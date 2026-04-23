Как я научился тратить деньги на себя благодаря копилке на маленькие радости

Долгое время я жил с установкой: «сначала важное, потом удовольствия» — и боролся с чувством вины, когда тратил деньги на себя. Из-за этой установки «важное» почти никогда не заканчивалось, а удовольствия так и оставались в разделе «потом». Но я придумал лазейку: завёл копилку в мобильном банке, которая незаметно для меня собирает деньги на маленькие радости. Рассказываю, как это изменило мой подход к финансам и отношение к жизни.

«Не умею тратить на себя»: проблема и её истоки

Чувство вины за то, что трачу деньги на себя, преследовало меня на протяжении всей взрослой жизни. Речь не о мелочах вроде билета в кино или чашки кофе, а о более существенных затратах: походах в ресторан, покупке качественной одежды, подарках самому себе и так далее. «Зачем всё это, если можно отложить деньги в подушку безопасности?» — этот вопрос мучил меня годами.

Данная установка уходит корнями в детство. Я рос в 90-е, когда скромного дохода семьи зачастую хватало только на самое необходимое. Экономия на всём, включая себя, была привычкой моих родителей.

90-е были временем крушения стабильности. Родители пытались донести до ребёнка, что важное — это то, что убережёт от ещё большей нестабильности: своё жильё, подушка безопасности. А вот собственное удовольствие, развлечения в эту категорию не попадали. Всё это было угрозой тому постоянству, которое хотелось удержать. Поэтому в мировоззрении ребёнка эти действия оказались запретными. Екатерина Какаева клинический психолог и бизнес-тренер

В конце 2000-х, когда я начал самостоятельно зарабатывать, я попал в знакомую многим ситуацию: зарплата на старте карьеры была довольно скромной и после покрытия основных расходов денег на маленькие радости не оставалось. Спустя несколько лет, когда доходы выросли, появилась ипотека. В этот период даже базовые потребности (еда, одежда, транспорт, связь) зачастую удавалось закрыть за счёт подработок.

Даже после того, как я выплатил ипотеку и мой доход вырос настолько, что я перестал считать каждый рубль, старые финансовые установки не исчезли. При одной мысли о покупке нового гаджета, дорогой одежды или даже о встрече с друзьями в баре внутри возникало глухое сопротивление. Казалось, что всё это может подождать, ведь всегда найдутся более важные и неотложные траты.

Это распространённая проблема, так как люди, проживая сложные экономические события, получают одинаковые послания из социума и от родителей. Целые поколения страдают синдромом отложенной жизни: «вот ещё чуть-чуть потерпим, а завтра начнём жить». Однако завтра так и не наступает, потому что каждый день — сегодня. Екатерина Какаева клинический психолог и бизнес-тренер

В итоге я оказался в ловушке: отказывая себе, я чувствовал досаду, а позволяя себе спонтанные покупки, тут же ощущал вину за «капризы». Попытки накопить на что-то важное тоже не приносили результата: я откладывал небольшие суммы, но срывался и тратил их.

Переломный момент наступил, когда я вдруг понял: я не умею себя радовать. Стало очевидно, что с этим нужно что-то делать, и я решил пересмотреть свои отношения с деньгами.

Деньги за скобками: как я решил проблему

Я подумал: если мне так сложно расставаться с деньгами, чтобы купить что-то для себя, почему бы не вывести эти траты за рамки повседневного бюджета? В то время я как раз осваивал финансовое планирование и распределял траты по категориям. Поэтому я завёл отдельную категорию — «На маленькие радости». В неё я включил всё, за что раньше приходилось буквально бороться с собой: развлечения, заботу о здоровье (массаж, спа, витамины), обновление гардероба, покупку гаджетов и другие приятные, но не обязательные вещи.

Для этих целей я завёл отдельный счёт, на котором всегда поддерживал фиксированную сумму — на тот момент 10 тысяч рублей. После каждой покупки я восстанавливал баланс до исходного уровня сразу после получения зарплаты.

Как мы видим, автор статьи вывел собственное удовольствие в ранг важных дел, и это была значимая победа. Главное: в его психическом пространстве появилась ещё одна фигура — поддерживающий родитель. В отличие от контролирующего родителя, отвечающего за ограничения, он умеет заметить потребности внутреннего ребёнка, для которого важны спонтанность и удовольствия. Екатерина Какаева клинический психолог и бизнес-тренер

Сначала я просто переводил деньги на отдельную карту, но со временем понял, что гораздо удобнее использовать автоматическое накопление. В банковском приложении нашёл подходящий инструмент, который позволяет откладывать средства без личного участия и не тратить на это время.

Я настроил автоматическое отчисление 10% от покупки, но не более 1000 рублей за операцию. Такой процент мне показался оптимальным. Также я подключил перевод 5% от всех регулярных поступлений на карту, но не более 1,5 тысячи рублей. Все эти средства зачисляются на накопительный счёт с доходностью 11,5% годовых.

