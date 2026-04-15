Выплаты по маткапиталу в России выросли на 39,4 млрд рублей с начала 2026 года

С начала 2026 года выплаты по материнскому капиталу в России увеличились на 39,4 млрд рублей. Основной прирост обеспечили заявления семей на покупку жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда.

«Выплаты по материнскому капиталу выросли с начала года на 39,4 млрд рублей. Наибольший прирост расходов по программе обеспечили распоряжения семей на покупку жилья», — говорится в сообщении.

Как уточняется, за первый квартал фонд перечислил на это направление почти 100 млрд рублей — на 34,3 млрд (52,6%) больше, чем годом ранее.

Средства получили 153 тыс. семей.

