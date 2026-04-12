Как накопить на любую цель, даже если сейчас денег почти нет

По данным Сбербанка, каждый второй россиянин делает накопления. Многие откладывают деньги на чёрный день. Среди других популярных «конвертов» — образование, крупные покупки и подготовка к выходу на пенсию. Приведём подробную инструкцию, как достичь своей финансовой цели.

Первый шаг — поставить цель

Чтобы правильно поставить финансовую цель, нужно чётко ответить на три вопроса:

Что я хочу? Какая сумма мне для этого нужна? Когда я это получу?

Например, вы увидели в соцсетях фотографии друзей из поездки и тоже загорелись идеей авторского тура. Первый шаг — определение желания — уже сделан.

Предположим, вы выбрали тур стоимостью 35 тысяч рублей, однако это лишь базовая цена. К ней необходимо прибавить другие обязательные расходы: авиабилеты до места и обратно, а также развлечения из расширенной программы. Не забудьте заложить и финансовый резерв на случай непредвиденных трат. В совокупности бюджет поездки составит около 90 тысяч рублей — это ответ на вопрос о сумме.

Так как поездка состоится в сентябре, вся сумма должна быть собрана к августу. Если начать откладывать в мае, у вас будет 4 месяца, чтобы накопить. Для этого потребуется ежемесячно откладывать по 22 500 рублей. Это ответ на ваш третий вопрос.

Ваша цель теперь звучит не как «хочу в отпуск», а как конкретный план: «Поездка в сентябре, бюджет — 90 тысяч рублей». Откладываем 4 месяца по 22,5 тысячи рублей.

Небольшое путешествие относится к краткосрочным финансовым целям. Если перед вами стоят среднесрочные (от одного года до пяти лет) и долгосрочные (более пяти лет) цели, то при расчёте необходимой суммы нужно учитывать инфляцию.

Рассчитать стоимость цели в будущем можно по формуле сложного процента:

где:

FV (Future Value) — стоимость цели в будущем;

PV (Present Value) — текущая стоимость цели;

r — инфляция;

n — количество времени, которое нужно для достижения цели.

Второй шаг — оценить финансовые возможности

Откладывать можно только те деньги, которые остаются после внесения всех обязательных платежей. Чтобы планомерно двигаться к финансовой цели, планируйте бюджет на основе регулярных доходов. Поскольку они предсказуемы, это позволяет ежемесячно выделять на накопления одну и ту же сумму.

Подсчитайте разницу между ежемесячными доходами и расходами — так вы поймёте, какую сумму реально откладывать и удастся ли уложиться в желаемые сроки. Но будьте осторожны: если полностью лишить себя маленьких удовольствий в пользу накоплений, можно быстро перегореть и забросить финансовую цель.

Если расчёты показали, что свободных денег не хватает, есть два варианта:

Увеличить размер регулярных доходов. Пересмотреть срок достижения цели.

По возможности оба варианта можно объединить — так будет эффективнее.

Третий шаг — начать копить

Вы определили сумму, которую будете регулярно откладывать на цель, и срок. Остаётся наладить процесс. Основная сложность — выработать привычку регулярно откладывать деньги и не потратить их на что-то другое. Простое решение — автоматизировать процесс с помощью бесплатного сервиса «Автонакопление» от Сбера.

Как это работает:

Откройте отдельный счёт в СберБанк Онлайн, на котором будете копить деньги. Выберите нужный счёт в разделе «Вклады и счета». Нажмите «Действия» — «Автонакопления» и настройте автоперевод под себя.

Установленная сумма будет регулярно и без вашего участия переходить с банковской карты на нужный счёт.

Есть и другие способы автонакопления в СберБанк Онлайн: можно подключить перевод процента от регулярных доходов: деньги будут зачисляться на счёт, когда доходные операции по карте составят минимум 100 рублей:

Зайдите в «Автонакопления». Нажмите на «Процент от доходов». Выберите процент из предложенных вариантов или введите свой.

Ещё можно установить условие, что размер перевода не должен превышать определённую сумму. В СберБанк Онлайн по умолчанию стоит 200 тысяч рублей.

Дополнительным способом копить может стать «Копилка для сдачи». Выберите, до какой суммы округлять ваши траты, а разница между округлённой суммой и реальной суммой трат будет автоматически зачисляться на счёт.

Жизненные обстоятельства могут измениться, поэтому не забывайте корректировать стратегию накоплений в соответствии с ними.

Как не сбиться с намеченного пути

Визуализируйте цель . Держите фото желанной покупки или образа жизни на видном месте. Оно будет служить напоминанием того, ради чего вы копите, и вызывать приятные эмоции от ожидания.

. Держите фото желанной покупки или образа жизни на видном месте. Оно будет служить напоминанием того, ради чего вы копите, и вызывать приятные эмоции от ожидания. Избегайте импульсивных трат. Отпишитесь от маркетинговых рассылок магазинов и отвяжите банковскую карту от маркетплейсов. Перед покупкой возьмите паузу на сутки, чтобы хорошо подумать, насколько этот товар или услуга вам действительно нужны.

Отпишитесь от маркетинговых рассылок магазинов и отвяжите банковскую карту от маркетплейсов. Перед покупкой возьмите паузу на сутки, чтобы хорошо подумать, насколько этот товар или услуга вам действительно нужны. Награждайте себя за успехи . Достигли 25% цели — позвольте себе небольшую незапланированную радость, но строго в пределах бюджета.

. Достигли 25% цели — позвольте себе небольшую незапланированную радость, но строго в пределах бюджета. Найдите партнёра, у которого тоже есть финансовые цели. Еженедельные отчёты друг перед другом служат дополнительным источником мотивации и помогут более ответственно идти к цели.

Как накопить на любую цель: итоги

Любая финансовая цель достижима, если правильно поставлена и соответствует вашим возможностям. Кроме того, для успеха важна регулярность.

Чтобы постоянно не думать о том, что в этом месяце вам обязательно нужно перевести определённую сумму на счёт, настройте автонакопления в СберБанк Онлайн. Так ваши деньги точно пойдут на поставленную цель, а не затеряются среди других расходов.

