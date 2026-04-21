Хотели вклад — получили страховку: как распознать обман в банке и вернуть деньги

Продажа одних финансовых услуг под видом других — всё ещё частая практика на рынке. Хотя Банк России активно борется с этим, риск для клиента сохраняется. Рассказываем, как распознать обман и на что обратить внимание, чтобы не потерять свои сбережения.

Популярные схемы обмана в банках

Обман клиентов в банковской сфере называют мисселингом. Это ситуация, когда человеку продают один финансовый продукт под видом другого, навязывают ненужные услуги или умалчивают о существенных рисках и ограничениях.

В результате вы рассчитываете на гарантированный доход, а сталкиваетесь с потерей средств или невозможностью забрать их без штрафов. Ниже разбираем самые распространённые схемы.

Страховой продукт под видом вклада

Вы приходите в банк, чтобы продлить свой депозит. Сотрудник сообщает, что ставки по вкладам сейчас низкие, и предлагает «более выгодный и современный финансовый инструмент с повышенной доходностью». На деле вы подписываете договор инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) или накопительного страхования жизни (НСЖ):

ИСЖ сочетает страховые услуги и инвестирование . Вы вносите единовременный взнос: часть идёт на страховую защиту на случай смерти, инвалидности или других ситуаций, а часть — на инвестиции. Если страховой случай не наступил, по окончании срока вы получаете обратно свои деньги и возможный доход. Если наступил — выплачивается оговорённая сумма.

НСЖ объединяет функции страховки и накопления. Вы делаете взносы в течение длительного срока. Если страховой случай не произошёл, вы получаете все внесённые деньги плюс доход. При наступлении страхового случая страховщик выплачивает заранее оговорённую сумму.

При оформлении таких продуктов под видом депозита менеджеры умалчивают, что доход по ним не гарантирован, деньги не застрахованы системой страхования вкладов, а досрочное расторжение договора возможно только с потерями. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Сокрытие существенных условий договора

Довольно распространено обещание доходности без рисков без разъяснения условий, отмечает Кутьин. Например, клиенту предлагают вклад с высокой процентной ставкой, но в договоре мелким шрифтом указано, что такой доход возможен только при выполнении ряда условий: поступлении на счёт определённой суммы или активном использовании банковских сервисов.

Более того, высокая доходность нередко привязывается к долгосрочному удержанию средств — фактически клиента стимулируют отказаться от доступа к своим деньгам на длительный срок. О последствиях досрочного расторжения договора часто умалчивают. А они весьма существенны:

проценты либо аннулируются полностью, либо пересчитываются по ставке 0,01% годовых;

может удерживаться отдельная комиссия за досрочное расторжение;

в инвестиционных продуктах выкупная сумма может оказаться значительно ниже внесённой — из-за вычетов за управление активами и различных комиссий.

Навязывание комбинированных продуктов

Вам предлагают комбинированный продукт: часть денег вы кладёте на обычный вклад, а другую часть — инвестируете, например, в паевой фонд (ПИФ) или передаёте в доверительное управление.

Часто это выглядит очень привлекательно, потому что банк предлагает по вкладу повышенную ставку. Однако за этим скрывается главный риск: инвестиционная часть не имеет никаких гарантий. В отличие от депозита, эти средства не застрахованы государством. Если управляющая компания столкнётся с финансовыми трудностями или обанкротится, вернуть свои деньги будет практически невозможно.

Навязывание дополнительных услуг

При оформлении продуктов банки могут по умолчанию добавлять в пакет платные услуги — страховки, подписки или юридические консультации, умалчивая о том, что от них можно отказаться.

Чаще всего на уловки мисселинга попадаются люди с низкой финансовой грамотностью, пожилые клиенты или слишком доверчивые граждане. Именно на них и рассчитывают недобросовестные продавцы. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Почему мисселинг всё ещё существует

Банк России ведёт активную борьбу с мисселингом. Регулятор имеет право приостанавливать продажи финансовых продуктов, если банк нарушает правила информирования клиентов. К таким нарушениям относятся:

утаивание от клиента важной информации об ограничениях и рисках;

введение в заблуждение относительно возможного дохода и гарантий;

выдача одного продукта за другой, более надёжный.

