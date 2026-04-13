Россиянам рассказали, кто должен подать декларацию до 30 апреля

Если вы продали квартиру или машину, сдавали жильё в аренду, выиграли в лотерею или получили иной доход, необходимо отчитаться перед налоговой службой. Сделать это нужно до 30 апреля 2026 года. Разберём, кому нужно подавать декларацию, как её заполнить, а также расскажем о сроках, штрафах и распространённых ошибках.

Кому в 2026 году нужно отчитаться перед налоговой

Декларация 3-НДФЛ — это ваш официальный отчёт о доходах, с которых не был удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Если вы работаете по найму, за вас отчитывается бухгалтерия. Но в следующих случаях ответственность ложится на вас:

Продажа недвижимости . Если вы продали квартиру, дом, участок или дачу, которыми владели меньше минимального срока (обычно пять лет, но для наследства или единственного жилья — три года), необходимо подать декларацию.

Продажа транспорта . Для транспортных средств минимальный срок владения составляет три года. Продали раньше — обязаны отчитаться, если сумма дохода от продажи превышает 250 тысяч рублей.

Сдача имущества в аренду . Любой доход от аренды имущества облагается налогом и требует декларирования.

Выигрыши и призы . Если сумма выигрышей за год превысила 4000 рублей, нужно платить налог с части, превышающей это значение.

Дорогие подарки . Если вы получили от другого человека, не являющегося вашим родным, недвижимость, транспортное средство, акции, паи и отдельные виды цифровых прав, вы должны уплатить НДФЛ с полной стоимости. Иные подарки от физлиц не подлежат налогообложению. Подарки от организаций и ИП в виде товаров, работ, услуг и имущественных прав не облагаются НДФЛ в пределах 4000 рублей, а с суммы превышения нужно уплатить налог.

. Если вы получили от другого человека, не являющегося вашим родным, недвижимость, транспортное средство, акции, паи и отдельные виды цифровых прав, вы должны уплатить НДФЛ с полной стоимости. Иные подарки от физлиц не подлежат налогообложению. Подарки от организаций и ИП в виде товаров, работ, услуг и имущественных прав не облагаются НДФЛ в пределах 4000 рублей, а с суммы превышения нужно уплатить налог. Зарубежные доходы. Работа за границей или проценты по иностранным счетам также подлежат декларированию в России, если вы являетесь налоговым резидентом РФ.

Также декларация нужна для получения налоговых вычетов (на лечение, обучение, покупку жилья), если вы не получаете их в упрощённом порядке.

Как заполнить и подать 3-НДФЛ

Самый надёжный способ избежать ошибок — воспользоваться личным кабинетом на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России

Шаг 1. Вход в сервис

Авторизуйтесь через Госуслуги, откройте раздел «Доходы» — «Декларации», выберите «Подать декларацию».

Шаг 2. Заполнение исходных данных

Укажите отчётный год — 2025 и тип документа: «первичная» (если подаёте впервые) или «корректирующая» (если нужно исправить сведения в уже поданной).

Шаг 3. Введение данных о доходах

Система самостоятельно подтянет данные из справок от работодателей. Доходы, которые не отражены в документе, добавьте вручную.

Шаг 4. Заявка на вычет

Этот этап актуален для тех, кто заявляет какой-либо вычет. Выберите его тип, внесите суммы расходов.

Шаг 5. Возврат переплаты

Пункт для тех, у кого есть излишне уплаченные суммы налоговых сборов. Система позволяет вернуть их.

Шаг 6. Прикрепление документов

Прикрепите фото подтверждающих бумаг: чеки, платёжные документы, банковские выписки — в зависимости от того, оформляете ли вы вычет и какой.

Шаг 7. Проверка и отправка

Система проверит документ на наличие ошибок. Если всё верно, нажмите «Отправить». Подпишите декларацию электронной подписью — она формируется бесплатно прямо в сервисе. После отправки вы получите подтверждение с датой и временем.

Как определить размер налога к уплате

При подаче формы 3-НДФЛ через портал ФНС расчёт налога производится автоматически. Однако вы можете определить сумму сбора самостоятельно. Для этого налогооблагаемую базу умножьте на ставку налога.

Налогооблагаемая база — это сумма дохода или стоимость имущества (например, подарка), с которой рассчитывается налог. Она определяется как общая величина за вычетом всех положенных по закону льгот и вычетов.

