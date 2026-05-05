Кто пойдёт на пенсию по старости в 2026 году: возраст, условия, расчёт и льготы

Возраст выхода на пенсию в России продолжает повышаться. Цель реформы — обеспечить устойчивость системы и адаптировать её к демографическим изменениям. Разберём, кто выйдет на пенсию в 2026 году, как подсчитать будущие выплаты и кто может оформить пособие раньше.

© shapecharge/iStock.com

Пенсионный возраст в 2026 году

В 2026 году женщины выходят на пенсию в 59 лет, мужчины — в 64. Ниже — таблица с распределением по годам на весь переходный период:

© Рамблер

Обратите внимание: право на пособие возникнет у вас со дня рождения. Оформление занимает до одного месяца после этого.

Какие условия нужно выполнить

Для получения выплат по старости требуется одновременное выполнение трёх условий:

Достичь пенсионного возраста. Иметь рабочий стаж не менее 15 лет. Накопить от 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Если хотя бы один из этих пунктов не выполнен, вместо страхового назначат социальное пособие, но на 5 лет позже и в минимальном размере.

Какой будет пенсия, если человек никогда не работал

Зачем нужны пенсионные баллы и как их считать

ИПК — это условные единицы, отражающие объём уплаченных за вас страховых отчислений.

© Рамблер

Предельный показатель базы пересматривается ежегодно. Его размер в 2026 году — 2 979 000 рублей. Максимальное число ИПК — 10.

Допустим, ваш заработок — 75 тысяч рублей в месяц. То есть за год вы получаете 900 тысяч. Это позволяет заработать 3,02 ИПК:

900 000 / 2 979 000 × 10 = 3,02.

Баллы начисляются не только за работу, но и за другие общественно значимые действия. Цифры приведены в таблице:

© Рамблер

Эти баллы засчитываются в общий ИПК и помогают приблизиться к необходимому минимуму. Но только если в эти периоды вы официально не работали. Если работа и уход совпадали по времени, к зачёту примут тот ИПК, который будет выгоднее для пенсии.

Чтобы нестраховой период принёс баллы, у вас должен быть официальный трудовой стаж до или после него. Если нестраховые периоды не были учтены при назначении пенсии или возникли после этого, уже вышедшие на заслуженный отдых граждане могут запросить перерасчёт. Для этого необходимо подать заявление в СФР через клиентскую службу Соцфонда, МФЦ или портал «Госуслуги».

Пенсионный коэффициент: для чего нужен и как рассчитать

Как считают пенсию в 2026 году

Для расчёта размера пособия используют формулу:

© Рамблер

В 2026 году для вычислений применяются следующие параметры:

цена балла — 156,76 рубля;

фиксированная часть — 9 584,69 рубля.

Для примера возьмём женщину, которая за свою трудовую жизнь сумела накопить 42 пенсионных балла. Её страховой стаж составляет 22 года — это больше минимально необходимых 15 лет. Пособие пенсионерки составит:

42 × 156,76 + 9584,69 = 16 168,61

Кто может выйти на пенсию раньше

Право уйти на отдых раньше стандартного срока имеют работники, чья трудовая деятельность проходила в особых условиях, или люди, имеющие социальные льготы.

Подробнее — в таблице:

© Рамблер

Какие льготы даёт северный стаж

Советы для будущих пенсионеров

Чтобы ваша пенсия была максимально высокой, начните заботиться об этом заранее:

Работайте официально . Только тогда ваш наниматель делает отчисления в Соцфонд, которые превращаются в пенсионные баллы. Если зарплата выдаётся «в конверте», взносов нет. Это значит, ни стажа, ни баллов за свою работу вы не получите.

. Только тогда ваш наниматель делает отчисления в Соцфонд, которые превращаются в пенсионные баллы. Если зарплата выдаётся «в конверте», взносов нет. Это значит, ни стажа, ни баллов за свою работу вы не получите. Оформляйте пособие позже. Если вы откладываете оформление выплат, государство использует повышающие коэффициенты. Это выгодно тем, кто продолжает трудиться и не нуждается в немедленной соцподдержке.

Если вы откладываете оформление выплат, государство использует повышающие коэффициенты. Это выгодно тем, кто продолжает трудиться и не нуждается в немедленной соцподдержке. Докупите баллы и стаж. Если вам не хватает их для назначения пособия, государство даёт возможность их приобрести.

Если вам не хватает их для назначения пособия, государство даёт возможность их приобрести. Проверьте свой пенсионный счёт. Закажите выписку из индивидуального лицевого счёта онлайн на Госуслугах. Проверять данные рекомендуется хотя бы раз в год, потому что в выписке могут обнаружиться ошибки. Чем раньше вы их найдёте, тем проще будет восстановить справедливость. В противном случае к моменту выхода на пенсию ошибки могут стоить вам снижения выплат.

Что важно запомнить

В 2026 году на пенсию могут выйти мужчины 1962 и женщины 1967 годов рождения. Но самого по себе возраста для этого недостаточно. Чтобы получить выплаты по старости, нужно минимум 15 лет трудовой деятельности и 30 пенсионных баллов.

Досрочная пенсия доступна нескольким категориям людей: работникам вредных производств, северянам, многодетным матерям, а также некоторым предпенсионерам.

К будущей пенсии лучше готовиться заранее. Официальная зарплата, добровольная отсрочка выхода и регулярная проверка своих данных в Социальном фонде — всё это напрямую влияет на размер ежемесячных выплат. Чем раньше вы начнёте действовать, тем надёжнее будет ваша финансовая защита в старшем возрасте.

Пенсия в 2026 году: новые правила, индексация, доплаты, особенности