Банки спасли россиян от кражи 1,8 триллиона рублей

Банки сохранили россиянам 1,8 триллиона рублей за первые три месяца 2026 года благодаря системам защиты от мошеннических переводов. Об этом говорится в «Обзоре отчётности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» Банка России.

В первом квартале кредитные организации предотвратили почти 16,8 миллиона попыток хищения денег со счетов клиентов, следует из документа ЦБ.

По данным регулятора, за январь–март россияне сообщили банкам о 495,8 тысячи мошеннических операций. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 7,4 миллиарда рублей. При этом потери физических лиц снизились на 10,2% по сравнению с последним кварталом 2025 года.

Всего за первый квартал ЦБ инициировал блокировку 10,5 тысячи сайтов и страниц в социальных сетях, которые использовались для обмана пользователей. Кроме того, регулятор передал операторам связи данные о 8,3 тысячи телефонных номеров, связанных с мошенническими схемами.

В 2026 году мошенники стали чаще использовать методы социальной инженерии для обмана россиян. Число выявленных атак выросло на 37,5% квартал к кварталу и превысило 19,1 тысячу случаев.

Преступники искусно манипулируют человеческой психологией и используют эмоции жертвы — страх, спешку, доверие или жадность — чтобы вынудить её добровольно выдать пароли, перевести деньги или открыть доступ к данным.

Фишинг

Мошенники рассылают поддельные письма от лица банков, магазинов или государственных органов по электронной почте, в социальных сетях и мессенджерах. В сообщении содержится ссылка на сайт с формой для заполнения личных данных. Попав на подставную страницу, человек вводит свои пароли или данные карты, после чего злоумышленники получают доступ к его счетам. Чтобы жертва не раздумывала, в письме пугают блокировкой аккаунта или проблемами с деньгами.

Количество выявленных фишинговых атак за первый квартал 2026 года увеличилось на 16,9%, до 450 случаев.

Телефонное мошенничество

Телефонные мошенники стали чаще подстраиваться под бытовые ситуации. Они звонят от лица курьеров, сотрудников управляющей компании, работников поликлиник или социальной защиты. После того как жертва поверила в легенду, мошенник просит назвать код из СМС, чтобы «подтвердить запись», «сверить показания счётчиков» или «записать на приём». На самом деле этот код нужен, чтобы войти в личный кабинет жертвы на Госуслугах или в приложении банка.

В январе–марте 2026 года ЦБ реже фиксировал случаи обмана россиян через мошеннические телефонные номера. За отчётный период регулятор выявил всего 7,7 тысячи мобильных номеров аферистов, что на 30,5% меньше, чем за четвёртый квартал 2025 года.

Атаки на бизнес

Одной из основных угроз для бизнеса в начале 2026 года стали компьютерные атаки с использованием вредоносных файлов. Сотрудникам компаний рассылали электронные письма с заражёнными вложениями. После скачивания таких файлов мошенники получали удалённый доступ к корпоративным системам и могли переводить деньги на подконтрольные счета, маскируя операции под обычные платежи компании.

По данным ЦБ, в первом квартале 2026 года такие атаки демонстрировали значительный прирост — +131,7%, до 95 случаев.

Как защитить себя от мошенников: простые правила цифровой гигиены

Никому и никогда не называйте коды, которые приходят по СМС.

Не переходите по ссылкам и не перезванивайте на номера из подозрительных сообщений.

Не спешите выполнять просьбы, особенно если собеседник давит на эмоции. Возьмите паузу и проверьте факты.

Не бойтесь прерывать разговор, класть трубку и говорить твёрдое «нет», если общение вызывает дискомфорт или давление.

Если сомневаетесь — посоветуйтесь с родными или друзьями. Или зайдите в ближайший офис своего банка и спросите там.

