Изучите условия налоговых вычетов — верните деньги за лечение, обучение или фитнес

Многие россияне не пользуются законными возможностями вернуть часть потраченных на налоги средств. Социальные налоговые вычеты позволяют компенсировать расходы на здоровье, образование и даже спорт. Главное — разобраться в условиях и не пропустить сроки.

Какие расходы можно вернуть

Социальный вычет распространяется на несколько категорий затрат:

лечение — своё, супруга, родителей или детей;

обучение — своё или детей до 24 лет;

фитнес — услуги спортивных организаций из утверждённого перечня.

Размер возврата зависит от суммы расходов и уплаченного подоходного налога (НДФЛ). В большинстве случаев для всех социальных вычетов действует общий лимит — 150 тысяч рублей в год. Это означает, что при ставке НДФЛ 13% вернуть можно до 19,5 тысячи рублей. Это касается услуг, оплаченных в 2024 году и позднее. До этого лимит составлял 120 тысяч рублей, и вернуть можно было до 15,6 тысячи.

Для справки. Есть и исключение из лимита — дорогостоящее лечение. По нему ограничение в 150 тысяч рублей не действует, и вернуть можно 13% от всей суммы расходов. Кроме того, отдельные лимиты действуют на обучение детей — 110 тысяч на каждого ребёнка.

Как работает механизм возврата

Суть проста: государство возвращает вам часть ранее уплаченного налога. Например, если вы заплатили за обучение 100 тысяч рублей, то при ставке налога 13% можно вернуть до 13 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, нужно:

Собрать подтверждающие документы — чеки, договоры, лицензии организаций. Подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика или оформить там же вычет в упрощённом порядке. Дождаться окончания проверки. Получить перевод на банковский счёт.

Подать документы можно в течение трёх лет после года, в котором были расходы. Например, в 2026 году можно оформить вычет за 2023, 2024 и 2025 годы.

После подачи декларации налоговая проводит камеральную проверку — она занимает до трёх месяцев. Ещё до одного месяца отводится на перечисление денег.

Важно. Чтобы получить социальный вычет с расходов, произведённых с 1 января 2024 года, вместо чека и договора нужно приложить только справку об оплате этих услуг. Справка должна быть выдана организацией или ИП по форме, утверждённой ФНС.

На что обратить внимание

Не все расходы подходят под вычет. Медицинские и образовательные организации должны иметь лицензии на работу. Спортивные услуги должны входить в перечень, утверждённый правительством, а фитнес-клуб — в специальный перечень Минспорта за соответствующий год. Также важно, чтобы оплата была произведена именно вами, а не третьими лицами или работодателем.

Важно. С 2026 года оформить «спортивный» вычет можно и за занятия, которые вы оплатили для родителей-пенсионеров.

