Ликвидность: что это и почему важно для ваших финансов

Представьте, что у вас есть дорогой диван и банкнота номиналом 5 тысяч рублей. Наличные вы можете потратить прямо сейчас. Диван тоже можно превратить в деньги, но для этого придётся искать покупателя. А если средства нужны срочно, цену придётся снизить. С точки зрения экономики наличные более ликвидны, чем мебель. Далее объясняем, что такое ликвидность и зачем вам об этом знать.

© Sasun Bughdaryan/unsplash

Ликвидность — это скорость превращения актива в деньги. Чем быстрее вы можете получить свои деньги обратно, тем она выше. Чем большая скидка нужна для срочной продажи — тем ликвидность ниже.

Средства в кошельке или на карте — абсолютно ликвидный актив: вы ничего не продаёте, а уже владеете деньгами. А теперь сравните их с квартирой: её продажа займёт месяцы, а если деньги нужны завтра, цену придётся снижать на 20–30%. То есть ликвидность квартиры достаточно низкая.

Разница в ликвидности есть и внутри одного класса активов. Акции Сбера, Газпрома и других лидеров рынка можно продать за несколько секунд в любое время, когда работает биржа. Скидка на них практически отсутствует, то есть у этих акций высокая ликвидность. Конечно, возможно падение котировок, но это зависит не от срочности продажи, а от состояния рынка.

В то же время существуют ценные бумаги третьего эшелона — их выпускают малоизвестные компании. Быстро продать такие активы без скидки (спреда) нельзя.

Виды активов по ликвидности:

Высоколиквидные: деньги, краткосрочные вклады без потери процентов, акции крупных компаний, государственные облигации.

Среднеликвидные: автомобиль, бытовая техника, некоторые корпоративные акции второго эшелона.

Низколиквидные: недвижимость, земельные участки, доли в бизнесе, антиквариат, коллекционные вещи.

Ликвидность напрямую связана с финансовой безопасностью. Правила финансовой грамотности предписывают держать часть денег в высоколиквидной форме. Это ваш резерв на случай непредвиденных ситуаций. При потере работы, болезни или срочном ремонте деньги должны быть доступны за часы, а не за месяцы.

Второе правило: высокая доходность часто сопряжена со снижением ликвидности. Нельзя раньше времени закрыть долгосрочный вклад под высокий процент — вы потеряете проценты. Инвестиции в закрытый фонд недвижимости могут принести 20% годовых, но продать свой пай быстро не получится. Перед тем как вкладывать деньги, оценивайте, когда они могут понадобиться.

Чтобы применить эти знания на практике, сформируйте подушку безопасности на 3–6 месяцев расходов на карте или накопительном счёте с быстрым доступом. Остальные деньги распределяйте по срокам. Средства на долгосрочные цели можно инвестировать в низколиквидные активы с высокой доходностью. Деньги, которые понадобятся через полгода, разумно держать в высоколиквидных инструментах.

Как работает правило «50/30/20» в управлении личным бюджетом