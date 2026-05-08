Что важного произошло за неделю с 4 по 8 мая

На первой полной рабочей неделе мая главными темами финансовой повестки стали снижение доходности вкладов, поиск новых способов сохранить доходность сбережений и рост тревожности вокруг кредитов. Россияне начали активнее интересоваться облигациями, гибкими депозитами и возможностями заработать даже на использовании кредитных карт. Собрали самые важные и полезные материалы «Рамблер. Личные финансы» за неделю.

В какой банк положить деньги в мае 2026 года: 10 выгодных вкладов

На фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок вкладчики активно интересовались подборками депозитов. Составили обзор десяти наиболее выгодных вкладов мая. В статье сравнивались реальные условия банков: сроки размещения, возможность пополнения, ограничения по снятию и требования для получения максимальной ставки. Главный вывод — эпоха сверхдоходных вкладов постепенно заканчивается, поэтому многие вкладчики стараются зафиксировать текущие условия как можно раньше.

Оплатила отпуск кредиткой и заработала 19 тысяч рублей. Как это возможно?

Одним из самых обсуждаемых инфоповодов недели стал разбор нестандартного использования кредитной карты. Автор рассказала историю семьи, которая не стала тратить деньги с вклада на отпуск, а оплатила поездку кредиткой с длинным льготным периодом и повышенным кешбэком. Пока деньги продолжали лежать на депозите и приносить проценты, расходы по карте были полностью закрыты в пределах грейс-периода. В результате семья получила дополнительный доход около 19 тысяч рублей. Материал показал, что кредитка может быть не только источником долга, но и инструментом управления ликвидностью — если соблюдать дисциплину платежей.

Как рассчитать налоги в 2026 году

Объяснили, как в 2026 году работает НДФЛ после перехода России на пятиступенчатую прогрессивную шкалу налогообложения. Автор объясняет, какие ставки применяются к разным уровням дохода — от базовых 13% до 22% для самых высоких заработков, — и подчёркивает, что повышенная ставка действует только на сумму превышения конкретного порога. В статье также освещается, какие доходы облагаются НДФЛ, когда налог удерживает работодатель, в каких случаях нужно самостоятельно подавать декларацию и как рассчитать итоговую сумму налога на конкретном примере.

Инвесторы нарастили активность на Московской бирже

В апреле 2026 года частные инвесторы значительно увеличили вложения на Московской бирже: всего физлица инвестировали в ценные бумаги 348 миллиардов рублей, из которых 45,2 миллиарда пришлись на акции — почти вдвое больше, чем годом ранее. Инвесторы также вкладывали в облигации и паевые фонды. Число брокерских счетов продолжает расти, а среди самых популярных бумаг у россиян остаются акции Сбербанка, ЛУКОЙЛа, «Газпрома», ВТБ и «Яндекса».

Россиянам напомнили о выплатах к 9 мая

В преддверии Дня Победы выплаты традиционно положены ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и некоторым другим категориям льготников. Размер помощи зависит от статуса получателя и региона проживания: помимо федеральных выплат многие субъекты РФ вводят собственные доплаты. Перечислили, кому именно положены деньги, нужно ли подавать заявление и как происходит начисление — в большинстве случаев средства перечисляются автоматически вместе с пенсией или через органы соцзащиты.

