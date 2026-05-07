Как выгодно обменять валюту перед отпуском

Перед вылетом за границу многие покупают валюту в последний момент. Аэропорт кажется удобным вариантом: доллары или евро будут на руках прямо перед посадкой, и нет риска забыть их дома. Но эта привычка обходится дорого. Курс в зоне вылета всегда менее выгодный, а комиссия выше. Потери могут составить от 5 до 20% от обмениваемой суммы. Разбираемся, как этого избежать.

Почему в аэропортах обычно невыгодный курс валюты

У пунктов обмена в аэропорту высокие арендные ставки на коммерческие площади. Эти расходы закладывают в курс. Кроме того, у путешественников часто нет альтернативы — это последний шанс получить валюту перед вылетом. Бизнес пользуется этим.

В результате курс покупки в аэропорту обычно занижен, а продажи — завышен. Разница между ними (спред) может достигать 10–15 рублей на один доллар. Для 500 долларов это лишние 5–7,5 тысячи рублей. Эти деньги можно было бы потратить на ужин, экскурсию или сувениры. То же самое справедливо для евро и других иностранных валют.

Пример расчёта. Исходные данные: поездка на неделю, нужно 500 евро на расходы.

В городе: курс покупки евро — 98 рублей. Итог: 500 × 98 = 49 000 рублей.

В аэропорту: курс покупки евро — 108 рублей. Итог: 500 × 108 = 54 000 рублей.

Результат: переплата 5000 рублей. Это примерно 60 евро, потерянных ещё до вылета.

Как подготовиться заранее

Самый простой способ — начать следить за курсом нужной вам валюты за 2–3 недели до поездки. Когда курс становится комфортным, покупайте часть нужной суммы. Не стремитесь поймать идеальное значение. Главное — не оставлять всё на последний день.

Из-за введённых ЦБ ограничений на снятие долларов и евро наличными сейчас не получится использовать валютные счета и вклады, чтобы аккумулировать нужную сумму заранее, а потом просто снять в банкомате. А санкции против российских банков осложняют расчёты картами за рубежом.

Поэтому самым надёжным вариантом является покупка валюты в отделении банка. Не ограничивайтесь удобными офисами рядом с домом или работой. Сравните курсы в нескольких банках через сайты-агрегаторы. В мегаполисах также можно воспользоваться банкоматами с функцией обмена — такие есть у ряда крупных банков.

О чём важно помнить

Если боитесь везти крупную наличность, обменяйте часть денег дома, часть — в банкомате страны прибытия. Но перед этим обязательно проверьте, обслуживается ли ваша карта за границей, берёт ли банк комиссию за снятие и каков лимит.

Также учитывайте правила ввоза наличных в страну назначения. В некоторые государства нельзя ввозить валюту сверх определённого лимита без декларации. Уточните это до покупки.

Если вы купите валюту за 1–2 недели до отпуска, это снизит потери на курсе и убережёт от спешки перед вылетом. Даже разница в 2–3 рубля на единицу валюты даст экономию на сумму, достаточную для полноценного обеда или посещения музея на отдыхе.

