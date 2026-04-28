Россияне назвали сумму для комфортного выхода на пенсию

Большинство граждан страны хотели бы прекратить работу в возрасте до 60 лет, имея при этом сбережения в размере более 5 миллионов рублей. К такому выводу пришли специалисты СберНПФ и сервиса «Работа.ру» по итогам совместного исследования, проведённого в марте 2026 года. В опросе приняли участие более трёх тысяч жителей разных регионов России.

Пожелания россиян по поводу возраста выхода на пенсию:

Более половины респондентов (54%) заявили, что хотели бы выйти на заслуженный отдых в период от 51 до 60 лет.

Каждый пятый опрошенный (18%) рассчитывает завершить активную карьеру в возрасте 41–50 лет.

16% участников исследования планируют работать до 61–65 лет.

Продолжать трудовую деятельность после 65 лет намерены 8% граждан.

И только 4% респондентов собираются уйти с работы до того, как им исполнится 40 лет.

Интересно, что среди мужчин четверть (24%) готова трудиться до 61–65 лет, а среди женщин 22% хотели бы завершить карьеру уже в 41–50 лет.

75% опрошенных рассчитывают на государственную пенсию как на основной источник доходов на заслуженном отдыхе. 7% участников исследования планируют жить на средства, полученные от инвестиций. Столько же рассчитывают на финансовую поддержку взрослых детей.

Что касается желаемого размера сбережений к моменту завершения карьеры, то 15% респондентов хотели бы располагать капиталом от 3 до 5 миллионов рублей. 13% опрошенных назвали сумму от 1 до 3 миллионов рублей. Ещё 19% участников исследования считают достаточными накопления до 1 миллиона рублей.

