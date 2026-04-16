Что такое шринкфляция и в чём она проявляется
Шринкфляция — снижение производителем количества, веса или объёма продукта в упаковке без изменения цены. Термин происходит от английского shrink — «сжиматься» и inflation — «инфляция». Рассказали, как проявляется эта тенденция в России.
Как работает шринкфляция
Производители используют приём, чтобы не отпугнуть покупателей прямым повышением цен. Психологически человек легче воспринимает «ту же цену», чем её рост — даже если фактически переплачивает.
Шринкфляция может проявляться по-разному:
- уменьшается вес или объём продукта;
- сокращается количество единиц в упаковке;
- меняется состав (в сторону удешевления);
- упаковка остаётся прежнего размера, но внутри меньше содержимого.
Примеры шринкфляции
На практике шринкфляция встречается почти во всех категориях товаров:
Продукты питания:
- шоколадка была 100 г — стала 90 г при той же цене;
- пачка сливочного масла уменьшилась с 200 г до 180 г;
- упаковка печенья — с 12 штук до 10.
Напитки:
- бутылка сока уменьшилась с 1 литра до 0,9 л;
- газировка вместо 2 л стала 1,75 л.
Бытовая химия:
- стиральный порошок: было 3 кг — стало 2,7 кг;
- количество капсул в упаковке уменьшилось.
Сервисы и услуги:
- тариф остался прежним, но сократился объём включённых услуг;
- в кафе уменьшились порции без изменения цен.
Почему компании используют шринкфляцию
На первый взгляд шринкфляция выглядит как уловка, но для бизнеса это часто вынужденная мера. Компании работают в условиях постоянно растущих издержек — дорожают сырьё, упаковка, логистика, электроэнергия, аренда и зарплаты. При этом резко повышать цену на полке рискованно: покупатели чувствительны к цифрам и могут переключиться на конкурентов.
Поэтому вместо того чтобы поднимать цену, производитель снижает объём или вес товара — так итоговая цена остаётся «психологически комфортной». Так шринкфляция помогает компаниям удерживать маржу — то есть прибыльность в условиях высокой конкуренции и давления со стороны торговых сетей.
Как распознать шринкфляцию
Может показаться, что разница в несколько грамм или миллилитров несущественная. Но в реальности это напрямую влияет на личный бюджет. Вы начинаете переплачивать, не замечая этого. Цена остаётся прежней, а фактическая стоимость за килограмм или литр растёт.
Становится сложнее планировать расходы. Если объёмы товаров постоянно «плавают», вы быстрее расходуете запасы и чаще совершаете покупки.
Поэтому покупателю важно быть внимательным к деталям. Вот на что стоит обращать внимание:
- проверяйте вес и объём на упаковке;
- сравнивайте цену за единицу (например, за килограмм или литр);
- обращайте внимание на изменения дизайна — часто за этим скрывается изменение объёма.
Главное о шринкфляции
Шринкфляция — это незаметный способ повышения цен, который не всегда очевиден при первом взгляде. Формально стоимость товара не растёт, но фактически покупатель начинает платить больше за тот же объём потребления.
Осознанный подход к покупкам помогает минимизировать влияние таких изменений на личный бюджет.
