Стало известно, кто получает пенсию больше 170 тысяч рублей

По данным Социального фонда России (СФР), на начало апреля 2026 года среднемесячная пенсия летчиков-испытателей превысила 174 тысячи рублей. Такая информация содержится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как уточняется в статистике ведомства, средний размер пенсионного обеспечения лётчиков-испытателей составляет 174 187,85 рубля. Всего в России насчитывается около тысячи человек, имеющих право на подобные выплаты.

Пенсионеры, которые продолжают работать, получают в среднем 154 781 рубль. Для неработающих лётчиков-испытателей эта сумма выше и достигает 181 152 рублей.

