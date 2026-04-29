Какие льготы дает северный стаж

Работа в условиях Крайнего Севера или в местностях со схожим статусом даёт право на ряд социальных гарантий — в том числе на более ранний выход на пенсию. Рассказываем, что это такое северный стаж и какие привилегии доступны северянам, приводим примеры расчётов.

Правила формирования льготного стажа

Под северным стажем понимается совокупный период трудовой деятельности на Крайнем Севере и в эквивалентных регионах. Перечень территорий, работа на которых учитывается при формировании льготного стажа, закреплён правительственным постановлением. С ним можно ознакомиться в официальном источнике.

Чтобы период занятости был включён в льготный стаж, нужно соблюсти ряд требований:

работодатель должен быть зарегистрирован в соответствующем регионе ;

; сама работа должна осуществляться именно там ;

; занятость должна быть полной, совместительство не учитывается.

Расчёт периода производится путём сложения всех дней официальной работы в соответствующих регионах.

Что учитывается при подсчёте:

периоды постоянной занятости;

ежегодные трудовые отпуска;

дни, проведенные на больничном;

время переобучения (не дольше полугода);

дни работы вахтовым методом.

Что не учитывается:

дни сдачи крови;

дни прохождения медосмотров;

периоды учёта в службе занятости;

командировки за пределы льготных территорий;

неоплачиваемые отпуска;

время ухода за детьми (для периодов после 6 октября 1992 года);

период службы в армии;

простои и прогулы.

Если вы трудились и на Севере, и в эквивалентных районах, стаж пересчитывается по установленному правилу: один год труда в схожих местностях приравнивается к девяти месяцам занятости на Севере.

Допустим, если вы 4 года проработали в Мурманске, а затем 8 лет — в Архангельске (эквивалентная местность), расчёт будет таким:

8 * 9 / 12 + 4 = 10 лет

Досрочная пенсия: на сколько лет раньше можно уйти

Главный бонус льготного стажа — возможность более раннего выхода на пенсионное обеспечение.

Конкретные цифры для 2026 года:

Если продолжительность вашей занятости на Севере не достигает установленных значений, но превышает 7,5 лет, вы всё равно можете уйти на пенсию раньше. В такой ситуации действует правило: каждый год занятости на Севере даёт право на уменьшение пенсионного возраста на 4 месяца.

Допустим, льготный стаж мужчины составляет 10 лет. То есть возраст выхода на пенсионное обеспечение сокращается на 40 месяцев (10 * 4 = 40). Следовательно, гражданин сможет оформить пособие в 56 лет и 8 месяцев (60 лет – 40 месяцев).

Повышенный размер пенсионного пособия

Работа в условиях Севера позволяет увеличить размер пенсионного пособия. Повышение составляет:

50% к фиксированной части — если стаж получен непосредственно на Севере;

30% — если он приобретен в эквивалентных местностях.

Фиксированная выплата в 2026 году — 9584,69 рубля. При наличии стажа от 15 лет на Севере её размер достигает 14 377,04 рубля (9584,69 + 9584,69*0,5). При стаже от 20 лет в эквивалентных районах выплата составит 12 460,10 рубля (9584,69 + 9584,69*0,3).

Общий страховой стаж для получения льготы в обоих случаях должен составлять не менее 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин. Важно, что надбавка к пенсии сохраняется даже при переезде за пределы северных регионов, — пояснили «Рамблеру» в пресс-службе Социального фонда России.

Пенсионеры, которые живут в северных районах и не выработали льготный стаж, тоже пользуются правом на повышенную пенсию. В этом случае её фиксированную часть увеличивают на размер районного коэффициента. Он варьируется от региона к региону: от 1,15 в Карелии до 2 на Чукотке и отдельных районах Дальнего Востока, уточнили в СФР. В случае переезда пенсионера за пределы северной территории право на повышенную фиксированную выплату прекращается.

Когда пенсионер имеет право на повышенные выплаты одновременно за проживание на Севере и за выработанный северный стаж, надбавка назначается по одному, более выгодному основанию, — отметили в СФР .

Возмещение затрат на переезд

Пенсионерам, проживающим на северных территориях, положено возмещение средств за переезд в другие регионы. Компенсируются расходы на проезд и провоз багажа как для самого пожилого человека, так и для членов его семьи, переезжающих вместе с ним.

Максимальная сумма возмещения ограничена:

стоимостью проезда по кратчайшему пути;

стоимостью провоза багажа до 5 тонн по тарифу железных дорог.

Возмещение затрат на проезд на отдых

Пенсионеры-северяне могут получить возмещение транспортных расходов за проезд на отдых и обратно. Льгота доступна один раз в два года в форме:

выдачи билетов;

возмещения оплаченного проезда.

Если вы возвращаете свои траты, действуют ограничения по видам транспорта:

поезда — плацкартный вагон;

самолёт — салон экономкласса;

внутренний водный транспорт — каюта третьей категории;

морской транспорт — каюта 4–5 групп.

Важное кратко

Работа в условиях Севера связана с дополнительными трудностями и нагрузками. Их компенсируют с помощью разных льгот: возможность раннего выхода на пенсию, прибавка к пенсионному пособию, возмещение затрат, связанных с переездом в другой регион, а также для оплаты проезда к месту, где вы планируете отдыхать.

При наличии нужного стажа на Севере гарантированная часть вашей пенсии увеличивается на 30% или на 50%. Данное повышение сохраняется за вами в полном объёме даже в том случае, если после выхода на пенсию вы решите переехать в другой регион, включая южные территории.

Если же у вас нет необходимого льготного стажа, но вы проживаете в северных регионах, ваша пенсия увеличивается в соответствии с действующими коэффициентами.

Основания для досрочной пенсии: кто может оформить пособие раньше срока