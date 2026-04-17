Что важного произошло за неделю: с 13 по 17 апреля

Способы экономии, важные налоговые сроки, новая финансовая ловушка и изменения на фондовом рынке: собрали подборку самых актуальных и полезных материалов про личные финансы, опубликованных на «Рамблере» за неделю.

Срок подачи декларации для налогоплательщиков

До 30 апреля 2026 года нужно подать налоговую декларацию 3-НДФЛ о доходах за 2025 год. Сам налог необходимо перечислить до 15 июля, иначе начислят штраф и пени за каждый день просрочки. Форму можно заполнить в личном кабинете налогоплательщика.

Законный способ сэкономить на налогах при продаже квартиры

При продаже квартиры в совместной собственности супруги могут законно снизить налог на доход физических лиц (НДФЛ), применив раздельный, а не общий имущественный вычет. Для этого нужно оформить продажу долей отдельными договорами, тогда каждый получит до 1 миллиона рублей льготы.

Альтернативный вариант — уменьшить доход на сумму документально подтверждённых расходов на покупку этой недвижимости. Заранее просчитайте оба способа и обязательно сохраняйте все чеки и платёжные документы.

Новая схема обмана россиян через короткие звонки

Злоумышленники звонят жертве и сбрасывают через секунду, провоцируя перезвонить самостоятельно. При обратном звонке включается автоматическая запись с требованием ввести код из SMS якобы для идентификации, но на самом деле это код восстановления доступа к аккаунту. Таким способом мошенники крадут «Госуслуги» и аккаунты в мессенджерах.

Не перезванивайте на незнакомые номера с пропущенными вызовами и ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды подтверждения из сообщений.

Где купить упаковку гречки дешевле 40 рублей

«Рамблер» сравнил цены в трёх розничных сетях и пришёл к выводу: дешевле всего покупать небрендированную гречку — упаковка весом 900 г стоит 34–36 рублей везде. Среди марок с узнаваемым названием наиболее выгодные условия у «Магнита»: 104,16 рубля за пачку. В «Дикси» цена выше на 9% (114,26 рубля), а в «Пятёрочке» переплата достигает 18% (126,99 рубля).

В ЦБ назвали срок достижения инфляции в 4%

Во второй половине 2026 года устойчивая инфляция в России должна выйти на целевой уровень 4%, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Московской биржи. При этом глава регулятора подчеркнула, что регулятор не будет жертвовать другими факторами ради достижения целевого значения.

В Госдуме призвали снизить ключевую ставку сразу на 1,5 п. п.

Ключевую ставку следует снизить с текущих 15 до 13,5% — то есть на 1,5 процентного пункта (п. п.). Такое предложение озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Текущий уровень кредитно-денежной политики он считает жёстким. По его мнению, высокая ставка ЦБ тормозит кредитование реального сектора, хотя инфляция уже показывает признаки замедления.

Как изменился фондовый рынок для простого инвестора: четыре тренда при торговле на бирже