Что важного произошло за неделю: с 6 по 10 апреля
Сколько нужно на жизнь в Москве, стоит ли хранить деньги в валюте и почему переводы по СБП ужесточат: подготовили для вас подборку самых актуальных и полезных материалов за текущую неделю.
Переводы по СБП ужесточат
Теперь каждое перечисление через Систему быстрых платежей потребует обязательного введения ИНН отправителя. Эта мера направлена против мошеннических схем. Эксперты оценили, поможет ли она в борьбе с дропперами.
Сколько отложить на чёрный день
Предложенные способы определения размера финансовой подушки позволят точно оценить необходимую сумму для вашей семьи. Какие траты нельзя исключать ни при каких обстоятельствах, а какие можно временно сократить? Подробная инструкция поможет сформировать личный резерв уже сегодня.
Сколько нужно денег для жизни в Москве
Московская семья рассказала о своих расходах — от квартплаты и еды до развлечений и детского образования. Узнайте, сколько на самом деле нужно денег для жизни в Москве и почему прожиточный минимум — лишь цифра на бумаге.
Доллары, юани или золото: куда инвестировать
Рубль в долгосрочной перспективе нестабилен, и многие задумываются о валюте как о спасательном круге. Но стоит ли покупать доллары сейчас, учитывая риск замораживания активов? Рассматриваем альтернативы: китайский юань, драгоценные металлы и высокопроцентные рублёвые вклады.
Что ждёт российский рынок акций
Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал рост котировок нефти, а значит, затронул и отечественный фондовый рынок. Эксперты оценили влияние мировых цен на российские активы и предсказывают, какие секторы окажутся в выигрыше, а какие пострадают.
Новая угроза: мошенники превращают телефоны в банковские карты
Мошенники нашли способ дистанционно привязать чужой гаджет к своему банковскому счёту. Достаточно короткого звонка и простого кода — и ваш телефон превращается в средство хищения. Как обезопасить себя и не допустить подобного сценария?
