Налоговые вычеты в 2026 году: сколько можно вернуть и как оформить

Оформление вычета — один из законных вариантов снижения налоговой нагрузки, например, при оплате медицинских услуг, образования или приобретении недвижимости. Разбираемся, какие вычеты доступны россиянам, как их оформить без ошибок в 2026 году и на какие суммы можно рассчитывать.

Что такое налоговый вычет

Налоговый вычет — это механизм возврата части налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который вы уже заплатили государству, например, с зарплаты, премий, дохода по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), от продажи имущества или в виде подарка. Это не дополнительная выплата от государства, а возврат тех денег, которые уже были удержаны из вашей зарплаты или других доходов. Поэтому размер вычета напрямую зависит от того, сколько налога вы фактически заплатили за год.

Получить вычет могут только работающие россияне, которые платят подоходный налог (13%–22%). Самозанятые и предприниматели на упрощённой системе налогообложения освобождены от уплаты подоходного налога, поэтому права на возврат у них нет (если нет других доходов, с которых НДФЛ уплачивается).

В 2026 году действуют четыре основных вида вычетов: стандартные, социальные, имущественные и инвестиционные. Получить любой из них можно:

через налоговую службу, подав декларацию по окончании года;

через работодателя — ждать окончания года в таком случае не нужно.

Стандартные налоговые вычеты — для льготников и родителей

Самый распространённый вид вычета из этой категории — стандартные вычеты на детей. Его получают родители, а также те, кто усыновил, опекуны и попечители.

Размеры вычета:

Первый ребёнок — 1,4 тысячи рублей в месяц.

Второй ребёнок — 2,8 тысячи рублей в месяц.

Третий и последующие — 6 тысяч рублей в месяц.

Ребёнок-инвалид — 12 тысяч рублей в месяц.

Налоговый вычет на детей предоставляют ежемесячно, но только до того момента, пока ваш общий доход с января не достигнет 450 тысяч рублей. В расчёт идут зарплата, премии и аналогичные выплаты. Проценты по вкладам и дивиденды в лимит не включаются.

Воспользоваться стандартным вычетом также могут россияне из числа льготников: чернобыльцы, инвалиды с детства, супруги погибших военнослужащих и другие. Полный список можно найти в пп. 1, 2, 4 ст. 218 Налогового кодекса. Размер возврата для них — 500 рублей или 3 тысячи рублей в месяц, в зависимости от категории льготника.

К стандартным относится и появившийся в 2025 году вычет за сдачу ГТО (программа физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне»). Он положен тем, кто получил или подтвердил ранее выданный знак отличия ГТО. Возрастная ступень и уровень (золото, серебро, бронза) значения не имеют. Для оформления вычета обязательно прохождение профилактического медосмотра или диспансеризации в том же году, когда вы сдали нормативы.

Лимит вычета — 18 тысяч рублей. Важно понимать: это не деньги, которые вы получите на руки, а часть дохода, освобождаемая от налогообложения.

Итоговый возврат зависит от налоговой ставки:

при 13% — 2340 рублей;

при 15% — 2700 рублей;

при 20% — 3600 рублей;

при 22% — 3960 рублей.

Социальные вычеты: медицина, учёба, фитнес

Социальные налоговые вычеты дают возможность возместить расходы на медицинские услуги, образование и спортивные занятия, благотворительность, пенсионные и страховые взносы.

Общий лимит по большинству таких расходов — 150 тысяч рублей в год на человека. При ставке НДФЛ 13% это позволяет вернуть до 19,5 тысячи рублей.

Исключения:

Дорогостоящее лечение — лимит не применяется, можно вернуть налог со всех расходов. Но для этого медуслуги должны входить в специальный перечень.

Обучение детей учитывается отдельно, лимит — 110 тысяч на каждого ребёнка.

Важное нововведение: с января 2026 года в спортивный вычет теперь включаются расходы на оплату занятий для родителей-пенсионеров.

Имущественные вычеты

Имущественный вычет складывается из двух частей:

Вычета на приобретение или строительство жилья с лимитом 2 миллиона рублей.

Вычета на проценты по ипотеке с лимитом 3 миллиона рублей.

