НДФЛ в 2026 году: кто платит налог и как он рассчитывается

С 2025 года в России действует пятиступенчатая шкала налогообложения доходов граждан — чем больше вы зарабатываете, тем выше ставка. В этой статье рассказываем, что такое налог на доходы физических лиц (НДФЛ), какие ставки действуют в 2026 году и как рассчитать свой налог.

© ededchechine/Magnific.com

Налог на доходы физических лиц — обязательный прямой налог, который удерживается со всех официальных доходов граждан: заработной платы, премий, поступлений от сдачи квартиры в аренду, продажи имущества, процентов по вкладам и счетам.

При официальном трудоустройстве работодатель выступает вашим налоговым агентом: он самостоятельно рассчитывает, удерживает из заработной платы и перечисляет налог в бюджет. На руки вы получаете сумму за вычетом НДФЛ без необходимости ежегодно подавать декларацию или производить расчёты.

С 2025 года в России действует пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ. Теперь ставка зависит от величины совокупного годового дохода из всех источников. Базовая ставка 13% установлена на доходы граждан до 2,4 миллиона рублей за календарный год.

Если ваш общий доход будет больше, налоговая по окончании года пришлёт уведомление о доплате. Декларацию о доходах нужно будет подать не позднее 30 апреля, а уплатить сам налог — до 15 июля года, следующего за отчётным.

Ставки налогообложения доходов выше этого порога:

15% — от 2,4 до 5 миллионов рублей;

18% — от 5 до 20 миллионов рублей;

20% — от 20 до 50 миллионов рублей;

22% — более 50 миллионов рублей.

Важно. Повышенная ставка НДФЛ применяется не ко всему доходу целиком, а только к сумме, превышающей нижнюю границу соответствующего порога. Доходы в пределах каждого порога облагаются по своей ставке.

Рассмотрим на примере. Допустим, ваш годовой доход составляет 2,5 миллиона рублей.

В таком случае:

Налог на доход в пределах первого порога (до 2,4 миллиона рублей) составит: 2 400 000 × 13% = 312 000 рублей.

Налог на доход, превышающий первый порог (2 500 000 – 2 400 000) составит: 100 000 × 15% = 15 000 рублей.

Общая сумма НДФЛ за год составит: 312 000 + 15 000 = 327 000 рублей.

Понимание механизма уплаты НДФЛ позволяет эффективнее планировать личный бюджет. Зная размер уплаченных налогов, вы можете заранее рассчитать сумму налогового вычета и учесть её при распределении средств для достижения финансовых целей.

Как получить кешбэк от государства: что такое налоговый вычет и как он работает