреля инфляция согласно консенсусу экспертов составит 5,6–5,8% годовых, что лишь незначительно превышает прогноз ЦБ на 2026 год (4,5–5,5%). Ключевой риск — повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, а также отсроченный эффект от повышения НДС и кризиса на Ближнем Востоке.

Курс рубля в апреле останется в широком коридоре 78–85 рублей за доллар, но с высокой внутримесячной волатильностью. С одной стороны, высокие цены на нефть и сезонный фактор будут оказывать национальной валюте поддержку. С другой — приостановка Минфином операций в рамках бюджетного правила убирает один из ключевых стабилизаторов, а геополитическая неопределённость сохраняется.

