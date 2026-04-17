Как планировать бюджет, когда нет стабильного дохода

Планирование бюджета — базовый принцип финансовой грамотности, помогающий жить по средствам и избегать долгов. Если у вас стабильный доход, сделать это нетрудно, но когда заработок плавает, задача усложняется. Разбираемся, как управлять финансами в такой ситуации.

Как контролировать расходы при плавающем доходе

В России больше 15 миллионов самозанятых. Ключевая сложность работы на себя — финансовая нестабильность: сегодня денег хватает на все счета, а завтра приходится думать, у кого занять до следующего гонорара.

Финансовая нестабильность возникает из-за того, что:

Заказы поступают нерегулярно : сегодня проектов много, завтра — тишина.

: сегодня проектов много, завтра — тишина. Проекты бывают разными по размеру гонорара : один заказ может покрыть расходы на полгода вперёд, а гонорара за другой хватит максимум на оплату «коммуналки» за месяц.

: один заказ может покрыть расходы на полгода вперёд, а гонорара за другой хватит максимум на оплату «коммуналки» за месяц. Клиенты могут сократить бюджет или приостановить сотрудничество.

или приостановить сотрудничество. Клиенты могут задержать выплату за выполненную работу.

В итоге многие фрилансеры не могут прогнозировать свой ежемесячный заработок, а значит, и планировать бюджет. Это приводит к стрессу и неудовлетворённости уровнем жизни.

Чтобы навести порядок в финансах при нестабильном заработке, в первую очередь необходимо взять под контроль обязательные расходы — те, что обеспечивают базовые потребности и закрывают долги.

Для этого рекомендуется пользоваться услугами одного банка для всех операций: и для получения денег от клиентов, и для повседневных трат. Это позволит управлять бюджетом в одном приложении, где встроенные инструменты аналитики дадут полную картину финансов без установки лишних программ.

Один из таких сервисов — «Календарь платежей» в СберБанк Онлайн. На основе платёжной истории сервис автоматически рассчитает, какую сумму вам необходимо регулярно откладывать на обязательные расходы. Встроенная аналитика поможет спланировать бюджет на несколько месяцев вперёд даже при нестабильном доходе.

Допустим, вы каждый месяц платите за ЖКХ и связь через приложение банка. Сервис запомнит, когда и сколько вы обычно тратите, и покажет эту информацию в календаре.

Помимо этого, в календаре отображаются активные автоплатежи, автопереводы и кредиты — если они открыты в Сбербанке. Также регулярные платежи можно добавлять вручную:

Нажмите «Добавить новое событие». Укажите название платежа, сумму, дату и периодичность такого расхода. Платёж появится в календаре.

Какие ошибки часто совершают фрилансеры

Люди с непостоянным доходом часто совершают ошибки, которые приводят к финансовой нестабильности:

Забывают откладывать сумму налога на свои доходы . Самозанятые должны заплатить 4% при получении дохода от физических лиц, а при работе с юридическими лицами и ИП — 6%.

. Самозанятые должны заплатить 4% при получении дохода от физических лиц, а при работе с юридическими лицами и ИП — 6%. Не имеют финансовой подушки безопасности на три-шесть месяцев. Если человек временно не сможет работать из-за болезни или у него неожиданно сломается рабочая техника, придётся влезать в долги: занимать у знакомых или использовать кредитку.

на три-шесть месяцев. Если человек временно не сможет работать из-за болезни или у него неожиданно сломается рабочая техника, придётся влезать в долги: занимать у знакомых или использовать кредитку. Не планируют расходы . При таком подходе деньги быстро тратятся, а накоплений для стабильной жизни на месяцы вперёд не остаётся.

. При таком подходе деньги быстро тратятся, а накоплений для стабильной жизни на месяцы вперёд не остаётся. Не берут с клиентов предоплату или берут в минимальном размере. В этом случае нет защиты от недобросовестных заказчиков, которые могут не заплатить за выполненный проект.

Как планировать бюджет, если доход нерегулярный

Достичь финансовой стабильности можно и при непостоянном доходе. Вот как к этому прийти:

Посчитайте, сколько денег вам нужно на один месяц. Включите сюда обязательные платежи, расходы на желания и удовольствия, а также сумму, которая пойдёт в накопления. При расчёте ориентируйтесь на ваш средний минимальный уровень заработка. Распределить траты можно по правилу 50/30/20: 50% дохода — обязательные платежи, 30% — удовольствия, 20% — накопления. Внесите обязательные расходы в «Календарь платежей». Так вы всегда будете знать, какая минимальная сумма вам необходима в будущем. Не забывайте регулярно анализировать расходы: жизненные обстоятельства могут измениться, а вместе с ними и обязательные траты. При поступлении доходов распределяйте деньги «по конвертам». Для ключевых категорий трат откройте отдельный счёт и откладывайте туда фиксированную сумму или настройте автоперевод. Установите лимит на расходы. Так вы не будете тратить больше положенного. Излишки распределяйте на будущее. Если в каком-то месяце доход оказался значительно больше, чем в предыдущие, распределите излишки на следующие месяцы. Это позволит сохранить привычный уровень жизни в периоды, когда у вас будет мало заказов.

Чтобы начать использовать «Календарь платежей», вам понадобится скачать приложение СберБанк Онлайн. Сервис доступен клиентам банка. Если вы ещё не пользуетесь Сбером, оформите дебетовую карту на сайте. Так вы получите доступ ко всем банковским сервисам для управления финансами.

