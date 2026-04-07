Россиянам рассказали, как перестать выбрасывать деньги на продукты

По данным Росстата, почти 40% доходов россияне тратят на еду. С учётом того, что средняя зарплата в России составляет 100 тысяч рублей, на питание уходит минимум 40 тысяч рублей ежемесячно. Но немалая часть этих денег оказывается не в виде вкусных блюд на столе, а в мусорном баке. Разбираемся, почему так происходит и что с этим делать.

Сколько денег в виде испорченных продуктов уходит в мусорку

Треть жителей России тратит на еду от 2000 до 3000 рублей в неделю, сообщают ретейлеры. При этом 20–25% купленных продуктов россияне выбрасывают в мусорное ведро. Посчитаем, сколько это в деньгах.

Например, человек тратит на продукты 2500 рублей в неделю. Четверть этой суммы он выбрасывает. За неделю потери составляют 500–625 рублей. Это эквивалент поездки на такси или двух стаканов кофе с собой.

За месяц насчитывается 2000–2500 рублей. Столько же стоит хороший ужин в ресторане или абонемент в спортзал эконом-сегмента. За год сумма достигает 24 000–30 000 рублей. На эти деньги можно купить смартфон среднего класса, провести выходные за городом или оплатить коммунальные услуги за несколько месяцев.

Если в семье два человека, потери удваиваются. Если четверо — умножаются на четыре. И это при том, что в расчётах приведены средние значения. Те, кто тратит на еду больше, теряют соответственно.

Почему мы выбрасываем продукты

Основная проблема — отсутствие привычки планировать меню на неделю. Когда нет чёткого понимания, что и в какой день семья будет есть, человек принимает неправильные решения у витрины:

Импульсные покупки . Без списка вы берёте то, что привлекло внимание. Красивая упаковка, яркая акция, аппетитная выкладка. В результате в корзине оказывается то, что не вписывается в реальный рацион.

Покупки про запас . Срабатывает ложное ощущение экономии: «возьму две по цене одной». Но если продукт не съедается до истечения срока годности, экономия превращается в двойной убыток.

Покупка лишнего. Без списка невозможно оценить, чего действительно не хватает. Человек покупает то, что уже есть, и упускает то, что закончилось. Холодильник заполняется дублями, а нужные ингредиенты отсутствуют.

Непонимание сроков хранения. Овощи, зелень, молочные продукты, свежее мясо имеют ограниченный срок годности. Без плана их не успевают использовать вовремя.

Итог — испорченные продукты, которые отправляются в мусор. А вместе с ними — потраченные деньги.

Решение: планирование меню на неделю

Потери можно сократить почти без усилий. Для этого не нужно урезать расходы на еду или переходить на более дешёвые продукты. Достаточно внедрить один инструмент — планирование меню.

Что даёт планирование:

Сокращение импульсных покупок. Чёткий список продуктов под запланированные блюда исключает спонтанные решения.

Использование продуктов в ноль. Когда известно, что и в каком количестве потребуется на неделю, не возникает ситуаций с забытыми в холодильнике овощами или несъеденным йогуртом.

Меньше походов в магазин. Одна плановая закупка в неделю вместо хаотичных ежедневных визитов. Каждый дополнительный поход — это риск новых импульсных трат.

Контроль бюджета. Планирование позволяет заранее рассчитать сумму недельных расходов и придерживаться ее.

Планирование меню — инструмент управления личными финансами

Планирование меню — не про экономию на еде, а про эффективное использование уже потраченных денег. Когда продукты не портятся, каждый рубль работает по назначению.

20–25% выброшенных продуктов — это не норма, которую нужно принять. Это системная проблема, у которой есть простое решение. Один час в выходные на составление меню и списка покупок позволяет вернуть в семейный бюджет до 30 тысяч рублей в год. Каждый выброшенный продукт — это уже потраченные деньги. И их можно не терять.

Выбирайте товары собственных торговых марок ритейлеров и экономьте без потери качества