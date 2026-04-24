Оферта: что это простыми словами

Если вы когда-нибудь соглашались с условиями рекламной акции или правилами использования банковского приложения, то уже сталкивались с офертой. Это публичное предложение заключить договор на заранее определённых условиях. Оно освобождает продавца от переговоров, а покупателя защищает от неожиданностей после оплаты.

© freepik

Оферта — это предложение, которое содержит все существенные условия будущего договора: цену, сроки, описание товара или услуги. Её главная особенность — условия одинаковы для всех и их нельзя изменить. Можно либо согласиться, либо отказаться.

Оферта нужна бизнесу, чтобы не подписывать бумажные договоры с каждым клиентом. Кроме того, она необходима по закону.

Оферта бывает публичной и непубличной. Публичная обращена ко всем. Это, например, условия рекламной акции с призами или правила пользования агрегатором скидок. Публичной офертой по закону также считается ценник в магазине или кнопка «Купить» на маркетплейсе — это тоже предложения широкому кругу лиц о заключении сделки.

Непубличную оферту направляют конкретному лицу. Это, например, коммерческое предложение с указанием цены и сроков, которое предприниматель высылает другой компании.

Согласие на оферту называется акцептом. Именно он превращает предложение в договор. У каждой оферты есть своя форма акцепта — чаще всего это оплата заказа или регистрация на сайте. Способ акцепта всегда прописан в самой оферте.

После акцепта условия оферты менять нельзя. Если возникнут разногласия, спор будет решаться по правилам, которые применяются к заключённым договорам.

Оферту можно изменить или отменить, но только до того момента, как покупатель её принял. Как только клиент оплатил заказ или нажал кнопку «Согласен», условия становятся обязательными для обеих сторон.

