Финансовая цель: что это и как её правильно ставить

Финансовая цель — это задача, для решения которой нужны деньги и конкретный план действий. В отличие от мечты, она опирается на точные цифры и сроки, а не эмоции.

Как эффективно ставить финансовые цели

Специалисты в области личных финансов рекомендуют ставить финансовые цели по методу SMART. Так абстрактное желание превращается в задачу с чётким планом.

Согласно методу финансовая цель должна быть:

Конкретной (Specific). Вы должны точно знать, на что копите. Например, не просто на автомобиль, а на Haval M6 в комплектации комфорт.

Вы должны точно знать, на что копите. Например, не просто на автомобиль, а на Haval M6 в комплектации комфорт. Измеримой (Measurable). У финансовой цели есть цена. Например, Haval M6 стоит от 2 миллионов рублей.

У финансовой цели есть цена. Например, Haval M6 стоит от 2 миллионов рублей. Достижимой (Achievable). Сумма накоплений должна соотноситься с вашим текущим уровнем дохода. Если регулярно откладывать определённую сумму не получается, цель нужно скорректировать.

Сумма накоплений должна соотноситься с вашим текущим уровнем дохода. Если регулярно откладывать определённую сумму не получается, цель нужно скорректировать. Актуальной (Relevant). Цель должна соответствовать вашим личным желаниям и потребностям.

Цель должна соответствовать вашим личным желаниям и потребностям. Ограниченной по времени (Time-bound). Нужно установить чёткий дедлайн: например, «к январю 2027 года».

Пример:

Вместо «хочу взять авто в кредит» поставьте перед собой цель: «Через 18 месяцев накопить 650 тысяч рублей на первоначальный взнос за автомобиль стоимостью 1,3 миллиона рублей, откладывая ежемесячно по 36,1 тысячи рублей на отдельный счёт».

Какие бывают цели по срокам

краткосрочные (до года) — отпуск или покупка техники;

— отпуск или покупка техники; среднесрочные (1–5 лет) — ремонт или первый взнос за квартиру;

— ремонт или первый взнос за квартиру; долгосрочные (более 5 лет) — создание капитала для жизни на пенсии. При постановке таких целей учитывайте инфляцию.

Открывайте отдельные счета под каждую финансовую цель. Это позволит разделить денежные потоки, исключить смешение средств и наглядно отслеживать прогресс по каждой задаче.

Накопительные продукты необходимо подбирать таким образом, чтобы их доходность превышала годовой темп инфляции. Иначе реальная стоимость сбережений будет снижаться.

