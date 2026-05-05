Россиянам рассказали, как избежать пеней за ЖКУ и связь

Неуплата по счетам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и связь грозит ростом задолженности за счёт начисления пеней. Чем дольше просрочка, тем больше сумма долга. Чтобы не переплачивать, достаточно один раз настроить автоплатёж. Это бесплатно и занимает пять минут.

Как растёт долг из-за пеней

По закону за просрочку квартплаты начисляют пени. С 31 по 90 день просрочки — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день. С 91 дня — 1/130. По договорам связи условия определяет провайдер, но обычно размер аналогичный.

Пример. Ваш долг за ЖКХ — 15 тысяч рублей. Просрочка — 100 дней. Ключевая ставка ЦБ — 14,5%.

С 31 по 90 день просрочки (60 дней) вы заплатите: 15 000 × 14,5% / 300 × 60 = 435 рублей.

С 91 по 100 день просрочки (10 дней) пеня составит: 15 000 × 14,5% / 130 × 10 = 167,3 рубля.

Итоговая сумма: 435 + 167,3 = 602,3 рубля.

Как работают автоплатежи

Автоплатёж — это автоматическое списание денег со счёта в определённую дату. Он бывает:

Полным — списывается вся начисленная сумма.

Частичным — на счёт поставщика переводится фиксированная сумма (например, 3000 рублей).

В случае со связью также можно настроить автопополнение: если баланс упадёт ниже порога, необходимая сумма спишется автоматически. Все крупные банки предлагают эту услугу бесплатно.

Где и как настроить

Существует несколько способов настроить автоплатёж:

В мобильном приложении банка. Самый популярный вариант. Подходит для любых платежей: за ЖКУ, связь, интернет.

В личном кабинете на сайте управляющей компании. Этот способ доступен не у всех поставщиков, но крупные компании дают клиентам такую возможность.

Через мобильные сервисы поставщиков услуг — например, в приложениях «Мосэнергосбыт», «Ростелеком», приложениях мобильных операторов. Это удобно, если вы пользуетесь данными сервисами.

В специализированных приложениях для оплаты ЖКУ. Это, например, «Квартплата+», «Госуслуги Дом» и их региональные аналоги.

Алгоритм настройки одинаков для всех способов. Вам потребуется последовательно выполнить несколько шагов:

Выбрать получателя — управляющую компанию, оператора связи или другого поставщика услуг. Указать счёт — лицевой счёт для услуг ЖКХ или номер мобильного телефона. Установить дату списания — лучше выбрать число за 2–3 дня до крайнего срока оплаты, чтобы деньги дошли вовремя. Задать лимит — максимальную сумму, которую банк или приложение может списать автоматически.

После сохранения настроек система начнёт работать самостоятельно. В указанный день деньги спишутся с карты или счёта, а вам придёт уведомление.

Три главных правила автоплатежей

Настройте автоплатёж за ЖКУ и связь один раз. Поддерживайте на карте необходимый баланс средств. Раз в месяц сверяйте списания с квитанциями.

