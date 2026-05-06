Финансы поколения Z: как зумеры тратят, копят и инвестируют

Поколение Z (постмиллениалы, зумеры) — это люди, рождённые после 1996 года. Это первое поколение, представители которого с детства живут в мире смартфонов, соцсетей и онлайн-банков. Они во многом отличаются от всех предшественников. В частности, иначе относятся к деньгам, покупкам и риску. Сберсова разобрала главные черты их финансового поведения.

Как поколение Z выбирает, на что тратить

Зумеры ценят впечатления больше, чем вещи. Вместо покупки, например, новой шубы или мебели молодёжь выбирает уникальные переживания, яркие эмоции и воспоминания. Первостепенное значение для поколения Z имеют путешествия, фестивали, концерты и хобби. Их свободолюбие проявляется в желании перемещаться по миру свободно и открыто.

Также для зумеров крайне важен цифровой контент: информационная среда поколения Z почти полностью построена на гаджетах и интернете. Общение, обучение, работа и развлечения у них тесно сопряжены с соцсетями, стриминг-сервисами и мессенджерами.

Покупки постмиллениалов подчиняются трём правилам:

Экологичность . Они предпочитают бренды, которые заботятся о природе: используют переработанные материалы, отказываются от пластика, производят органические продукты.

. Они предпочитают бренды, которые заботятся о природе: используют переработанные материалы, отказываются от пластика, производят органические продукты. Удобство . Покупки совершаются исключительно там, где их можно сделать удобно и быстро. Интернет-магазины, доставка, онлайн-платформы для бронирования билетов и гостиниц привлекают молодое поколение возможностью сэкономить время и силы.

. Покупки совершаются исключительно там, где их можно сделать удобно и быстро. Интернет-магазины, доставка, онлайн-платформы для бронирования билетов и гостиниц привлекают молодое поколение возможностью сэкономить время и силы. Уникальность. Стандартные вещи и массовые бренды не слишком привлекают зумеров. Молодёжь готова заплатить больше за оригинальность дизайна, эксклюзивность продукта и персональный подход продавцов.

Стоимость товара или услуги играет важную роль, но не доминирует при выборе. Если продукт соответствует убеждениям постмиллениала, он будет готов переплатить.

Перед совершением покупки представители поколения Z ищут отзывы, обзоры, мнения друзей и блогеров в соцсетях. Авторитет лидеров мнений значит для них гораздо больше, чем традиционные рекламные кампании.

Отношение к деньгам и работе

Зумеры рано начинают самостоятельно управлять финансами. Уже в юном возрасте они учатся копить, планируют покупки и нередко сами оплачивают собственные потребности и увлечения.

Как первое по-настоящему «цифровое» поколение они охотно используют мобильные приложения для учёта расходов, электронные кошельки (Apple Pay, Google Pay), интересуются криптовалютами и другими новыми финансовыми инструментами.

Работа для них — не место, а задача. Офисная работа с девяти до шести многим представителям поколения Z кажется устаревшей моделью. В приоритете у них гибкий график, удалёнка, фриланс, предпринимательство и проектная занятость.

По данным опроса сервиса «Зарплата.ру» за 2025 год, средние зарплатные ожидания зумеров выросли на 19% год к году и составили 58,1 тысячи рублей. При этом 33% респондентов хотели получать 70–100 тысяч, ещё 29% — больше 100 тысяч рублей в месяц.

Опрос также показал, что:

63% зумеров ставят зарплату на первое место;

58% ищут баланс работы и личной жизни;

54% выбирают удалёнку или гибридный формат.

Как зумеры инвестируют

Инвестиции для поколения Z — не просто инструмент обогащения, а философия, отражающая их образ жизни и взгляды на мир. Молодые люди, рождённые после 1996 года, сильно отличаются от предыдущих поколений своим подходом к инвестированию.

