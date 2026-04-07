Россиянам рассказали, как перестать выбрасывать деньги на продукты

Как отсутствие привычки планировать меню на неделю отражается на личном бюджете
По данным Росстата, почти 40% доходов россияне тратят на еду. С учётом того, что средняя зарплата в России составляет 100 тысяч рублей, на питание уходит минимум 40 тысяч рублей ежемесячно. Но немалая часть этих денег оказывается не в виде вкусных блюд на столе, а в мусорном баке. Разбираемся, почему так происходит и что с этим делать.
Сколько денег в виде испорченных продуктов уходит в мусорку
Треть жителей России тратит на еду от 2000 до 3000 рублей в неделю, сообщают ретейлеры. При этом 20–25% купленных продуктов россияне выбрасывают в мусорное ведро. Посчитаем, сколько это в деньгах.
Например, человек тратит на продукты 2500 рублей в неделю. Четверть этой суммы он выбрасывает. За неделю потери составляют 500–625 рублей. Это эквивалент поездки на такси или двух стаканов кофе с собой.
За месяц насчитывается 2000–2500 рублей. Столько же стоит хороший ужин в ресторане или абонемент в спортзал эконом-сегмента. За год сумма достигает 24 000–30 000 рублей. На эти деньги можно купить смартфон среднего класса, провести выходные за городом или оплатить коммунальные услуги за несколько месяцев.
Если в семье два человека, потери удваиваются. Если четверо — умножаются на четыре. И это при том, что в расчётах приведены средние значения. Те, кто тратит на еду больше, теряют соответственно.
Почему мы выбрасываем продукты
Основная проблема — отсутствие привычки планировать меню на неделю. Когда нет чёткого понимания, что и в какой день семья будет есть, человек принимает неправильные решения у витрины:
- Импульсные покупки. Без списка вы берёте то, что привлекло внимание. Красивая упаковка, яркая акция, аппетитная выкладка. В результате в корзине оказывается то, что не вписывается в реальный рацион.
- Покупки про запас. Срабатывает ложное ощущение экономии: «возьму две по цене одной». Но если продукт не съедается до истечения срока годности, экономия превращается в двойной убыток.
- Покупка лишнего. Без списка невозможно оценить, чего действительно не хватает. Человек покупает то, что уже есть, и упускает то, что закончилось. Холодильник заполняется дублями, а нужные ингредиенты отсутствуют.
- Непонимание сроков хранения. Овощи, зелень, молочные продукты, свежее мясо имеют ограниченный срок годности. Без плана их не успевают использовать вовремя.
Итог — испорченные продукты, которые отправляются в мусор. А вместе с ними — потраченные деньги.
Решение: планирование меню на неделю
Потери можно сократить почти без усилий. Для этого не нужно урезать расходы на еду или переходить на более дешёвые продукты. Достаточно внедрить один инструмент — планирование меню.
Что даёт планирование:
- Сокращение импульсных покупок. Чёткий список продуктов под запланированные блюда исключает спонтанные решения.
- Использование продуктов в ноль. Когда известно, что и в каком количестве потребуется на неделю, не возникает ситуаций с забытыми в холодильнике овощами или несъеденным йогуртом.
- Меньше походов в магазин. Одна плановая закупка в неделю вместо хаотичных ежедневных визитов. Каждый дополнительный поход — это риск новых импульсных трат.
- Контроль бюджета. Планирование позволяет заранее рассчитать сумму недельных расходов и придерживаться ее.
Планирование меню — инструмент управления личными финансами
Планирование меню — не про экономию на еде, а про эффективное использование уже потраченных денег. Когда продукты не портятся, каждый рубль работает по назначению.
20–25% выброшенных продуктов — это не норма, которую нужно принять. Это системная проблема, у которой есть простое решение. Один час в выходные на составление меню и списка покупок позволяет вернуть в семейный бюджет до 30 тысяч рублей в год. Каждый выброшенный продукт — это уже потраченные деньги. И их можно не терять.