Регулятор в качестве крайней меры может обязать банк провести обратный выкуп: вернуть клиентам все деньги за продукты, проданные с нарушениями.

За счёт таких мер Центробанку удалось добиться устойчивого снижения жалоб на навязывание дополнительных услуг. В 2025 году их количество при оформлении потребительских и автокредитов снизилось — на 31 и 65% соответственно.

Однако полностью искоренить проблему не удалось. В ноябре прошлого года жители Новосибирской области жаловались на то, что под видом стандартных депозитов им продавали страховые полисы, открывали брокерские счета или подключали программы негосударственных пенсионных фондов.

Как распознать мисселинг: четыре тревожных сигнала

Высокая доходность. Вам обещают доход намного выше среднего по рынку, но избегают говорить о рисках.

Упоминание страхования как вклада. Если вам говорят, что это тот же вклад, только с дополнительной защитой или что вы ничего не теряете, — это пример классического недобросовестного информирования.

Путаница со сроками. Когда вы хотите забрать деньги через год, а вам настойчиво предлагают продукт на 5–10 лет, не объясняя последствий досрочного расторжения.

Давление и ограничение по времени. Это стандартная тактика навязывания услуги, чтобы вы не успели прочитать договор.

Как защитить себя заранее

Как заранее защитить себя от мисселинга, «Рамблеру» рассказал адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади:

Не подписывайте документы , если не убедились, что понимаете, какой именно продукт оформляете, советует адвокат Дмитрий Григориади.

Всегда спрашивайте прямо: «Это банковский вклад, застрахованный системой страхования вкладов, или иной продукт?» Если менеджер уходит от ответа — это уже тревожный сигнал, говорит эксперт.

Читайте все пункты договора. Помните, что при оформлении банковских продуктов все страховки, как правило, добровольные — вы вправе от них отказаться.

Пошаговый план: что делать, если вас обманули

Если вы уже подписали документы и поняли, что вас обманули, — не отчаивайтесь. Вот алгоритм действий в случае обмана.

Шаг 1. Изучите договор

У вас есть период охлаждения, чтобы отказаться от навязанной услуги. Стандартный срок его действия — 14 суток. Для полисов ИСЖ и НСЖ с единовременным взносом до 1,5 миллиона рублей действует увеличенный срок — 30 суток. Он также распространяется на страховки, оформленные при получении потребительского кредита или займа.

Шаг 2. Напишите заявление на отказ

Расторгать договор и требовать возврата денег необходимо именно с той организацией, которая указана в документах как продавец услуги. Даже если вы подписывали бумаги в отделении банка, отказ нужно направлять, например, в страховую компанию.

В заявлении обязательно упомяните о своём праве на период охлаждения. Если этот срок уже истёк, составьте официальную претензию. В ней укажите на факт недобросовестной продажи (мисселинга) и потребуйте вернуть средства в полном объёме.

Шаг 3. Если банк или страховая компания отказывают — фиксируйте нарушение

Компания обязана ответить на вашу претензию в срок до 15 дней. Если ответ не получен или вас не устроил, обратитесь к финансовому омбудсмену и подайте жалобу в Банк России через интернет-приёмную на сайте ведомства.

Шаг 4. Обратитесь в суд

Это крайняя мера, к которой прибегают, если предыдущие шаги не помогли. При наличии доказательств, например скриншотов переписки, аудиозаписей разговора с менеджером банка, суды обычно встают на сторону потребителя.

Ловушки мисселинга: как не потерять деньги

Мисселинг — практика продажи одного финансового продукта под видом другого. Чаще всего под видом вкладов клиентам предлагают страховки (ИСЖ, НСЖ), комбинированные продукты или иные инструменты с неочевидными рисками.

Чтобы не стать жертвой мисселинга, важно обращать внимание на: повышенную доходность без упоминания рисков, путаницу со сроками, давление со стороны менеджера, а также уточнять тип продукта и внимательно читать договор перед подписанием.

Если вас уже обманули, используйте период охлаждения, чтобы отказаться от навязанной услуги. Если срок истёк, подайте претензию о мисселинге. При отказе финансовой организации обратитесь к финансовому омбудсмену и в Банк России. В крайнем случае можно подать иск в суд, подкрепив его доказательствами.

