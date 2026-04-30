Стало известно, какая доля россиян предпочитает наличные

Несмотря на активное развитие цифровых технологий и банковских сервисов, значительная часть россиян по-прежнему хранит сбережения в наличных деньгах. Согласно данным опроса аналитического центра НАФИ, проведённого для «Российской газеты», каждый четвёртый житель страны (25%) держит большую часть своих накоплений в наличных деньгах. Всероссийское исследование проходило в апреле 2026 года на платформе «Тет-о-твет», в нём приняли участие 7246 человек из всех регионов РФ.

© Сгенерировано при помощи Nano Banana AI

В ходе опроса выяснилось, что 37% граждан не делают накоплений вовсе. Примерно половина опрошенных откладывает около 20% от ежемесячного дохода. Среди тех, кто копит, 40% формируют подушку безопасности на случай непредвиденных ситуаций.

Как отвечала молодёжь до 24 лет:

29% ничего не откладывают;

каждый третий из этой группы хранит сбережения дома наличными;

главные цели — жильё, машина или непредвиденные расходы (по 29%).

Каждый второй пенсионер старше 55 лет создаёт запас на случай непредвиденной ситуации. 30% держат рубли в наличных или на текущем счёте.

Наличные чаще выбирают молодёжь (31%) и женщины (27%). Пожилые (33%) не доверяют банкам, хотя 58% ценят возможность снять деньги со вклада в любой момент.

Позитивные сдвиги: за последние пять лет доля граждан, которые ведут семейный бюджет, выросла до 70%. Число тех, чей финансовый запас превышает сумму расходов на три месяца, увеличилось с 27% до 34%.

Почти половина россиян (48%) уже пользуются финансовыми инструментами: вкладами, накопительными счетами, инвестициями. Люди с доходом выше 100 тысяч рублей и возрастная группа от 55 лет чаще выбирают банковские депозиты — доля их владельцев увеличилась с 19% до 25%.

