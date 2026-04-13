Финансовая цель: что это и как её правильно ставить
Финансовая цель — это задача, для решения которой нужны деньги и конкретный план действий. В отличие от мечты, она опирается на точные цифры и сроки, а не эмоции.
Как эффективно ставить финансовые цели
Специалисты в области личных финансов рекомендуют ставить финансовые цели по методу SMART. Так абстрактное желание превращается в задачу с чётким планом.
Согласно методу финансовая цель должна быть:
- Конкретной (Specific). Вы должны точно знать, на что копите. Например, не просто на автомобиль, а на Haval M6 в комплектации комфорт.
- Измеримой (Measurable). У финансовой цели есть цена. Например, Haval M6 стоит от 2 миллионов рублей.
- Достижимой (Achievable). Сумма накоплений должна соотноситься с вашим текущим уровнем дохода. Если регулярно откладывать определённую сумму не получается, цель нужно скорректировать.
- Актуальной (Relevant). Цель должна соответствовать вашим личным желаниям и потребностям.
- Ограниченной по времени (Time-bound). Нужно установить чёткий дедлайн: например, «к январю 2027 года».
Пример:
Вместо «хочу взять авто в кредит» поставьте перед собой цель: «Через 18 месяцев накопить 650 тысяч рублей на первоначальный взнос за автомобиль стоимостью 1,3 миллиона рублей, откладывая ежемесячно по 36,1 тысячи рублей на отдельный счёт».
Какие бывают цели по срокам
- краткосрочные (до года) — отпуск или покупка техники;
- среднесрочные (1–5 лет) — ремонт или первый взнос за квартиру;
- долгосрочные (более 5 лет) — создание капитала для жизни на пенсии. При постановке таких целей учитывайте инфляцию.
Открывайте отдельные счета под каждую финансовую цель. Это позволит разделить денежные потоки, исключить смешение средств и наглядно отслеживать прогресс по каждой задаче.
Накопительные продукты необходимо подбирать таким образом, чтобы их доходность превышала годовой темп инфляции. Иначе реальная стоимость сбережений будет снижаться.
Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.
Как защитить сбережения от инфляции: вклады, ценные бумаги, реальные активы