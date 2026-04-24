Узнайте, что делать, чтобы получить всю заслуженную пенсию

Представьте: вы выходите на пенсию, а получаете вдвое меньше, чем рассчитывали. Всё потому, что выплаты зависят не только от стажа, но и от того, как Социальный фонд России (СФР) учитывает ваши пенсионные баллы. Если в этих данных есть ошибка, вы рискуете потерять свои деньги. Рассказываем, как проверить ваше пенсионное досье.

Зачем проверять ИПК и кому это нужно особенно

Каждый год, пока вы работаете, ваш наниматель перечисляет за вас страховые взносы в СФР. Из этих взносов формируются ваши индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). Чем больше вы их накопили, тем выше будет ваша пенсия. А чтобы вам назначили страховое пособие, нужно заработать не меньше 30 ИПК.

Информация о накопленных баллах хранится в СФР. В расчётных листках её нет. При этом ошибки в учёте стажа и взносов — не редкость. Обнаружить их можно только одним способом: запросить выписку из своего лицевого счёта. Сделать это лучше заранее — пока у вас есть время исправить неточности или принять меры, если баллов оказалось недостаточно.

В выписке с ИПК вы сможете обнаружить ошибки, если они есть: потерянные годы стажа или неучтённые нестраховые периоды (служба в армии, уход за ребёнком до полутора лет).

Кому особенно важно проверить свой коэффициент:

Тем, кто часто менял работу . Есть риск, что какой-то работодатель не отчитывался в СФР или отчитывался не полностью.

. Есть риск, что какой-то работодатель не отчитывался в СФР или отчитывался не полностью. Гражданам, получавшим «серую» зарплату. Официальная часть могла давать очень мало баллов.

Официальная часть могла давать очень мало баллов. Самозанятым и индивидуальным предпринимателям , которые платят взносы добровольно. Им важно убедиться, что платежи дошли и конвертировались в баллы.

, которые платят взносы добровольно. Им важно убедиться, что платежи дошли и конвертировались в баллы. Всем, кому до пенсии осталось 5–10 лет. Это позволит вовремя исправить ошибки или докупить недостающие баллы.

Пошаговая инструкция — как посмотреть ИПК

Запросить сведения из своего индивидуального лицевого счёта в СФР можно несколькими способами — онлайн, при личном визите или по почте. Эта услуга не требует оплаты.

Самый быстрый вариант — через портал «Госуслуги». Для этого нужно:

Войти в свой аккаунт на портале (учётная запись должна быть подтверждённой). Открыть раздел с услугами — там нужно найти категорию «Пенсия, пособия». Выбрать пункт «Выписка из лицевого счёта в СФР». Нажать кнопку для формирования документа и отправить запрос на обработку.

Обычно ответ приходит в личный кабинет в течение того же дня. Готовую выписку можно скачать в формате PDF или отправить себе на электронную почту.

Что нужно запомнить

Проверить ИПК онлайн — это пять минут вашего времени. Но эти пять минут могут уберечь от неприятного сюрприза через много лет.

Ошибки в стаже или взносах — не редкость, и исправлять их выгоднее заранее, а не перед самой пенсией. Лучше узнать о нехватке баллов сегодня, когда есть время что-то изменить, чем завтра, когда оно уже ушло.

Возьмите за правило заглядывать в выписку раз в год — например, после того как работодатель сдал очередной отчёт. Зайдите на «Госуслуги» прямо сегодня — и узнайте свой настоящий пенсионный коэффициент.

