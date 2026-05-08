Выплаты к 9 мая 2026 года: кому полагаются и в каком размере
К 9 Мая те, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, получат финансовую помощь. Выплата состоит из общефедеральной части и региональных надбавок. Разбираемся, кому сколько положено и когда придут деньги.
Обязательная федеральная помощь
Основание для выплаты — указ президента № 186. По этому документу к Дню Победы ветеранам ежегодно перечисляют определённую сумму.
Размер федеральной выплаты строго фиксирован — 10 тысяч рублей. Эта сумма не зависит от региона проживания ветерана.
Правом на пособие обладают:
- те, кто лично участвовал в боевых действиях;
- люди, ставшие инвалидами вследствие ран, полученных в районах сражений ВОВ;
- те, кто в годы войны выполнял разведывательные и диверсионные задачи в немецком тылу.
Региональные надбавки
Помимо федеральных выплат, регионы устанавливают свои меры поддержки. Основные данные представлены в таблице.
Чтобы точно знать свою сумму, жителям рекомендуется уточнять информацию в местной администрации или отделе соцзащиты.
График выплат
Ежегодную выплату к 9 Мая Социальный фонд России (СФР) начал перечислять с 3 апреля.
«Ветеранам и их родственникам не нужно писать заявления, собирать справки или ходить по инстанциям. Социальный фонд начисляет выплату проактивно (в беззаявительном порядке)», — пояснили в пресс-службе СФР.
Деньги доставляются по стандартному графику: вместе с пенсией за апрель или отдельным переводом в начале мая. К 9 Мая все средства должны быть перечислены, подчеркнули в фонде.
Что делать, если пособия нет
Если деньги не поступили на счёт ветерана, вот что можно сделать:
- Самый оперативный вариант — набрать номер контакт-центра Соцфонда: 8-800-10-000-01. Звонок для всех абонентов бесплатный. Операторы помогут проверить статус начисления.
- Альтернативный путь — посетить ближайший офис клиентской службы СФР или любой центр «Мои документы». Там специалисты дадут подробную информацию и помогут разобраться в ситуации.
Коротко о главном
В этом году все ветераны и приравненные к ним лица гарантированно получают 10 тысяч рублей из федерального бюджета. К этой сумме регионы добавляют свою доплату, размер которой зависит от субъекта РФ. Писать заявление или собирать справки не нужно — деньги перечислят автоматически.
