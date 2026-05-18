Россиянам дали совет, что делать, если обслуживание в вашем банке стало дорогим
Многие клиенты годами остаются в выбранном однажды банке, даже когда условия ухудшаются: растёт комиссия за снятие наличных и стоимость обслуживания карты, а лимиты на бесплатные переводы сокращаются. Банки регулярно пересматривают тарифы — это нормально. Но вы не обязаны с этим соглашаться. Смена банка — стандартная процедура, которая может сэкономить тысячи рублей в год.
Как понять, что пора менять банк
Сравните свои текущие расходы на обслуживание карты с альтернативами на рынке. Если разница превышает 500–1000 рублей в месяц, это повод задуматься.
Признаки того, что тарифы невыгодны:
- ежемесячная плата за обслуживание карты выше среднерыночной;
- с вас взимают комиссии за базовые операции, которые в других банках бесплатны;
- комиссия за переводы на карты других банков превышает 1% от суммы;
- плата за снятие наличных сверх лимита составляет 1% и более;
- вам навязывают дополнительные услуги (СМС-информирование, страховки), которые трудно отключить.
Как выбрать новый банк
Первым делом определите свой профиль использования карты. Зайдите в мобильное приложение и посмотрите статистику за последние три месяца: сколько вы тратите, как часто переводите деньги другим людям, снимаете ли наличные. Также определитесь, нужны ли кешбэк и проценты на остаток.
Исходя из этого, ищите банк с подходящим тарифом. Для большинства ситуаций подойдут бесплатные или бюджетные линейки. Обратите внимание на три параметра:
- стоимость обслуживания (лучше бесплатно);
- лимиты бесплатных переводов в другие банки;
- комиссия за превышение лимитов (оптимально 0,3-0,5%).
Пример. Допустим, вы переводите другим людям в разные банки 50 тысяч рублей в месяц. В старом банке лимит бесплатных переводов — 10 тысяч рублей, комиссия за операции сверх лимита — 1,5%. В новом банке бесплатно можно переводить до 100 тысяч рублей.
В таком случае в старом банке комиссия за переводы составит 40 000 × 1,5% = 600 рублей в месяц, или 7,2 тысячи рублей в год. В новом банке всё это будет для вас бесплатным.
Как перейти в другой банк без потерь
Перед сменой банка проверьте, есть ли на старой карте овердрафт и не привязана ли к ней оплата кредитов или рассрочек. Закройте все обязательства до расторжения договора.
Если старая карта — зарплатная, сначала напишите заявление на смену реквизитов. Работодатель не имеет права отказать в этом, но процедура занимает время.
Далее:
- Не закрывайте старую карту, пока новая не окажется в руках и не будет активирована.
- Закажите карту в выбранном банке через приложение или отделение. Обычно доставка занимает от одного дня до недели.
- После получения карты переведите основные расходы на неё. Настройте автоплатежи за связь, коммунальные услуги, подписки и так далее.
- Оставьте на старом счёте небольшую сумму для оплаты незавершённых операций.
- Через месяц, когда убедитесь, что старая карта точно не нужна, закрывайте её.
Регулярно пересматривайте условия
Стоимость банковских услуг постепенно растёт, а условия обслуживания могут меняться не в лучшую сторону. Поэтому продолжайте следить за тратами на карту, даже если недавно перешли в другой банк.
Раз в полгода проверяйте тарифы и сравнивайте их с рыночными. Если комиссии выросли на 20–30% без улучшения сервиса, рассмотрите более выгодные предложения. Экономия в несколько тысяч рублей в год оправдывает затраты времени на сравнение условий и оформление новой карты.