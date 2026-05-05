Стало известно, какую финансовую привычку игнорирует большинство россиян

52% россиян либо никогда не проверяли свой кредитный рейтинг, либо вовсе не знают о его существовании. К таким выводам пришли эксперты сервиса «Карма» в ходе исследования, проведённого для БКИ «Скоринг Бюро». В анкетировании приняли участие 1,2 тысячи респондентов. Результаты есть в распоряжении «Рамблера».

65% опрошенных оценивают свой уровень финансовой грамотности как средний (41%) или высокий (24%), говорится в исследовании. Несмотря на уверенность в себе, лишь 18% респондентов регулярно следят за своим кредитным рейтингом, а 31% делают это время от времени.

Выяснилось, что россияне редко связывают финансовую грамотность с кредитной историей. Каждый третий считает грамотностью умение планировать бюджет, делать накопления и разумно тратить. Только 26% относят к этому понятию знание финансовых продуктов (кредитов, вкладов, инвестиций), и лишь 18% — способность избегать долгов.

Тем не менее большинство россиян прибегают к долгосрочному планированию: 27% продумывают финансовый план на несколько месяцев вперёд, 22% — на несколько недель, 18% — на год и более. Регулярно откладывать деньги получается у трети респондентов. Дисциплина платежей также оказалась достаточно высокой — 45% опрошенных всегда вовремя платят по своим счетам.

