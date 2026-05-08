Россиянам рассказали, какие скрытые траты съедают до 180 тысяч рублей в год

Куда утекают деньги: этот вопрос мучает даже тех, кто имеет высокие доходы. Никаких дорогих покупок, никаких финансовых потрясений — но к концу месяца на счету снова пусто. Часто причина нехватки денег кроется в мелких регулярных расходах, которые незаметно «съедают» бюджет. Рассказываем, как проанализировать свои траты за месяц и безболезненно отказаться от некоторых статей расходов.

Как анализировать траты: пошаговая инструкция

Шаг 1. Соберите данные

Откройте приложения всех банков, картами которых вы пользуетесь. Выгрузите выписки по счетам за прошлый месяц. Если вы расплачиваетесь наличными, постарайтесь вспомнить покупки и добавьте их вручную.

Удобнее всего вести учёт в Excel, Google Таблицах или в любом приложении для бюджетирования.

Шаг 2. Сгруппируйте расходы по категориям

Разбейте все траты на группы. Это поможет увидеть общую картину, а не тонуть в сотне мелких операций. Вот примерная система категорий:

Жильё : коммунальные платежи, аренда.

: коммунальные платежи, аренда. Связь : интернет, сотовая связь.

: интернет, сотовая связь. Еда: продукты, кафе, доставка, кофе навынос.

продукты, кафе, доставка, кофе навынос. Транспорт: бензин, такси, общественный транспорт.

бензин, такси, общественный транспорт. Подписки и сервисы: онлайн-кинотеатры, музыка, облачные хранилища, фитнес-приложения.

онлайн-кинотеатры, музыка, облачные хранилища, фитнес-приложения. Покупки: одежда, техника, товары для дома.

одежда, техника, товары для дома. Развлечения: рестораны, кино, хобби.

рестораны, кино, хобби. Прочее: всё, что не вошло в другие категории.

Шаг 3. Выделите неважные расходы

Неважные расходы — это те, которые вы не заметили бы, если бы они исчезли. У них есть три признака:

Они не влияют на ваше здоровье и безопасность. Вы не вспомните о покупке через неделю после неё. Их легко заменить более дешёвым аналогом или вовсе убрать.

Выпишите все такие траты в отдельный список. Это и будут кандидаты на сокращение или полный отказ.

Примеры расходов, от которых можно отказаться

Платная подписка, которой вы не пользуетесь

Согласно результатам опроса банка ВТБ, 54% россиян не отключают платные подписки, рассчитывая, что позже воспользуются ими. Ещё 24% боятся потерять скидки или бонусы, а 16% просто не знают, как прекратить списания. При этом каждый четвёртый россиянин сталкивался с неожиданными платежами за услуги, которыми не пользовался.

Какие подписки оплачивают, но не используют чаще всего:

онлайн-кинотеатры — 46%;

мультисервисные пакеты — 39%;

музыкальные платформы — 28%;

облачные хранилища — 17%;

фитнес-приложения — 10%.

Финансовые потери от забытых подписок могут быть существенными: 39% участников опроса ежемесячно тратят на них от 300 до 500 рублей. В Москве ситуация ещё острее: 8% жителей столицы теряют от 2 до 5 тысяч рублей в месяц или до 60 тысяч за год.

Кофе на вынос

Многие не воспринимают утреннюю чашку кофе по дороге на работу как серьёзную трату. Однако цифры говорят об обратном.

Согласно опросу финансового маркетплейса «Выберу.ру», 32% россиян тратят на кофе с собой от 3 до 5 тысяч рублей в месяц. Ещё 26% расходуют на эти цели до 500 рублей в месяц, а 16% — от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Замените ежедневные походы в кофейню на утренний кофе из дома, оставив покупной кофе на выходные или встречи с друзьями. Экономия за год — до 60 000 рублей в зависимости от привычек.

Импульсивные покупки на маркетплейсах

Согласно исследованию финансовой онлайн-платформы WEBBANKIR, 76,7% россиян подвержены импульсивным тратам, а 41,2% совершали такие покупки за последние 30 дней.

Главный провокатор — маркетплейсы. Их влияние отметили 53,2% опрошенных — это в шесть раз больше, чем у традиционной рекламы.

Финансовые рамки импульсивных трат варьируются:

до 1 тысячи рублей — 21,3%;

от 1 до 5 тысяч рублей — 38,6%;

от 5 до 10 тысяч рублей — 18,8%;

от 10 до 50 тысяч рублей — 14,6%.

То есть, если отказаться от этой категории трат за год можно сэкономить в среднем до 60 тысяч рублей.

Таким образом, каждая из трёх приведенных статей расходов позволяет сэкономить до 60 тысяч рублей в год. А значит, общая годовая экономия может достичь 180 000 рублей — суммы, эквивалентной полноценному дополнительному месячному доходу для многих российских семей.

Что нужно запомнить

Анализ трат за месяц не требует специальных знаний. Достаточно полчаса свободного времени, выписка из банка и честность перед самим собой.

Группируйте траты по категориям — так вы увидите общую картину. Избавляйтесь от покупок, которые не приносят вам пользу.

Три самых безболезненных кандидата на отказ — это неиспользуемые подписки, ежедневный кофе навынос и импульсные покупки.