Право на вычет при покупке жилья возникает в год его оплаты по договору или регистрации прав, по процентам — в год их фактической уплаты. Вернуть налог можно за текущий год и за три предыдущих.

С тех пор, как в России начала применяться прогрессивная шкала налогообложения, размер вычета определяется ставкой НДФЛ. Если вы платите 13%, то можете вернуть до 260 тысяч рублей за покупку объекта и до 390 тысяч за проценты. При ставке 22% максимальный возврат увеличивается до 440 тысяч рублей за покупку и до 660 тысяч рублей по процентам.

Важно. Лимит по процентам даётся только на один объект. Если вы использовали его хотя бы частично, перенести остаток на другую квартиру нельзя. Остаток вычета за покупку на другие объекты переносить можно.

Если вы состоите в браке, то ваш супруг может вернуть налог по тому же объекту. Если фактические затраты не позволяют вам обоим использовать вычеты полностью, их можно распределить по договоренности: 50/50, в любой другой пропорции или даже передать всё одному супругу.

Инвестиционные вычеты

Инвесторам доступны два типа вычетов. Один из них — льгота за долгосрочное владение бумагами (ЛДВ) для владельцев обычных брокерских счетов. Другой — вычет по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС).

Льгота на долгосрочное владение

Суть ЛДВ проста: если вы владели бумагами минимум три года, налог на прибыль от их продажи можно не платить. При этом вычет применяется не ко всей полученной сумме, а именно к доходам от продажи ценных бумаг — положительной разнице между ценой продажи и ценой покупки.

На какие бумаги распространяется:

российские акции и облигации;

российские биржевые и открытые ПИФы;

бумаги стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Кыргызстан).

ЛДВ не применима к сделкам с другими иностранными активами (кроме ЕАЭС), валютой, драгметаллами, производными инструментами, а также к купонам и дивидендам.

Размер вычета — 3 миллиона рублей за каждый год нахождения бумаг на счёте. То есть за 3 года вычет составит 9 миллионов рублей, за 4 годах — 12 миллионов, за 5 лет — 15 миллионов и так далее.

Вычет по ИИС

Вычет по ИИС бывает двух типов. Вычет на взнос возвращает часть подоходного налога с денег, которые вы положили на ИИС. Вычет на доход — освобождает от НДФЛ прибыль от инвестиций.

Годовой лимит для вычета на взнос — 400 тысяч рублей. Сумма возврата напрямую привязана к налоговой ставке: до 52 тысяч рублей при 13%, до 60 тысяч при 15% и до 88 тысяч при 22%.

Вычет на взнос можно получать каждый год, если вы пополняли счёт в этом налоговом периоде. Вычет на доход доступен только один раз при закрытии ИИС. В случае ИИС-3 в год закрытия счёта вычет на взнос получить нельзя.

Важно. С 2026 года максимальный лимит вычета по ИИС-3, открытым для детей, увеличен с 400 до 500 тысяч рублей в год на каждого родителя.

Вычет на доход по ИИС старого типа (открытым до 2024 года) не имеет лимита, но воспользоваться им можно только при закрытии счёта после трёх лет его существования.

Новые ИИС-3 (открытые с 2024 года) дают право на вычет на доход от торговли ценными бумагами в пределах 30 миллионов рублей. При этом минимальный срок, через который счёт можно закрыть с сохранением льготы, составляет 5 лет для договоров 2024–2026 годов, а потом ежегодно увеличивается на один год, достигая 10 лет к 2031 году.

Профессиональные вычеты

Эту разновидность вычета могут получить четыре категории налогоплательщиков:

индивидуальные предприниматели;

физлица, работающие по договорам ГПХ;

специалисты частной практики (адвокаты, нотариусы и другие);

авторы и патентообладатели, которые получают доход от создания научных, литературных, художественных произведений или изобретений.

Профессиональный вычет не имеет ограничения по максимальной сумме — компенсировать можно все связанные с деятельностью расходы, которые вы можете подтвердить.

Что можно учесть: расходы на материалы, оборудование, аренду, услуги третьих лиц, рекламу, транспорт и командировки, госпошлины, банковские комиссии — всё, что связано с конкретным заказом и подтверждено документально (чеками, актами, договорами).

