Набиуллина: ЦБ не стремится любой ценой достичь инфляции в  4%

Регулятор не стремится любой ценой достичь инфляции в 4%. При этом устойчивая инфляция на этом уровне уже будет достигнута во второй половине 2026 года. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на Биржевом форуме Московской биржи.

Вы правы, мы сейчас еще можем принять такие решения, которые, учитывая лаги денежно-кредитной политики, могут привести инфляцию к более низким значениям. Но мы не считаем это целесообразным, — сказала глава ЦБ.

Она назвала два фактора:

Первый — прогноз по инфляции 4,5-5,5% отражает временный всплеск цен в январе этого года в силу налоговых изменений, и в силу некоторых других факторов. И, по прогнозу ЦБ, устойчивая инфляция (регулятор интересует именно она), будет около 4% уже во второй половине этого года. А годовая достигнет 4%, когда из расчета выйдут данные за январь месяц, пояснила она. Конечно, риски у нас есть проинфляционные, это и внешние условия, подчеркнула глава ЦБ.

Второй фактор — это бюджетный импульс. По ее словам, пока он значимо не ослабевает. Здесь регулятор находится с правительством для того, чтобы понимать, какая будет бюджетная политика.

Экономика России впервые в современной истории столкнулась с ограничениями по рабочей силе. И это новая реальность для властей, новая реальность для бизнеса, добавила Набиуллина. По ее словам, свидетельством того, что экономика была перегрета выступала инфляция в 10%.

