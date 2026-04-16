Россияне перестали ждать роста инфляции

Согласно данным опроса «инФОМ», проведённого по заказу Банка России, инфляционные настроения россиян снизились на 0,5 процентных пункта по сравнению с мартом и достигли 12,9%. Это минимальное значение за полгода. Одновременно уменьшилась и оценка наблюдаемой инфляции — до 14,6% против 15,6% месяцем ранее. Это говорит о постепенной стабилизации цен и изменении восприятия экономических рисков, считают опрошенные «Рамблером» эксперты.

Почему ожидания снижаются

Причиной снижения стала совокупность внешних и внутренних экономических факторов, отмечает старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова. Прежде всего сказалось фактическое замедление инфляции — месячный индекс потребительских цен в марте составил 100,6 процента, годовая инфляция по оценке регулятора держалась на уровне 5,86 процента. За неделю с 7 по 13 апреля Росстат зафиксировал нулевую инфляцию.

Важную роль также сыграла жёсткая кредитно-денежная политика, добавляет директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. Длительное сохранение высокой ключевой ставки сдерживало спрос и рост цен, а последовательная коммуникация ЦБ помогала формировать более стабильные ожидания у населения и бизнеса.

Когда люди видят, что цены растут медленнее, чем раньше, их ожидания тоже корректируются вниз. Позитивные сообщения в СМИ о замедлении инфляции и снижение тревожности в обществе относительно экономической ситуации ведут к более умеренной оценке перспектив роста цен после периода завышенных ожиданий. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Последствия для экономики

Эксперты сходятся во мнении, что снижение инфляционных ожиданий — это дополнительный аргумент для Банка России в пользу возможного смягчения денежно-кредитной политики при условии устойчивости тренда.

Снижение инфляционных ожиданий даёт Банку России пространство для манёвра, в том числе возможность рассмотреть снижение ключевой ставки. Но прежде чем принимать решения, регулятор тщательно оценит, насколько устойчивы текущие тенденции, как меняется фактическая инфляция и какие риски — внешние и внутренние — могут повлиять на ситуацию в будущем, — сказала Попова.

При этом эксперты предупреждают, что текущий уровень ожиданий всё ещё значительно превышает целевой ориентир Банка России в 4% и его прогноз на 2026 год в диапазоне 4,5–5,5%. Это означает, что говорить о полном развороте инфляционного тренда пока преждевременно.

Важно следить за сохранением баланса: слишком низкие ожидания или их резкие колебания могут создать новые проблемы. Эффект может быть временным, если фундаментальные факторы (например, дефицит бюджета или внешние шоки) не устранены. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

По прогнозам ЦБ, устойчивая инфляция достигнет целевого уровня 4% уже во второй половине 2026 года. При этом регулятор не стремится достичь этого значения любой ценой.

