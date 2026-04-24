Что важного произошло за неделю с 20 по 24 апреля

Инвестиции на фоне снижения ставок, новые схемы мошенничества, риски при оформлении банковских продуктов и упрощение получения наследства: собрали самые важные и полезные материалы о личных финансах за неделю.

Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%

Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%, что стало восьмым подряд смягчением денежно-кредитной политики. Для россиян это решение означает постепенное снижение ставок по вкладам и кредитам: эксперты прогнозируют, что доходность депозитов в ближайшие недели опустится ниже 13%, а к концу года может составить 11–12%, поэтому вкладчикам советуют зафиксировать текущие условия.

Вклады или облигации: что выгоднее при снижении ставок

Доходность по вкладам снижается вслед за ключевой ставкой. В середине апреля максимальная ставка в крупнейших банках опустилась до 13,4%, и вкладчики всё чаще рассматривают облигации как альтернативу.

На коротком сроке до года вклады пока остаются сопоставимыми по доходности с облигациями федерального займа. Но на горизонте от года облигации могут приносить больше. Корпоративные облигации дают до 20% годовых и выше, но связаны с повышенными рисками.

Вклады остаются более простым и защищённым инструментом: они застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей. Облигации дают больше гибкости и потенциальной доходности, но требуют знаний и готовности к риску.

Как банки продают одни продукты под видом других и что с этим делать

На финансовом рынке сохраняется проблема мисселинга — когда клиенту продают один продукт под видом другого. Чаще всего под видом вкладов предлагают инвестиционное или накопительное страхование жизни, где доход не гарантирован, а деньги не застрахованы.

Ещё одна распространённая практика — скрытые условия. Например, высокая ставка действует только при выполнении дополнительных требований или при длительном размещении средств.

Если клиент понял, что его ввели в заблуждение, он может отказаться от продукта в период охлаждения — обычно до 14 дней, а для страховых продуктов — до 30 дней. При оформлении отказа важно обращаться именно в ту организацию, с которой заключён договор.

Мошенники начали использовать фейковые чаты ЖКХ

Злоумышленники создают поддельные чаты в мессенджерах, маскируя их под официальные компании из сферы ЖКХ. Пользователей добавляют в такие группы автоматически и предлагают срочно пройти «перерасчёт» или подтвердить данные.

Главная цель — получить код из СМС. С его помощью мошенники входят в аккаунты на «Госуслугах» или в онлайн-банке.

Распознать обман можно по срочности требований, публикации персональных данных в чате и просьбам сообщить код. Надёжные организации не работают через мессенджеры и не запрашивают такие данные.

Получить наследство теперь можно онлайн

Сбербанк запустил сервис, который позволяет получить наследство без визита в отделение. После оформления прав у нотариуса документы можно загрузить через «Госуслуги» и передать в банк в электронном виде.

Раньше для этого требовалось лично приносить бумажное свидетельство. Теперь процесс занимает несколько минут и проходит полностью онлайн. Новый сервис упрощает процедуру и сокращает количество бюрократических действий для наследников.

