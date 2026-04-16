Силуанов объяснил, почему Минфин приостановил валютные операции
Минфин приостановил до июля 2026 года участие в валютных операциях в рамках бюджетного правила, потому что была необходима корректировка базовой цены на нефть. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил на Биржевом форуме Московской биржи.
Те параметры, которые были скорректированы после 2020 года, — они сегодня не отвечают складывающейся ситуации. Поэтому такая приостановка была сделана до июля, сказал Силуанов.
Но, по его словам, правительство России рассматривает рассматривает возможность возобновления валютных операций в рамках бюджетного правила до июля 2026 года.
Министр экономразвития Максим Решетников на Биржевом форуме Московской биржи добавил, что тема бюджетного правила — важна для понимания, что будет дальше с рублем. По его словам, ранее курс рубля был связан с с оттоком капитала из страны, а сейчас этого оттока капитала нет.
Мы будем иметь в ближайшие годы более крепкий курс, чем, может быть, многим бы хотелось. И это достаточно сильно повлияет — может быть, не менее сильно, чем рынок труда — вообще на все структурные изменения в экономике, подчеркнул Решетников.
Бюджетное правило — это финансовый механизм, ограничивающий государственные расходы в зависимости от доходов, который используется для снижения зависимости экономики от цен на сырье.