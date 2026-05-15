Что важного произошло в личных финансах за неделю с 12 по 15 мая

На этой короткой рабочей неделе с 12 по 15 мая ключевыми темами стали защита прав заёмщиков микрофинансовых организаций (МФО), риски банковских вкладов, увеличение числа снятий самозапретов на кредиты и способы распознать инвестиционный обман. Собрали самые важные и полезные материалы «Рамблер. Личные финансы» за неделю.

© Сгенерировано при помощи Nano Banana AI

Основные риски банковских вкладов: стоит ли хранить деньги на депозите в 2026 году

На фоне рекордного объёма средств россиян на депозитах (67,4 триллиона рублей в марте) эксперты напомнили о рисках, которые не связаны с отзывом лицензии. Среди них — инфляция, которая может сделать реальную доходность отрицательной, валютный риск для вкладов в юанях или других валютах, а также потеря процентов при досрочном закрытии. В статье объясняется, как диверсификация помогает минимизировать эти угрозы.

МФО запретили подключать допуслуги без согласия заёмщиков

Центробанк представил новую редакцию базового стандарта для микрофинансовых организаций, которая вступает в силу 1 июля 2026 года. Документ обязывает МФО получать явное и осознанное согласие клиента на любые дополнительные услуги. Все чек-боксы по умолчанию должны быть пустыми, а ключевые параметры займа и стоимость допуслуг — выделяться одинаково заметным шрифтом, без визуальных уловок. Также установлен жёсткий срок рассмотрения обращений заёмщиков — 15 рабочих дней.

Эксперты объяснили, почему россияне стали чаще снимать самозапрет на кредиты

Зафиксирован рост числа случаев временной отмены самозапрета на кредиты. Эксперты связывают это с двумя основными причинами: увеличением потребительской активности и праздничным графиком. Май и начало лета традиционно становятся периодом крупных расходов для многих россиян. В статье подчёркивается, что самозапрет — эффективный инструмент, но его отключение должно быть максимально осознанным.

Обещают доход и личное сопровождение: как распознать инвестиционный обман

В статье собраны типичные признаки финансовых пирамид и псевдоинвестиционных проектов, которые активизировались в условиях интереса к альтернативным доходам. Среди красных флагов: гарантии высокой доходности (выше рыночной), агрессивный маркетинг с обещанием «личного сопровождения», навязывание срочности. Статья даёт практические советы, как проверить компанию через реестр ЦБ и не поддаться на уловки преступников.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Банки спасли россиян от кражи 1,8 триллиона рублей