Льготы, предоставляемые при расчёте налога, различаются в зависимости от типа сделки. Например, при продаже транспортного средства можно снизить базу для расчёта любым из двух способов:

на величину понесённых затрат на приобретение (потребуются договор и бумаги об оплате);

на сумму 250 тысяч рублей (если не сохранились бумаги о приобретении).

Размер ставки налога напрямую зависит от характера полученного дохода и его общей суммы. В большинстве ситуаций, связанных с продажей личного имущества (например, квартиры или машины), получением подарков или выигрышей в лотерею, применяется ставка 13%. Однако, если ваш совокупный годовой доход превышает 2,4 миллиона рублей, для таких операций ставка повышается до 15%.

Отдельное правило действует для выигрышей и призов, полученных в рекламных конкурсах и акциях. Здесь налоговая ставка значительно выше — 35%. А к доходам от сдачи недвижимости в аренду применяются стандартные ставки НДФЛ в диапазоне от 13 до 22% в зависимости от общего уровня вашего годового дохода.

Кто уплатит повышенный подоходный налог в 2026 году

Пример 1. Продажа автомобиля

Предположим, вы продали свой автомобиль за 900 тысяч рублей, при этом период вашего фактического владения им составил всего 2 года. Поскольку этот срок меньше установленного законом минимума в 3 года, у вас возникает обязанность задекларировать доход и уплатить налог.

Законодательство предлагает два метода расчёта налоговой базы:

1. Если подтверждающие документы отсутствуют.

В случае утери чеков или договора купли-продажи, по которому вы приобретали данное транспортное средство ранее, законодательство позволяет вам воспользоваться вычетом в размере 250 тысяч рублей.

Расчёт при доходе до 2,4 миллиона рублей: (900 000 − 250 000) х 13% = 84 500

Если ваш годовой доход составил более 2,4 миллиона рублей, налог будет рассчитываться с учётом повышенной ставки.

2. Если документы на покупку сохранены.

Если у вас на руках есть договор и платёжные документы, подтверждающие, что вы приобрели этот автомобиль ранее, например, за 1 миллион рублей, вы имеете право уменьшить доход от продажи на сумму расходов. В данном примере ваши затраты превысили выручку, следовательно, налоговая база равна нулю и сам налог платить не нужно. Тем не менее обязанность по подаче декларации сохраняется.

Пример 2. Получение дохода от аренды жилья

Допустим, вы сдаёте квартиру и ежемесячно получаете 35 тысяч рублей. За полный календарный год ваш суммарный доход составит 420 тысяч рублей. В отличие от продажи имущества, вычетов для арендодателей не предусмотрено. Расчёт налога производится со всей суммы дохода.

Расчёт: 420 000 х 13% = 54 600 рублей.

Данный расчёт справедлив для налогоплательщиков с общим годовым доходом до 2,4 миллиона рублей. С суммы превышения данного лимита будет действовать повышенная ставка.

Ключевые даты и ответственность за нарушения

Законодательством установлены строгие временные рамки для исполнения налоговых обязательств. Форму 3-НДФЛ необходимо представить в налоговый орган по месту учёта не позднее 30 апреля 2026 года. Саму сумму исчисленного налога следует перечислить в бюджет до 15 июля.

Несоблюдение этих сроков влечёт за собой финансовые санкции:

Штрафные санкции за несвоевременную подачу формы 3-НДФЛ. Если документ не был подан вовремя, налагается штраф. Его размер составляет 5% от суммы сбора за каждый полный или неполный месяц просрочки. Законодатель установил границы: штраф не может быть меньше 1000 рублей и больше 30% от общей суммы налога.

Ответственность за неуплату налога. Если налог не был уплачен или его сумма была занижена, налоговый орган выписывает штраф в размере 20% от недоимки.

Начисление пени. Помимо штрафов, за каждый календарный день просрочки платежа начисляются пени. Их величина привязана к ключевой ставке.

Важные нюансы декларирования доходов

Нужно помнить, что обязанность подать декларацию возникает не только тогда, когда вы должны уплатить налог. Если в течение 2025 года вы получили доходы, информация о которых отсутствует в базе данных ФНС, вы обязаны заявить о них самостоятельно.

Наиболее эффективным и удобным способом взаимодействия с налоговой службой является использование электронных сервисов. Подача декларации через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ведомства позволяет минимизировать риск ошибок и существенно экономит время.

Главное условие — уложиться в установленный законом срок до конца апреля. Тщательная подготовка документов и своевременное заполнение формы оградят вас от ненужных штрафов и разбирательств с инспекцией.

