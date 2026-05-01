Россиян предупредили о важных изменениях в личных финансах с мая

В последний месяц весны россиян ждёт ряд нововведений в финансовой и социальной сферах. Они коснутся порядка получения единого пособия для многодетных, правил переводов через Систему быстрых платежей (СБП), размера пенсий и правил вывоза драгметаллов. Рассказываем, какие нововведения вступают в силу и что они означают для вас.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Доплаты пенсионерам

Всеобщей индексации пенсий в мае не ожидается, однако некоторые категории пенсионеров получат прибавку за счёт адресных доплат и перерасчётов. В первую очередь речь идёт о бывших пилотах гражданской авиации и шахтёрах. Надбавка к их страховой пенсии пересматривается несколько раз в год, и май как раз один из таких месяцев. Размер прибавки индивидуален и зависит от продолжительности специального стажа и среднего заработка.

Ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны традиционно перечисляют разовую выплату — 10 тысяч рублей. Эти деньги поступят вместе с обычной пенсией.

Увеличение пенсий ждёт и тех, кому в апреле исполнилось 80 лет, а также граждан, оформивших I группу инвалидности. Базовая (фиксированная) часть их страховой пенсии вырастет вдвое: с 9,6 тысячи до 19,2 тысячи рублей. Никаких заявлений подавать не нужно — надбавка начисляется автоматически.

Послабление для многодетных

С 22 мая начнёт действовать поправка, которая защищает многодетные семьи от потери единого пособия при незначительном превышении лимита доходов. Если они превысят региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, право на выплату сохранится. Раньше даже небольшое превышение лишало семью поддержки.

За переводы по СБП придётся платить

С 1 мая СБП перестаёт быть бесплатной для коммерческих операций. Если вы переводите деньги компаниям, индивидуальным предпринимателям или самозанятым, такой платёж будет стоить от 5 копеек до 3 рублей. Во столько же обойдутся транзакции между юридическими лицами. Отдельно вводится фиксированный тариф для трансграничных переводов между обычными гражданами — 6 рублей за операцию.

Переводы самозанятым банки будут выявлять с помощью систем финмониторинга. Алгоритмы обращают внимание на регулярные поступления от разных людей, а также на назначение платежей, например фразы «за услуги» или «оплата работы». Если самозанятый не уведомил банк о своём статусе, такой перевод могут расценить как коммерческий и удержать комиссию. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Бесплатно через СБП по-прежнему можно уплачивать налоги: для таких операций сохранён нулевой тариф.

Ограничения на вывоз золота

С 1 мая вывоз золотых слитков массой свыше 100 граммов становится возможным только при наличии специального разрешения. Документ выдаёт Федеральная пробирная палата. Кроме того, покинуть страну с таким грузом можно будет лишь через несколько воздушных гаваней в Москве и Владивостоке. Исключение сделано для перевозки драгметалла внутри Евразийского экономического союза.

Приставы больше не тронут выплаты на реабилитацию

С 6 мая заработает закон, который защищает от принудительного списания ещё один вид доходов. Приставы больше не смогут обращать взыскание на компенсационные выплаты, которые государство перечисляет инвалидам и ветеранам для покупки средств реабилитации.

Под защиту попадают:

деньги, выплаченные ветеранам на протезы (кроме стоматологических);

средства на оплату дороги туда и обратно, чтобы получить или изготовить такие изделия;

расходы на содержание собак-поводырей;

затраты на проезд к месту получения собаки-проводника и обратно.

Кредиты станут доступнее благодаря данным из госреестра

С 28 мая у Банка России появится доступ к государственному регистру сведений о населении. Это необходимо для идентификации клиентов в Центральном каталоге кредитных историй. При оформлении кредита регулятор сможет сверять личные данные клиента из кредитной истории с реестром, который ведёт Федеральная налоговая служба.

Раньше из-за устаревших или неточных сведений в кредитных историях возникали сбои. Банк видел информацию, которая по факту могла быть неактуальной, — и человек получал отказ. Новая мера призвана решить эту проблему. Теперь Центробанк будет использовать самые свежие и достоверные официальные данные.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

