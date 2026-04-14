Пассивный доход: что это и как его организовать

Зарабатывать деньги, прилагая при этом как можно меньше усилий — устойчивый тренд в современном мире. По последним исследованиям уже 84%опрошенных жителей нашей страны задумывались о пассивном доходе в 2025 году. Путешествовать, заниматься детьми или любимым хобби, не быть привязанным к месту и постоянной работе, но при этом получать деньги на личный счёт — весьма интересная перспектива. СберСова изучила, как организовать пассивный доход не только в мечтах, но и на деле.

Что такое пассивный доход и настолько он пассивен на самом деле?

Если говорить простыми словами, пассивный доход — это способ регулярно получать деньги, без ежедневного присутствия на рабочем месте или постоянной включённости в процесс.

Существует много вариантов получать дополнительный доход с минимальными усилиями, мы расскажем о тех, что проверены, регулярны, не требуют постоянного контроля и подходят людям с разными возможностями и интересами.

Финансовые (инвестиционные) способы пассивного дохода

Один из самых простых способов получать деньги «на автопилоте» — оформить вклад, открыть накопительный счёт или приобрести ценные бумаги. Если у вас уже есть определённая сумма, то вклад принесет в среднем 16% годовых. Если вы только начинаете собирать стартовый капитал — открытый накопительный счёт обеспечит 14-17% годовых.

Решили вложиться в ценные бумаги — обратите внимание на государственные облигации, акции крупных компаний или паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Эти активы редко падают в цене, за ними не нужен постоянный контроль и выплаты (проценты, дивиденды, купонный доход) можно получать раз в полгода-год.

Хорошим решением будет сочетать несколько способов инвестиций.

Аренда недвижимости

Классический способ получения пассивного заработка — покупка квартиры или коммерческого помещения для последующей сдачи в аренду.

Но есть нюанс: поиск арендаторов, ремонт — это активная работа и дополнительные траты. Полностью пассивной аренда становится только при передаче управления специализированной компании, но за это придётся оплачивать сверху ещё до 30% дохода.

Бизнес с делегированием

Предпринимательство тоже может стать пассивным доходом. Например, если у вас уже есть действующий бизнес — можно нанять управляющий персонал и лишь периодически осуществлять контроль.

Можно приобрести бизнес по франшизе. Это покупка готового дела под ключ, где все процессы уже настроены для автономной работы. Вы просто вкладываетесь в франшизу, а все остальные вопросы решает за вас франчайзер (тот, кто продаёт вам этот бизнес).

Интеллектуальный (авторский) пассивный доход

Не все могут написать книгу или песни, чтобы получать гонорары и роялти от их продаж. Но развитие социальных сетей открывает возможности, которые подходят практически всем.

Можно реализовать свою экспертность в создании онлайн-курсов, пособий, чек-листов. Так, записав обучающие уроки один раз, вы можете продавать их автоматически на специальных сайтах или через социальные сети.

Зарабатывать проценты можно на продаже фото на стоковых сайтах или за счёт размещения рекламы, развивая группы или каналы в соцсетях.

Выбираем стратегию: 5 шагов к построению пассивного заработка

Чем раньше вы начнёте формировать капитал для дополнительного дохода, тем быстрее он начнёт приносить ощутимую прибыль.

Шаг 1. «Подушка безопасности» прежде всего

Ни один инвестор не начнет вкладывать деньги, пока у него нет запаса на непредвиденные расходы. Финансовая подушка поможет не выдёргивать инвестиции с убытком при разных жизненных обстоятельствах.

Шаг 2. Определяемся с горизонтом и суммой

Решите, на какую сумму пассивного дохода вы хотите рассчитывать. Посчитайте, при каких условиях это возможно. Из этого и будет складываться ваш план по созданию дополнительного заработка.

Шаг 3. Выберите «свою» нишу

Гораздо проще организовать доход в том, что вы понимаете. Программисту проще сделать приложение и продавать его через платформы, мастеру маникюра — открыть салон красоты по франшизе, а хорошему организатору — купить квартиру под посуточную аренду.

Шаг 4. Масштабирование и увеличение капитала

Полученные проценты старайтесь вновь обращать в дело. Так, даже с небольшого стартового капитала за 10-20 лет можно вырастить хороший источник пассивного дохода.

Шаг 5. Диверсификация: сокращаем риски, растим прибыль

Идеальная стратегия пассивного дохода — сочетать несколько его источников: например, вклад для спокойствия, облигации для стабильности и небольшой автономный онлайн-бизнес для потенциально высокой доходности.

Коротко о пассивном доходе

Пассивный доход — это не про «ничего не делать». Любому процессу нужен контроль. А на этапе запуска вам придётся вкладываться даже больше, чем на обычной работе. Здесь тоже возможны риски. И это точно не быстрый способ разбогатеть. Но, выйдя на достойный уровень пассивного дохода, вы перестанете быть «продавцом своего времени», получите уверенность в завтрашнем дне и сможете посвящать больше времени себе и своим близким.

Как организовать передачу ценных бумаг в рамках наследования