Если подтвердить расходы невозможно, предприниматели могут применить вычет по нормативу в размере 20% от суммы дохода, а авторы — по нормативу от 20% до 40% в зависимости от вида творческой деятельности. Для исполнителей по договорам ГПХ нормативов нет — без документов вычет не получить.

Важно. Самозанятые и штатные сотрудники по трудовому договору права на этот вычет не имеют.

Как оформить налоговый вычет

Существует три основных способа получить вычет.

Способ 1. Через работодателя

Этот вариант удобен тем, кто хочет получать налоговую экономию сразу, не дожидаясь окончания года. В этом случае компания, в которой вы работаете, прекращает удерживать подоходный налог из вашей зарплаты — до того момента, пока не будет использована полная сумма вычета.

Порядок действий:

Обратитесь в налоговую с заявлением о подтверждении права на вычет и подтверждающими документами. Проще всего сделать это через личный кабинет (ЛК) налогоплательщика. В течение 30 дней налоговая отправит работодателю уведомление, подтверждающее ваше право на льготу. Работодатель начнёт выплачивать зарплату без удержания НДФЛ.

Через работодателя можно получить имущественный, а также большинство социальных вычетов. Но таким способом нельзя получить возврат за прошлые годы. Вычет действует только в рамках текущего года и требует повторного подтверждения при смене работы.

Способ 2. Через налоговую (по декларации)

Этот вариант подходит для всех видов вычетов и особенно удобен, если вы планируете вернуть налог за предыдущие годы.

Процесс выглядит так:

Соберите все подтверждающие документы Заполните декларацию — сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика, специальную программу ФНС или портал госуслуг. Направьте все документы в налоговую.

После этого остаётся дождаться окончания камеральной проверки: она занимает до трёх месяцев. И наконец, после одобрения вам придут деньги — налоговая перечислит их в течение ещё 30 дней.

Способ 3. Упрощённый порядок (без декларации)

Большинство налоговых вычетов можно оформить в упрощённом порядке. Если информация о ваших расходах попала в ФНС до 25 февраля, то вскоре в вашем ЛК появится предзаполненное заявление. Вам останется только проверить его и подтвердить. Подавать декларацию и прикладывать подтверждающие документы не требуется. Камеральная проверка в таком случае занимает не три месяца, а всего один.

Какие документы понадобятся

Для имущественного вычета:

договор купли-продажи или долевого участия;

выписка о праве собственности;

передаточный акт (для новостроек);

документы об оплате;

справка о доходах (если подаёте декларацию).

Для вычета по процентам дополнительно:

кредитный договор с банком;

справка из банка о суммах уплаченных процентов.

Для социальных вычетов:

договор с образовательным или медучреждением;

копия лицензии организаций;

чеки, квитанции;

справка об оплате услуг установленного образца (для лечения).

Для инвестиционных вычетов:

справка о доходах за соответствующий год;

договор на открытие ИИС/брокерского счёта;

отчёт брокера за период.

Для профессиональных вычетов:

налоговая декларация;

справка о доходах от заказчика;

договор, на основании которого вы работали;

документы о расходах (чеки, квитанции, накладные).

Что важно запомнить о налоговых вычетах

Существует четыре основных типа вычетов: стандартные, социальные, имущественные и инвестиционные. Каждый вид вычета имеет свои лимиты и правила оформления. Например, социальный вычет ограничен 150 тысячами рублей в год (исключение — дорогостоящее лечение), имущественный позволяет вернуть до 650 тысяч рублей с покупки квартиры и процентов по ипотеке (при ставке 13%), а по ИИС — до 88 тысяч в год (при ставке 22%).

Получить возврат можно тремя способами: через работодателя (в текущем году), через налоговую (подходит для возврата налога за предыдущие годы) или в упрощённом порядке — если данные о ваших расходах уже поступили в ФНС.

Главное правило: вычет позволяет вернуть только тот налог, который вы уже заплатили, поэтому получить его могут только официально работающие граждане, с доходов которых удержан НДФЛ. Если вы не платите налог, вычеты вам не положены, но некоторые их виды можно оформить в будущем (за три прошлых года), если ваши выплаты в бюджет возобновятся.

