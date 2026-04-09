Исследование Rambler&Co: будущие пенсионеры хотят 75 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни

Свыше половины россиян планируют после завершения карьеры жить на пенсию от государства, выяснили медиахолдинг Rambler&Co и СберНПФ. Четверть опрошенных рассчитывают на доход из разных источников, а разобраться в правилах базовых выплат смогли немногие. При этом большинству россиян нужно свыше 75 тысяч рублей в месяц, чтобы комфортно жить после завершения карьеры.

Главным источником дохода после завершения карьеры для 57% опрошенных остается пенсия от государства. Каждый десятый (10%) планирует жить на сбережения на вкладах, накопительных счетах и в программе долгосрочных сбережений. 6% рассчитывают на доход от инвестиций и сдачи недвижимости в аренду, 3% – на пенсию от работодателя. 24% респондентов будут использовать все эти инструменты.

Только 40% опрошенных граждан знают, что размер страховой пенсии в России зависит от стажа, заработанных баллов и суммы фиксированной выплаты, которую каждый год устанавливает правительство. Остальные не представляют или ошибочно представляют правила таких выплат.

Условия, на которых можно получить средства накопительной пенсии, правильно перечислили 35% респондентов. При этом только четверть (25%) знают, что влияет на размер и срок выплаты этих денег.

Ольга Изюмова, генеральный директор СберНПФ:

«Большинству (71%) опрошенных россиян для комфортной жизни после завершения карьеры понадобится доход свыше 75 тысяч рублей в месяц. Пенсия от государства составит 20-40% этой суммы, остальное нужно формировать самостоятельно. Так, при желании в 20-25 лет в портфель можно включать и акции, и ETF, и ПИФы, и долгосрочные сбережения. Чем меньше времени до выплат, тем консервативнее будет набор инструментов и больше размер вложений».

При этом 24% респондентов согласны получать от 50 до 75 тысяч рублей в месяц после завершения карьеры, 5% – 25-50 тысяч рублей в месяц.

Исследование проводилось в апреле 2026 года на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. В нем приняли участие 16 тысяч интернет-пользователей.

