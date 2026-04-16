Что такое шринкфляция и в чём она проявляется

Шринкфляция — снижение производителем количества, веса или объёма продукта в упаковке без изменения цены. Термин происходит от английского shrink — «сжиматься» и inflation — «инфляция». Рассказали, как проявляется эта тенденция в России.

© ChatGPT

Как работает шринкфляция

Производители используют приём, чтобы не отпугнуть покупателей прямым повышением цен. Психологически человек легче воспринимает «ту же цену», чем её рост — даже если фактически переплачивает.

Шринкфляция может проявляться по-разному:

уменьшается вес или объём продукта;

сокращается количество единиц в упаковке;

меняется состав (в сторону удешевления);

упаковка остаётся прежнего размера, но внутри меньше содержимого.

Примеры шринкфляции

На практике шринкфляция встречается почти во всех категориях товаров:

Продукты питания:

шоколадка была 100 г — стала 90 г при той же цене;

пачка сливочного масла уменьшилась с 200 г до 180 г;

упаковка печенья — с 12 штук до 10.

Напитки:

бутылка сока уменьшилась с 1 литра до 0,9 л;

газировка вместо 2 л стала 1,75 л.

Бытовая химия:

стиральный порошок: было 3 кг — стало 2,7 кг;

количество капсул в упаковке уменьшилось.

Сервисы и услуги:

тариф остался прежним, но сократился объём включённых услуг;

в кафе уменьшились порции без изменения цен.

Почему компании используют шринкфляцию

На первый взгляд шринкфляция выглядит как уловка, но для бизнеса это часто вынужденная мера. Компании работают в условиях постоянно растущих издержек — дорожают сырьё, упаковка, логистика, электроэнергия, аренда и зарплаты. При этом резко повышать цену на полке рискованно: покупатели чувствительны к цифрам и могут переключиться на конкурентов.

Поэтому вместо того чтобы поднимать цену, производитель снижает объём или вес товара — так итоговая цена остаётся «психологически комфортной». Так шринкфляция помогает компаниям удерживать маржу — то есть прибыльность в условиях высокой конкуренции и давления со стороны торговых сетей.

Как распознать шринкфляцию

Может показаться, что разница в несколько грамм или миллилитров несущественная. Но в реальности это напрямую влияет на личный бюджет. Вы начинаете переплачивать, не замечая этого. Цена остаётся прежней, а фактическая стоимость за килограмм или литр растёт.

Становится сложнее планировать расходы. Если объёмы товаров постоянно «плавают», вы быстрее расходуете запасы и чаще совершаете покупки.

Поэтому покупателю важно быть внимательным к деталям. Вот на что стоит обращать внимание:

проверяйте вес и объём на упаковке;

сравнивайте цену за единицу (например, за килограмм или литр);

обращайте внимание на изменения дизайна — часто за этим скрывается изменение объёма.

Главное о шринкфляции

Шринкфляция — это незаметный способ повышения цен, который не всегда очевиден при первом взгляде. Формально стоимость товара не растёт, но фактически покупатель начинает платить больше за тот же объём потребления.

Осознанный подход к покупкам помогает минимизировать влияние таких изменений на личный бюджет.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

