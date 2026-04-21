Как перестать тратить лишнее на доставки: простой способ

Пользователи сервисов доставки обычно привязывают банковские карты к аккаунту для быстрой оплаты. Это удобно: нажал одну кнопку и заказ уже в пути. Однако именно отсутствие барьера между желанием и покупкой приводит к регулярным тратам, которых можно было избежать.

Почему простота оплаты увеличивает ваши расходы

Когда карта сохранена в приложении, путь от импульса «хочу это» до оформления заказа занимает несколько секунд. При этом вы не видите процесс расставания с деньгами — не достаёте карту и не вводите вручную её данные.

Возникает эффект «безболезненного платежа». Чем меньше усилий требуется для оплаты, тем легче человек расстаётся с деньгами и тем чаще делает спонтанные покупки.

Как создать барьер для лишних трат

Удалите карты из всех приложений. Когда для оплаты нужно сделать лишнее действие — ввести данные карты, подтвердить покупку кодом или просто перейти в другое приложение — желание купить часто пропадает. Дополнительные шаги заставляют затормозить и переоценить необходимость траты.

По данным Baymard Institute, сложный процесс регистрации отпугивает 82% покупателей. Две трети потребителей ожидают быстрого оформления заказа, рассчитывая, что оно займет всего четыре минуты.

Как число этапов оформления заказа влияет на решение покупателя:

Многоэтапное оформление заказа: процент оставленных корзин составляет 50–70%.

Двухэтапное оформление заказа: количество неиспользованных корзин сокращается примерно до 40–60%.

Оформление заказа в 1 клик: число брошенных корзин составляет всего 20–40%.

Важно. Не пытайтесь обойти созданный барьер, сохранив карту в заметках телефона для быстрого копирования. Это не только возвращает скорость оплаты, но и создаёт новый риск: заметки на телефоне защищены хуже, чем данные внутри приложения банка.

