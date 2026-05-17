Россиянка взяла пять подработок и почти удвоила доход, но итог её разочаровал

В поисках дополнительного дохода многие берут подработки, рассчитывая существенно увеличить ежемесячный заработок. Я проверила это на собственном опыте: осенью 2022 года я совместила сразу пять источников дохода — основную работу и четыре подработки.

Мой доход вырос почти в два раза — до уровня около 170 тысяч рублей в месяц. Однако высокая нагрузка повлекла за собой дополнительные расходы, которые заметно снизили итоговый финансовый результат. Поэтому я спросила экспертов, как нужно распределять финансы, чтобы усилия были не напрасны.

Где я работала

Основная работа. Основной доход мне приносила работа шеф-редактором SEO-направления на крупном медийном портале. Это была полноценная занятость с фиксированным графиком и высоким уровнем ответственности. Ежемесячный оклад в 85 тысяч рублей обеспечивал финансовую стабильность, покрывал базовые расходы и служил опорой при принятии решений о дополнительных проектах.

Telegram-канал. За ведение Telegram-канала рекрутингового агентства я получала 30 тысяч рублей в месяц. На первый взгляд, это выглядело как удобная подработка с фиксированным объёмом. Но по факту это было постоянное вовлечение в повестку 24/7, из-за чего я не могла полностью отключиться от работы.

Собственный блог. Мой блог о финансах приносил от 10 до 30 тысяч рублей в месяц, в среднем — около 20 тысяч. Доход был нестабильным и напрямую зависел от количества опубликованных материалов, трафика и рекламных интеграций.

Смены в котокафе. Я выходила на 3 смены в неделю, каждая по 6 часов. За одну смену платили 1500 рублей. В месяц в среднем получалось около 19 500 рублей. Временные затраты были значительными: около 78 часов в месяц. Если пересчитать это в почасовую ставку, выходило примерно 250 рублей в час — один из самых низких показателей среди всех моих занятий.

Написание статей на фрилансе. Я писала тексты для политического издания и получала до 7 тысяч рублей за статью. В среднем выходило около 14 тысяч рублей в месяц. Изначально подработка казалась простой, но по факту лишь добавила давления в и без того плотный график.

В таком режиме я работала полных два месяца, а на третий поняла, что придётся сокращать нагрузку, и постепенно стала отказываться от её части.

Сколько я зарабатывала

Если сложить все источники, получалось примерно:

На этом этапе схема выглядит рабочей. За счёт нескольких дополнительных источников дохода удаётся почти вдвое увеличить заработок по сравнению с одной основной работой.

Но картина оказывается неполной, если учитывать только доход — без привязки к затраченному времени, уровню нагрузки и сопутствующим расходам, которые неизбежно возникают при таком ритме жизни.

Сколько стоил такой режим

Вместе с ростом доходов у меня почти незаметно увеличились расходы. Это были не случайные траты, а прямое следствие постоянной занятости и усталости.

Из-за плотного графика я почти перестала готовить дома и стала чаще заказывать доставку и ходить в кафе. В среднем один ужин обходился в 500–1500 рублей, в месяц уходило около 20 тысяч рублей.

Дополнительно выросли расходы в выходные. После напряжённой недели хотелось восстановиться и пообщаться с друзьями, поэтому на встречи в кафе я ежемесячно тратила ещё 8 тысяч рублей.

Из-за постоянной перегрузки и отсутствия отдыха у меня начались проблемы со здоровьем. Это привело к новым расходам: ежемесячно 12 тысяч рублей уходило на врачей и психолога.

В таком состоянии покупка кофе стала для меня способом быстро поддержать себя в рабочем темпе. В итоге эти траты стали регулярными и добавили к расходам ещё 6 тысяч рублей в месяц.

К тому же из-за нехватки времени я стала чаще пользоваться такси, так как поездки на общественном транспорте требовали больше времени и планирования. Таким образом, расходы в этой категории достигали примерно 20 тысяч рублей в месяц.

В итоге дополнительные расходы составили 66 тысяч рублей в месяц.

Наличие нескольких источников дохода не означает автоматический рост трат, подтвердила финансовый советник Татьяна Волкова, отмечая, что в моей ситуации это вполне объяснимо. Когда увеличивается нагрузка, растут сопутствующие расходы:

больше перемещений — расходы на транспорт;

усталость — быстрые решения вроде доставки;

перегруз — расходы на восстановление.

В итоге часть дополнительного дохода просто «съедается». Поэтому подработки могут быть как эффективными, так и полностью нивелироваться ростом расходов. Всё зависит от организации процесса. Татьяна Волкова финансовый эксперт, аналитик

Расходы могут вырасти не только за счёт роста сопутствующих трат, но и улучшения уровня жизни и возможности тратить больше, чем обычно, справедливо заметил финансовый советник Алексей Родин.

Подсчитали, что осталось в итоге

После вычета всех сопутствующих расходов (например, на связь, транспорт или питание вне дома) чистый доход от всех дополнительных проектов составил около 102 тысяч рублей в месяц. Это всего на 17 тысяч больше базовой зарплаты. В процентном выражении прирост составил около 20%.

Результат неплохой, однако Волкова отмечает, что, если для такого увеличения дохода приходится брать 4–5 подработок, вопрос эффективности становится открытым. В таком случае, по её мнению, стоит задуматься о том, как добиться аналогичного прироста (на 20%) в рамках основной работы или за счёт одной подработки. Такой подход будет более устойчивым и менее затратным, отметила эксперт.

При поиске дополнительного заработка эксперт Алексей Родин советует сразу соизмерять количество затраченного времени и итоговый доход. В идеале час работы на подработке должен оплачиваться аналогично или даже чуть выше, чем на основном месте.

Как распределять нагрузку без увеличения трат: совет от экспертов

Ключевой инструмент — планирование, отмечают эксперты. Без него любая дополнительная занятость начинает «съедать» сама себя. Подработки дают результат только тогда, когда они встроены в систему. Если системы нет, деньги приходят и сразу же уходят, как бы ни рос доход.

Важно:

считать не только доходы, но и сопутствующие расходы;

отслеживать, куда уходят деньги;

оптимизировать процессы (еда с собой вместо доставки, продуманная логистика вместо хаотичных поездок).

