«Нам не хватает»: честный разбор трат обычной семьи в Москве
Ответ на вопрос, сколько денег необходимо для жизни, у каждого свой. Кому-то хватает 50 тысяч рублей, а кто-то считает, что и 200 тысяч недостаточно. Всё зависит от города, состава семьи, привычек и жизненных целей. Тем не менее существуют объективные ориентиры — от государственных нормативов до результатов опросов. Редактор «Рамблера» рассчитала, сколько необходимо для жизни семьи в Москве.
Прожиточный минимум и опросы: что говорят цифры
Государство устанавливает минимальную планку для выживания — прожиточный минимум. В 2026 году в среднем по стране он составляет 18 939 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 20 644 рубля. В Москве, где стоимость жизни традиционно выше, показатель достигает:
- на душу населения — 25 342 рубля;
- для трудоспособного населения — 28 940 рублей.
Редакция «Рамблера» ранее рассчитывала, достаточно ли прожиточного минимума для жизни в Москве. Оказалось, что установленный минимум — это скорее статистический индикатор бедности, а не ориентир для достойной жизни. Он не обеспечивает того уровня комфорта и качества жизни, к которому стремится большинство россиян.
По данным опросов, представления россиян о достойной жизни сильно отличаются от официальных норм. По результатам опроса платформы Webbankir, опубликованном РИА «Новости», желаемый размер зарплаты россияне назвали в 180 тысяч рублей в месяц.
Мнения опрошенных разделились:
- 35,1% опрошенных назвали желаемой суммой 100 тысяч рублей;
- 17,5% — 150 000 тысяч;
- 19,6% мечтают о доходе 200 тысяч рублей;
- 22,7% хотят свыше 200 тысяч, из них 10% мечтают о доходе свыше 400 тысяч.
Разрыв между официальным прожиточным минимумом и представлениями людей о нормальной жизни — в несколько раз.
Я решила отойти от усреднённых цифр и подсчитать, сколько на практике нужно моей семье.
Редакционный подсчёт: сколько денег нужно семье для жизни в Москве
В качестве примера рассмотрим бюджет моей семьи из четырёх человек, проживающей в Москве. За основу взяты реальные траты на питание, транспорт и досуг, которые обеспечивают базовый уровень комфорта без излишеств.
Питание
Основу ежемесячных трат составляет питание. В нашей семье придерживаются принципа качественной еды, не экономя на базовых продуктах: мясе, рыбе, молочных продуктах, свежих овощах и фруктах.
На четверых человек продуктовая корзина в месяц обходится примерно в 50 тысяч рублей в месяц. Эта сумма может расти при заказе готовой еды или выборе более дорогих продуктов.
Отдельной статьёй идут обеды детей в школе. При стоимости обеда 245 рублей и учёте примерно 20 учебных дней в месяц на двоих детей уходит 9,8 тысячи рублей.
ЖКХ и транспорт
Коммунальные услуги в трёхкомнатной квартире обходятся в среднем в 12–13 тысяч рублей.
Транспортные расходы семьи включают: оплату поездок на общественном транспорте (два единых проездных по 3460 рублей каждый), расходы на бензин для поездок на автомобиле (минимум 4 тысячи рублей). Итоговая сумма по этой статье — 10 920 рублей (3460 * 2 + 4000).
Связь и интернет
На мобильную связь для четырёх членов семьи уходит около 2,8 тысячи рублей, домашний интернет стоит 500 рублей. Благодаря корпоративной подписке расходы на онлайн-кинотеатры и музыку отсутствуют. Всего на связь — 3,2 тысячи рублей.
Одежда и обувь
Обновление гардероба — переменная величина. Дети растут быстро, что требует постоянных трат (минимум 10 тысяч рублей в месяц), пик расходов приходится на подготовку к школе и смену сезонов. Взрослые обновляют гардероб реже.
Медицина и лекарства
Медицина и лекарства — ещё одна важная статья. Даже без серьёзных болезней на аптеку уходит в среднем от 2 до 5 тысяч рублей в месяц, а с детьми школьного возраста эта сумма ближе к верхней границе.
Расходы на детей
Развитие детей требует значительных вложений. Старший сын занимается программированием (7 тысяч рублей), младшая дочь — танцами (4 тысяч рублей) и учится в музыкальной школе (платный подготовительный курс стоил 10 тысяч рублей, сейчас обучение бюджетное — 2 тысячи рублей).
К этому добавляются школьные расходы (канцелярия, материалы) — около 2 тысяч рублей — и карманные деньги детям (по 500 рублей в неделю, итого 4 тысячи рублей). Совокупно на дополнительное образование, школу и карманные расходы уходит около 19 тысяч рублей.
Досуг и прочие расходы
Досуг делает жизнь насыщенной. Раз в месяц мы с семьёй ходим в кафе или на мероприятие (5–10 тысяч рублей). Также закладываем в бюджет сумму на подарки и непредвиденные траты. В среднем статья «Досуг и прочее» требует от 15 тысяч рублей в месяц.
Итоговая сумма: сколько нужно нашей семье
Если сложить все перечисленные категории, ежемесячные расходы нашей семьи из четырёх человек составляют в среднем от 135 до 160 тысяч рублей. Приведём расчёт в виде таблицы:
Важно отметить, что в представленном расчёте не учтены расходы на обслуживание кредитов или ипотеку, а также затраты на отпуск. Данный бюджет обеспечивает стабильный уровень жизни, позволяя покрывать базовые потребности, включая досуг и дополнительное образование для детей. Однако он не предполагает значительных накоплений или регулярных дорогостоящих трат.
Выводы: сколько нужно денег на месяц семье
Представленный расчёт — это частный случай, а не универсальная формула. Уровень трат зависит от множества факторов: состава семьи, региона проживания и личных приоритетов. Однако этот пример наглядно демонстрирует разрыв между официальной статистикой и реальностью.
Прожиточный минимум служит ориентиром для государства, но не для человека. Жизнь на эту сумму в мегаполисе практически невозможна. В то же время «зарплата мечты» в 200 тысяч рублей, которую называют россияне, оказывается вполне реалистичной суммой для обеспечения базового комфорта семьи.
Но главное — не в стремлении к чужим цифрам, а в необходимости ведения собственного бюджета. Важно честно оценивать свои доходы и расходы, понимать, куда уходят деньги, и жить по своим возможностям. Если сегодня ваш бюджет далёк от желаемого, это повод пересмотреть подход к финансам. Помните: комфортная жизнь — это не только размер дохода, но и умение им управлять.
