Стоимость первичного жилья в Москве выросла в три раза за 10 лет

С 2016 по 2025 год цена квадратного метра на рынке новостроек в границах «старой» Москвы увеличилась почти в три раза, достигнув 520 тысяч рублей. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные консалтинговой компании Ricci. Рост составил 185% при накопленной инфляции в России за тот же период на уровне 84%.

Аналогичную динамику подтверждают и в риелторской компании «Метриум»: по их оценке, средняя цена «квадрата» на столичном первичном рынке увеличилась на 170% за последние 10 лет. Таким образом, недвижимость дорожала более чем в два раза быстрее общего роста потребительских цен.

В компании Ricci выделяют несколько ключевых причин, повлиявших на динамику:

Рост себестоимости строительства — удорожание материалов и оплаты труда.

— удорожание материалов и оплаты труда. Переход на проектное финансирование , увеличивший финансовую нагрузку на застройщиков.

, увеличивший финансовую нагрузку на застройщиков. Программы льготного ипотечного кредитования , стимулирующие спрос на покупку недвижимости.

, стимулирующие спрос на покупку недвижимости. Сокращение средней площади квартир , что привело к повышению цены квадратного метра в более компактных лотах.

, что привело к повышению цены квадратного метра в более компактных лотах. Смещение структуры предложения в пользу более высоких ценовых сегментов.

По данным «Метриум», увеличение средней цены на «первичку» объясняется в первую очередь изменением самой структуры предложения на рынке. По подсчетам компании, за последние 10 лет доля жилья массового сегмента сократилась более чем вдвое — до 24,6%.

