Выплаты к 9 мая 2026 года: кому полагаются и в каком размере

К 9 Мая те, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, получат финансовую помощь. Выплата состоит из общефедеральной части и региональных надбавок. Разбираемся, кому сколько положено и когда придут деньги.

© Volodymyr Chmut/iStock.com

Обязательная федеральная помощь

Основание для выплаты — указ президента № 186. По этому документу к Дню Победы ветеранам ежегодно перечисляют определённую сумму.

Размер федеральной выплаты строго фиксирован — 10 тысяч рублей. Эта сумма не зависит от региона проживания ветерана.

Правом на пособие обладают:

те, кто лично участвовал в боевых действиях;

люди, ставшие инвалидами вследствие ран, полученных в районах сражений ВОВ;

те, кто в годы войны выполнял разведывательные и диверсионные задачи в немецком тылу.

Полный список — по ссылке.

Региональные надбавки

Помимо федеральных выплат, регионы устанавливают свои меры поддержки. Основные данные представлены в таблице.

© Рамблер

Чтобы точно знать свою сумму, жителям рекомендуется уточнять информацию в местной администрации или отделе соцзащиты.

График выплат

Ежегодную выплату к 9 Мая Социальный фонд России (СФР) начал перечислять с 3 апреля.

«Ветеранам и их родственникам не нужно писать заявления, собирать справки или ходить по инстанциям. Социальный фонд начисляет выплату проактивно (в беззаявительном порядке)», — пояснили в пресс-службе СФР.

Деньги доставляются по стандартному графику: вместе с пенсией за апрель или отдельным переводом в начале мая. К 9 Мая все средства должны быть перечислены, подчеркнули в фонде.

Что делать, если пособия нет

Если деньги не поступили на счёт ветерана, вот что можно сделать:

Самый оперативный вариант — набрать номер контакт-центра Соцфонда: 8-800-10-000-01. Звонок для всех абонентов бесплатный. Операторы помогут проверить статус начисления.

Альтернативный путь — посетить ближайший офис клиентской службы СФР или любой центр «Мои документы». Там специалисты дадут подробную информацию и помогут разобраться в ситуации.

Коротко о главном

В этом году все ветераны и приравненные к ним лица гарантированно получают 10 тысяч рублей из федерального бюджета. К этой сумме регионы добавляют свою доплату, размер которой зависит от субъекта РФ. Писать заявление или собирать справки не нужно — деньги перечислят автоматически.

Доплаты к пенсии, комиссии по СБП и другие изменения в финансах россиян с 1 мая