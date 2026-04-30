Что важного произошло за неделю с 27 по 30 апреля

Выгода и риски плавающих ставок по вкладам, влияние кредитных карт на ипотеку, расчёты для раннего выхода на пенсию и льготы за работу на Крайнем Севере: собрали самые важные и полезные материалы о личных финансах за неделю.

Плавающая ставка по вкладу: когда она работает на вас, а когда против

Некоторые банки предлагают вклады, ставка по которым не зафиксирована, а привязана к ключевой ставке ЦБ. Если Центробанк повышает ставку, ваш доход растёт автоматически. Если снижает — падает.

Главный плюс: в периоды роста ключевой ставки (как в 2023–2024 годах) такие вклады приносят больше прибыли, чем классические. Но есть и минус — непредсказуемость. Вы не можете точно спланировать свой доход, а при снижении ставки рискуете получить меньше, чем могли бы с помощью обычного депозита.

Плавающая ставка оправдана на коротких сроках (до 3 месяцев) или при уверенности в росте ставок. Консервативным вкладчикам, пенсионерам и тем, кто живёт на проценты, лучше выбирать фиксированный доход.

Кредитная карта может помешать получить ипотеку

Даже если вы не пользуетесь кредиткой, банк всё равно учитывает её лимит при расчёте долговой нагрузки. Кредитор исходит из того, что вы можете в любой момент потратить эти деньги, и ваша долговая нагрузка резко вырастет.

Опасные ситуации:

нулевой остаток на карте (банк видит зависимость от заёмных средств);

просрочки минимального платежа (даже на 1 день);

две и более активных карты с общим лимитом, превышающим несколько ваших зарплат.

Закрывать карту перед оформлением ипотеки необязательно, если лимит маленький, а у вас высокий доход или кредитка открыта в том же банке, где вы берёте кредит. В этом случае можно просто снизить лимит.

Если вы всё же решили закрыть карту, делайте это за 1–2 месяца до подачи заявки. В этом случае запись о закрытии точно успеет дойти до бюро кредитных историй, и вы не получите чисто технический отказ.

Сколько откладывать, чтобы выйти на пенсию в 40, 45 или 50 лет

Движение FIRE (финансовая независимость, ранний выход на пенсию) набирает популярность во всём мире. Сторонники откладывают 50–75% дохода, инвестируют и ограничивают траты, чтобы выйти на пенсию раньше срока и жить за счёт пассивного дохода.

Расчёты для России выглядят так. Чтобы получать на пенсии 62 тысячи рублей в месяц (медианная зарплата на данный момент), нужен капитал 18,6–24,8 миллиона рублей. Для дохода в 104 тысячи рублей (средняя зарплата) — 31,2–41,6 миллиона.

Ежемесячные взносы при старте в 20 лет для медианной зарплаты составят:

50,7 тысячи рублей, если цель — пенсия в 40 лет;

36,2 тысячи для пенсии в 45 лет;

26,7 тысячи для пенсии в 50 лет.

Для средней зарплаты норма сбережений будет 85 тысяч, 60,7 тысячи и 45 тысяч рублей соответственно.

Таким образом, пенсия в 40 лет для большинства наёмных работников в России недостижима. Более реалистичный вариант — 45–50 лет. Начинать копить нужно как можно раньше.

Какие льготы даёт северный стаж

Работа в условиях Крайнего Севера даёт право на три главных бонуса.

1. В 2026 году женщины с 15-летним северным стажем могут выйти на пенсию в 54 года, мужчины — в 59 лет. Фиксированная часть пенсии для них повышается на 50% (до 14 377 рублей), а для работавших в местностях, приравненных к Северу, — на 30% (до 12 460 рублей).

2.Пенсионеры-северяне также вправе получить возмещение расходов на переезд в другой регион и компенсацию проезда к месту отдыха раз в два года.

3. Если льготный стаж не выработан, но пенсионер продолжает жить на Севере, его пенсия увеличивается на районный коэффициент (от 1,15 в Карелии до 2 на Чукотке). При переезде на юг эта надбавка теряется, но доплата за выработанный стаж сохраняется в полном объёме.

Что обязательно проверить в кредитном договоре перед подписанием