Как я перестал бояться и научился тратить

К моменту, когда я настроил автонакопление, у меня уже была конкретная финансовая цель. Я давно хотел купить себе робот-пылесос, потому что не люблю убирать в квартире. На тот момент интересующая меня модель стоила около 18 тысяч рублей. Я решил, что такая покупка — отличный способ себя порадовать, и начал копить.

В первый месяц я с интересом следил за суммой в приложении. Результаты были удовлетворительными: я накопил на покупку примерно за два с половиной месяца. Когда я расплачивался этими деньгами в магазине электроники, то не испытал ни капли вины — только радость и желание поскорее проверить нового помощника, которого я назвал Робертом Хувером.

С тех пор я пользуюсь этой системой накопления уже несколько лет. На счёте «на маленькие радости» обычно есть примерно 20 тысяч рублей, а в месяцы крупных трат — 30 тысяч. Правда, деньги там не задерживаются: я трачу их не только на себя, но и на близких. Так, например, я смог подарить своей будущей жене редкую настольную игру, о которой она давно мечтала.

Сегодня траты на ужин в ресторане, поход в театр или посещение спа-комплекса уже стали для меня привычными. Хотя чувство вины полностью не исчезло, оно больше не управляет моими решениями. Теперь у меня есть деньги, выведенные за рамки основного бюджета. Поэтому я перестал переживать, что денег не хватит на что-то важное.

Старая установка «нельзя тратить на удовольствие» ещё не утратила силу. Её придерживается внутренний контролирующий родитель автора. Автонакопления позволили обойти этот контроль и удовлетворить потребность внутреннего ребёнка в маленьких радостях. Помогло в этом усиление фигуры поддерживающего родителя — это видно по тому, как всё было спланировано. Екатерина Какаева клинический психолог и бизнес-тренер

Как научиться тратить на себя: советы психолога

Старые привычки и установки — главная причина, по которой мы отказываем себе в радостях даже тогда, когда деньги на это есть, пояснила Екатерина Какаева. Психологи называют это «ограничивающими убеждениями». Эксперт предложила несколько техник, которые помогут обнаружить и изменить их:

1. Задайте себе правильные вопросы. Разделите лист бумаги на две колонки: «Что меня не устраивает?» и «Как я хочу, чтобы было?». Чёткие ответы — первый шаг к изменению.

2. Проведите «энергетический аудит». Понаблюдайте, что наполняет вас энергией, а что забирает. Часто источник усталости — не работа, а внутренние запреты: «Не имею права», «Я должен», «Я не достоин». Осознание этих рамок — уже половина решения.

3. Найдите ограничивающие убеждения о деньгах. Выпишите всё, что вы говорите о деньгах или слышали в детстве: «Копейка рубль бережёт», «Деньги развращают», «Бедность не порок». Эти установки часто передаются от родителей, но это не истина. Их можно пересмотреть.

4. Обратите внимание на то, что вас раздражает в других. Если вас возмущает тот, кто завтракает в кафе или ездит на такси, — это маркер вашего собственного запрета. Спросите себя: «Почему я не позволяю себе этот же уровень комфорта?»

5. Определите свои истинные ценности. Выпишите, что для вас действительно важно: здоровье, семья, отдых, развитие, свобода. А затем каждый день делайте маленький шаг в сторону каждой ценности. Если в приоритете отдых — начните откладывать на него деньги.

6. Замените старые установки на новые. Обнаружить ограничивающее убеждение мало — его нужно заменить. Вместо «Тратить на рестораны неэкономично, лучше поесть дома» скажите себе: «Я имею право сходить в ресторан, это экономит моё время и даёт энергию».

Что важно знать, если решите повторить

Если у вас есть привычка отказывать себе во всём, этот метод может подойти и вам. Ваша задача — не просто начать копить, а разрешить себе тратить деньги «на маленькие радости». Для этого достаточно убрать их из основного бюджета, автоматизировать накопление и подождать пару месяцев.

Что может пойти не так:

Не ставьте слишком маленький процент округления трат — вы будете копить слишком долго и потеряете интерес.

Не ставьте слишком большой процент — вы будете чувствовать себя ущемлённым в повседневных расходах и в конце концов откажетесь от накопления.

Не используйте этот счёт для компенсации текущих расходов, иначе вы так и не начнёте тратить на то, чего раньше себе не позволяли.

Чтобы эта система работала, важно осознать одну простую вещь: жизнь — это не только ограничения. Когда вы заметите, что её качество стало хоть немного лучше, тратить деньги на себя станет значительно легче. Помните: маленькие и большие радости — такая же важная часть жизни, как и повседневные заботы.

«Я бы так не хотела»: как я пыталась жить неделю на прожиточный минимум