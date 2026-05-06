В Москве зафиксировали падение стоимости аренды квартир

Арендные ставки в Москве по итогам января–марта упали на 4% по сравнению с четвёртым кварталом 2025 года, подсчитали аналитики «Дом.рф». Средняя стоимость аренды снизилась до 94,2 тысячи рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге аренда подешевела на 7% квартал к кварталу, до 48,6 тысячи рублей. В остальных городах падение составило 5%, в среднем до 35,6 тысячи рублей.

Основная причина — рекордный рост предложения при сохранении спроса на прежнем уровне. На 1 апреля 2026 года на рынке недвижимости было размещено 128 тысяч объявлений о сдаче жилья. Это максимальный показатель со второго квартала 2022 года.

Основной прирост новых объявлений произошёл за счёт малогабаритного жилья. Доля студий и однокомнатных квартир на рынке аренды в среднем по России за январь–март достигла 57%. В Москве их количество увеличилось на 43%.

На фоне массового притока новых предложений снизились просмотры и вырос средний срок сдачи квартир. В Москве он увеличился на 2 дня, до 26 дней, в Санкт-Петербурге — на 5 дней, до 35 дней, в остальных городах — на 4 дня, до 38 дней.

