Главная ошибка, из-за которой вы теряете неожиданные доходы

Премия, денежный подарок на день рождения, неожиданный возврат старого долга или крупный кешбэк по карте — такие поступления часто воспринимаются как «лишние» деньги. Именно это ощущение создаёт иллюзию, что их можно потратить на что-то приятное, не думая о будущем. Рассказываем, почему это решение почти всегда оборачивается импульсивными тратами и как лучше поступить.

Что считается неожиданным доходом

К таким поступлениям можно отнести:

годовую или квартальную премию, не входящую в регулярную зарплату;

денежные подарки от родственников или знакомых;

налоговый вычет, возвращённый из бюджета;

крупный кешбэк по банковской карте;

неожиданно возвращённый старый долг;

выигрыш в лотерею или приз за участие в конкурсе;

любые другие поступления, которые не были заложены в личный финансовый план на месяц.

Общая черта всех этих доходов — их отсутствие в регулярном бюджете. Вы привыкли обходиться без них, поэтому теоретически их можно направить в сбережения без снижения привычного уровня жизни.

Почему важно откладывать сразу, а не «с понедельника»

В поведенческой экономике существует понятие «ментального учёта». Согласно ему, люди склонны по-разному относиться к деньгам в зависимости от источника их поступления. Нежданный доход часто попадает в мысленную категорию «на подарки себе», тогда как зарплата — в категорию «на обязательные расходы».

Чем дольше случайная сумма остаётся на карте или в кошельке, тем выше вероятность её импульсивного расходования. Если не отложить неожиданный доход сразу же, скорее всего, вы потратите эти деньги.

Для формирования привычки откладывать все нежданные поступления достаточно выполнить три шага:

Завести счёт для накоплений, с которого неудобно снимать деньги каждый день (например, накопительный счёт). При получении любой неожиданной суммы в тот же день перевести её на этот счёт, не оставляя себе времени на размышления «а может, что-нибудь купить». Записывать факт перевода в личный финансовый план, чтобы визуально закреплять результат.

Этот алгоритм позволяет потратить средства не на сиюминутные радости, а на крупную цель в будущем — отпуск, ремонт или обучение. Если решение о трате принимается через неделю или месяц после перевода, оно становится более взвешенным, чем спонтанная покупка в день получения премии.

Что делать, если очень хочется потратить хотя бы часть

Предложенный совет не требует отказа от маленьких радостей. Если вы понимаете, что без небольшого поощрения не можете следовать правилу, допустимо заранее определить долю, которая остаётся на текущие траты. Например, 80% нежданного дохода сразу идут в накопления, а 20% можно потратить без чувства вины.

Главное условие — зафиксировать это правило до получения денег, а не после, когда сумма уже в кошельке. В этом случае сохраняется и дисциплина, и психологический комфорт.

Что нужно запомнить

Неожиданный доход — самый лёгкий источник сбережений, потому что вы уже ведёте свою обычную жизнь без него. Откладывая такие поступления сразу, вы увеличиваете финансовую подушку безопасности или приближаете крупную цель без сокращения текущих расходов. Переводите такие суммы на отдельный счёт в день получения, и через полгода привычка сохранять их будет работать сама.

Округление трат по карте: как копить деньги без усилий