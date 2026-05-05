Россиянам рассказали, как избежать пеней за ЖКУ и связь
Неуплата по счетам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и связь грозит ростом задолженности за счёт начисления пеней. Чем дольше просрочка, тем больше сумма долга. Чтобы не переплачивать, достаточно один раз настроить автоплатёж. Это бесплатно и занимает пять минут.
Как растёт долг из-за пеней
По закону за просрочку квартплаты начисляют пени. С 31 по 90 день просрочки — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день. С 91 дня — 1/130. По договорам связи условия определяет провайдер, но обычно размер аналогичный.
Пример. Ваш долг за ЖКХ — 15 тысяч рублей. Просрочка — 100 дней. Ключевая ставка ЦБ — 14,5%.
- С 31 по 90 день просрочки (60 дней) вы заплатите: 15 000 × 14,5% / 300 × 60 = 435 рублей.
- С 91 по 100 день просрочки (10 дней) пеня составит: 15 000 × 14,5% / 130 × 10 = 167,3 рубля.
- Итоговая сумма: 435 + 167,3 = 602,3 рубля.
Как работают автоплатежи
Автоплатёж — это автоматическое списание денег со счёта в определённую дату. Он бывает:
- Полным — списывается вся начисленная сумма.
- Частичным — на счёт поставщика переводится фиксированная сумма (например, 3000 рублей).
В случае со связью также можно настроить автопополнение: если баланс упадёт ниже порога, необходимая сумма спишется автоматически. Все крупные банки предлагают эту услугу бесплатно.
Где и как настроить
Существует несколько способов настроить автоплатёж:
- В мобильном приложении банка. Самый популярный вариант. Подходит для любых платежей: за ЖКУ, связь, интернет.
- В личном кабинете на сайте управляющей компании. Этот способ доступен не у всех поставщиков, но крупные компании дают клиентам такую возможность.
- Через мобильные сервисы поставщиков услуг — например, в приложениях «Мосэнергосбыт», «Ростелеком», приложениях мобильных операторов. Это удобно, если вы пользуетесь данными сервисами.
- В специализированных приложениях для оплаты ЖКУ. Это, например, «Квартплата+», «Госуслуги Дом» и их региональные аналоги.
Алгоритм настройки одинаков для всех способов. Вам потребуется последовательно выполнить несколько шагов:
- Выбрать получателя — управляющую компанию, оператора связи или другого поставщика услуг.
- Указать счёт — лицевой счёт для услуг ЖКХ или номер мобильного телефона.
- Установить дату списания — лучше выбрать число за 2–3 дня до крайнего срока оплаты, чтобы деньги дошли вовремя.
- Задать лимит — максимальную сумму, которую банк или приложение может списать автоматически.
После сохранения настроек система начнёт работать самостоятельно. В указанный день деньги спишутся с карты или счёта, а вам придёт уведомление.
Три главных правила автоплатежей
- Настройте автоплатёж за ЖКУ и связь один раз.
- Поддерживайте на карте необходимый баланс средств.
- Раз в месяц сверяйте списания с квитанциями.