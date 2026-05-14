Банки спасли россиян от кражи 1,8 триллиона рублей

Марина Стрельникова

Банки сохранили россиянам 1,8 триллиона рублей за первые три месяца 2026 года благодаря системам защиты от мошеннических переводов. Об этом говорится в «Обзоре отчётности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» Банка России.

В первом квартале кредитные организации предотвратили почти 16,8 миллиона попыток хищения денег со счетов клиентов, следует из документа ЦБ.

По данным регулятора, за январь–март россияне сообщили банкам о 495,8 тысячи мошеннических операций. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 7,4 миллиарда рублей. При этом потери физических лиц снизились на 10,2% по сравнению с последним кварталом 2025 года.

Всего за первый квартал ЦБ инициировал блокировку 10,5 тысячи сайтов и страниц в социальных сетях, которые использовались для обмана пользователей. Кроме того, регулятор передал операторам связи данные о 8,3 тысячи телефонных номеров, связанных с мошенническими схемами.

В 2026 году мошенники стали чаще использовать методы социальной инженерии для обмана россиян. Число выявленных атак выросло на 37,5% квартал к кварталу и превысило 19,1 тысячу случаев.

Преступники искусно манипулируют человеческой психологией и используют эмоции жертвы — страх, спешку, доверие или жадность — чтобы вынудить её добровольно выдать пароли, перевести деньги или открыть доступ к данным.

Фишинг

Мошенники рассылают поддельные письма от лица банков, магазинов или государственных органов по электронной почте, в социальных сетях и мессенджерах. В сообщении содержится ссылка на сайт с формой для заполнения личных данных. Попав на подставную страницу, человек вводит свои пароли или данные карты, после чего злоумышленники получают доступ к его счетам. Чтобы жертва не раздумывала, в письме пугают блокировкой аккаунта или проблемами с деньгами.

Количество выявленных фишинговых атак за первый квартал 2026 года увеличилось на 16,9%, до 450 случаев.

Телефонное мошенничество

Телефонные мошенники стали чаще подстраиваться под бытовые ситуации. Они звонят от лица курьеров, сотрудников управляющей компании, работников поликлиник или социальной защиты. После того как жертва поверила в легенду, мошенник просит назвать код из СМС, чтобы «подтвердить запись», «сверить показания счётчиков» или «записать на приём». На самом деле этот код нужен, чтобы войти в личный кабинет жертвы на Госуслугах или в приложении банка.

В январе–марте 2026 года ЦБ реже фиксировал случаи обмана россиян через мошеннические телефонные номера. За отчётный период регулятор выявил всего 7,7 тысячи мобильных номеров аферистов, что на 30,5% меньше, чем за четвёртый квартал 2025 года.

Атаки на бизнес

Одной из основных угроз для бизнеса в начале 2026 года стали компьютерные атаки с использованием вредоносных файлов. Сотрудникам компаний рассылали электронные письма с заражёнными вложениями. После скачивания таких файлов мошенники получали удалённый доступ к корпоративным системам и могли переводить деньги на подконтрольные счета, маскируя операции под обычные платежи компании.

По данным ЦБ, в первом квартале 2026 года такие атаки демонстрировали значительный прирост — +131,7%, до 95 случаев.

Как защитить себя от мошенников: простые правила цифровой гигиены

  • Никому и никогда не называйте коды, которые приходят по СМС.
  • Не переходите по ссылкам и не перезванивайте на номера из подозрительных сообщений.
  • Не спешите выполнять просьбы, особенно если собеседник давит на эмоции. Возьмите паузу и проверьте факты.
  • Не бойтесь прерывать разговор, класть трубку и говорить твёрдое «нет», если общение вызывает дискомфорт или давление.
  • Если сомневаетесь — посоветуйтесь с родными или друзьями. Или зайдите в ближайший офис своего банка и спросите там.

