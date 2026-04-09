«Нам не хватает»: честный разбор трат обычной семьи в Москве

Ответ на вопрос, сколько денег необходимо для жизни, у каждого свой. Кому-то хватает 50 тысяч рублей, а кто-то считает, что и 200 тысяч недостаточно. Всё зависит от города, состава семьи, привычек и жизненных целей. Тем не менее существуют объективные ориентиры — от государственных нормативов до результатов опросов. Редактор «Рамблера» рассчитала, сколько необходимо для жизни семьи в Москве.

Прожиточный минимум и опросы: что говорят цифры

Государство устанавливает минимальную планку для выживания — прожиточный минимум. В 2026 году в среднем по стране он составляет 18 939 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 20 644 рубля. В Москве, где стоимость жизни традиционно выше, показатель достигает:

на душу населения — 25 342 рубля ;

; для трудоспособного населения — 28 940 рублей.

Редакция «Рамблера» ранее рассчитывала, достаточно ли прожиточного минимума для жизни в Москве. Оказалось, что установленный минимум — это скорее статистический индикатор бедности, а не ориентир для достойной жизни. Он не обеспечивает того уровня комфорта и качества жизни, к которому стремится большинство россиян.

По данным опросов, представления россиян о достойной жизни сильно отличаются от официальных норм. По результатам опроса платформы Webbankir, опубликованном РИА «Новости», желаемый размер зарплаты россияне назвали в 180 тысяч рублей в месяц.

Мнения опрошенных разделились:

35,1% опрошенных назвали желаемой суммой 100 тысяч рублей ;

; 17,5% — 150 000 тысяч;

19,6% мечтают о доходе 200 тысяч рублей;

22,7% хотят свыше 200 тысяч, из них 10% мечтают о доходе свыше 400 тысяч.

Разрыв между официальным прожиточным минимумом и представлениями людей о нормальной жизни — в несколько раз.

Я решила отойти от усреднённых цифр и подсчитать, сколько на практике нужно моей семье.

Редакционный подсчёт: сколько денег нужно семье для жизни в Москве

В качестве примера рассмотрим бюджет моей семьи из четырёх человек, проживающей в Москве. За основу взяты реальные траты на питание, транспорт и досуг, которые обеспечивают базовый уровень комфорта без излишеств.

Питание

Основу ежемесячных трат составляет питание. В нашей семье придерживаются принципа качественной еды, не экономя на базовых продуктах: мясе, рыбе, молочных продуктах, свежих овощах и фруктах.

На четверых человек продуктовая корзина в месяц обходится примерно в 50 тысяч рублей в месяц. Эта сумма может расти при заказе готовой еды или выборе более дорогих продуктов.

Отдельной статьёй идут обеды детей в школе. При стоимости обеда 245 рублей и учёте примерно 20 учебных дней в месяц на двоих детей уходит 9,8 тысячи рублей.

ЖКХ и транспорт

Коммунальные услуги в трёхкомнатной квартире обходятся в среднем в 12–13 тысяч рублей.

Транспортные расходы семьи включают: оплату поездок на общественном транспорте (два единых проездных по 3460 рублей каждый), расходы на бензин для поездок на автомобиле (минимум 4 тысячи рублей). Итоговая сумма по этой статье — 10 920 рублей (3460 * 2 + 4000).

Связь и интернет

На мобильную связь для четырёх членов семьи уходит около 2,8 тысячи рублей, домашний интернет стоит 500 рублей. Благодаря корпоративной подписке расходы на онлайн-кинотеатры и музыку отсутствуют. Всего на связь — 3,2 тысячи рублей.

Одежда и обувь

Обновление гардероба — переменная величина. Дети растут быстро, что требует постоянных трат (минимум 10 тысяч рублей в месяц), пик расходов приходится на подготовку к школе и смену сезонов. Взрослые обновляют гардероб реже.

Медицина и лекарства

Медицина и лекарства — ещё одна важная статья. Даже без серьёзных болезней на аптеку уходит в среднем от 2 до 5 тысяч рублей в месяц, а с детьми школьного возраста эта сумма ближе к верхней границе.

Расходы на детей

Развитие детей требует значительных вложений. Старший сын занимается программированием (7 тысяч рублей), младшая дочь — танцами (4 тысяч рублей) и учится в музыкальной школе (платный подготовительный курс стоил 10 тысяч рублей, сейчас обучение бюджетное — 2 тысячи рублей).

К этому добавляются школьные расходы (канцелярия, материалы) — около 2 тысяч рублей — и карманные деньги детям (по 500 рублей в неделю, итого 4 тысячи рублей). Совокупно на дополнительное образование, школу и карманные расходы уходит около 19 тысяч рублей.

Досуг и прочие расходы

Досуг делает жизнь насыщенной. Раз в месяц мы с семьёй ходим в кафе или на мероприятие (5–10 тысяч рублей). Также закладываем в бюджет сумму на подарки и непредвиденные траты. В среднем статья «Досуг и прочее» требует от 15 тысяч рублей в месяц.

Итоговая сумма: сколько нужно нашей семье

Если сложить все перечисленные категории, ежемесячные расходы нашей семьи из четырёх человек составляют в среднем от 135 до 160 тысяч рублей. Приведём расчёт в виде таблицы:

Важно отметить, что в представленном расчёте не учтены расходы на обслуживание кредитов или ипотеку, а также затраты на отпуск. Данный бюджет обеспечивает стабильный уровень жизни, позволяя покрывать базовые потребности, включая досуг и дополнительное образование для детей. Однако он не предполагает значительных накоплений или регулярных дорогостоящих трат.

Выводы: сколько нужно денег на месяц семье

Представленный расчёт — это частный случай, а не универсальная формула. Уровень трат зависит от множества факторов: состава семьи, региона проживания и личных приоритетов. Однако этот пример наглядно демонстрирует разрыв между официальной статистикой и реальностью.

Прожиточный минимум служит ориентиром для государства, но не для человека. Жизнь на эту сумму в мегаполисе практически невозможна. В то же время «зарплата мечты» в 200 тысяч рублей, которую называют россияне, оказывается вполне реалистичной суммой для обеспечения базового комфорта семьи.

Но главное — не в стремлении к чужим цифрам, а в необходимости ведения собственного бюджета. Важно честно оценивать свои доходы и расходы, понимать, куда уходят деньги, и жить по своим возможностям. Если сегодня ваш бюджет далёк от желаемого, это повод пересмотреть подход к финансам. Помните: комфортная жизнь — это не только размер дохода, но и умение им управлять.