Портрет молодого инвестора:

Короткий горизонт. Зумеры привыкли к быстрому результату и мгновенным реакциям: лайкам в соцсетях и мессенджерах, доставке за 15 минут. На рынке хотят видеть столь же быстрый рост активов, поэтому готовы инвестировать на короткий срок и играть на колебаниях курса. Любовь к риску. Молодых инвесторов привлекают высокорисковые инструменты: акции технологических компаний, стартапы и криптовалюты привлекают молодых инвесторов. Они готовы рискнуть ради высокой прибыли. Обучение и торговля онлайн. Благодаря мобильным приложениям брокеров инвестировать сегодня можно даже с телефона. А онлайн-курсы для инвесторов позволяют получать знания, не выходя из дома. Технологии облегчили вход на биржу, и современные молодые люди зачастую знакомятся с инвестициями задолго до совершеннолетия. Приверженность идеалам устойчивого развития. Зумеры выбирают для инвестиций компании, которые заботятся об экологии и социальной справедливости. В приоритете у них зелёные технологии и этичный бизнес. Интерес к пассивному доходу. Жить на проценты от капитала — мечта многих молодых людей. Дивиденды, аренда, роялти — идея зарабатывать без ежедневной работы очень привлекательна для тех, кто ценит свободу и финансовую независимость.

Почему поколение Z инвестирует иначе

Три главные причины:

Среда. Зумеры выросли в мире, где всё происходит мгновенно. Их реальность наполнена информацией и возможностями для немедленного удовлетворения желаний. Это формирует ожидание быстрого результата и накладывает отпечаток на инвестиционную стратегию. Соцсети. Финансовые эксперты и успешные предприниматели активно делятся опытом в интернете, создавая впечатление, что заработать миллионы можно буквально завтра. Благодаря этому поколение Z видит в торговле на бирже путь к быстрому успеху. Технологии. Торговые площадки предлагают удобные и интуитивные интерфейсы, позволяющие инвестировать прямо с мобильного. Это превращает процесс в простую и доступную игру, привлекающую молодёжь.

Тренды будущего глазами поколения Z

По прогнозам Сберсовы, в ближайшие десять лет зумеры изменят привычный уклад в трёх сферах.

Потребление. Поколение Z отличается вниманием к экологии и сознательному потреблению. Органические продукты, переработанные материалы, электромобили и солнечные панели станут не просто выбором, а маркером прогрессивности.

Работа. Интернет уже кардинально изменил нашу рабочую среду, позволив миллионам людей работать из любой точки планеты. В ближайшие годы этот тренд продолжит активное развитие. Молодёжь всё чаще выбирает свободный график и удалённую занятость, наслаждаясь жизнью в разных уголках земного шара. Молодые профессионалы свободно работают с коллегами из других стран, не меняя место жительства, а компании привлекают таланты со всего мира.

Финансы. Молодое поколение имеет доступ ко множеству источников знаний и понимает важность грамотного распоряжения финансами. Они нацелены на создание эффективных стратегий для сохранения и приумножения капитала. Поэтому в тренде будут мобильные приложения для бюджета и инвестиций, диверсификация инвестпортфелей, формирование пассивных источников дохода.

Главное в трёх абзацах

Поколение Z не похоже на предыдущие. Они ценят впечатления выше вещей, выбирают экологичность и удобство, доверяют блогерам больше, чем рекламе. Работа для них — не место, а задача, деньги — средство, а не цель.

В инвестициях зумеры ориентированы на быстрый результат и высокий риск. Их привлекают криптовалюты, акции технологических компаний и стартапы. При этом они обращают внимание на экологическую и социальную ответственность бизнеса.

В ближайшие десять лет их привычки изменят рынки: вырастет спрос на экотовары, удалённую работу и удобные финансовые приложения. Зумеры будут выбирать продукцию из переработанных материалов, компании с гибким графиком и инвестиционные инструменты с понятным интерфейсом.

