Минфин РФ возобновит валютные операции в рамках бюджетного правила с мая

Минфин России с мая возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Об этом сообщается на сайте министерства.

Уточняется, что это сделано для повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на экономику и финансовую систему страны.

При этом в министерстве подчеркнули, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае.

Ранее Центробанк убрал информацию об операциях экспортеров с валютой на рынке из обзора рисков финансовых рынков за март 2026 года. При этом в документе, актуальном на февраль, такие сведения имелись.

В частности, в феврале крупнейшие экспортеры сократили продажу валюты на 31% – до 3,5 миллиарда долларов. Это произошло из-за снижения цены на нефть в тот период.

