Россиянам дали совет, что делать, если обслуживание в вашем банке стало дорогим

Многие клиенты годами остаются в выбранном однажды банке, даже когда условия ухудшаются: растёт комиссия за снятие наличных и стоимость обслуживания карты, а лимиты на бесплатные переводы сокращаются. Банки регулярно пересматривают тарифы — это нормально. Но вы не обязаны с этим соглашаться. Смена банка — стандартная процедура, которая может сэкономить тысячи рублей в год.

Как понять, что пора менять банк

Сравните свои текущие расходы на обслуживание карты с альтернативами на рынке. Если разница превышает 500–1000 рублей в месяц, это повод задуматься.

Признаки того, что тарифы невыгодны:

ежемесячная плата за обслуживание карты выше среднерыночной;

с вас взимают комиссии за базовые операции, которые в других банках бесплатны;

комиссия за переводы на карты других банков превышает 1% от суммы;

плата за снятие наличных сверх лимита составляет 1% и более;

вам навязывают дополнительные услуги (СМС-информирование, страховки), которые трудно отключить.

Как выбрать новый банк

Первым делом определите свой профиль использования карты. Зайдите в мобильное приложение и посмотрите статистику за последние три месяца: сколько вы тратите, как часто переводите деньги другим людям, снимаете ли наличные. Также определитесь, нужны ли кешбэк и проценты на остаток.

Исходя из этого, ищите банк с подходящим тарифом. Для большинства ситуаций подойдут бесплатные или бюджетные линейки. Обратите внимание на три параметра:

стоимость обслуживания (лучше бесплатно);

лимиты бесплатных переводов в другие банки;

комиссия за превышение лимитов (оптимально 0,3-0,5%).

Пример. Допустим, вы переводите другим людям в разные банки 50 тысяч рублей в месяц. В старом банке лимит бесплатных переводов — 10 тысяч рублей, комиссия за операции сверх лимита — 1,5%. В новом банке бесплатно можно переводить до 100 тысяч рублей.

В таком случае в старом банке комиссия за переводы составит 40 000 × 1,5% = 600 рублей в месяц, или 7,2 тысячи рублей в год. В новом банке всё это будет для вас бесплатным.

Как перейти в другой банк без потерь

Перед сменой банка проверьте, есть ли на старой карте овердрафт и не привязана ли к ней оплата кредитов или рассрочек. Закройте все обязательства до расторжения договора.

Если старая карта — зарплатная, сначала напишите заявление на смену реквизитов. Работодатель не имеет права отказать в этом, но процедура занимает время.

Далее:

Не закрывайте старую карту, пока новая не окажется в руках и не будет активирована. Закажите карту в выбранном банке через приложение или отделение. Обычно доставка занимает от одного дня до недели. После получения карты переведите основные расходы на неё. Настройте автоплатежи за связь, коммунальные услуги, подписки и так далее. Оставьте на старом счёте небольшую сумму для оплаты незавершённых операций. Через месяц, когда убедитесь, что старая карта точно не нужна, закрывайте её.

Регулярно пересматривайте условия

Стоимость банковских услуг постепенно растёт, а условия обслуживания могут меняться не в лучшую сторону. Поэтому продолжайте следить за тратами на карту, даже если недавно перешли в другой банк.

Раз в полгода проверяйте тарифы и сравнивайте их с рыночными. Если комиссии выросли на 20–30% без улучшения сервиса, рассмотрите более выгодные предложения. Экономия в несколько тысяч рублей в год оправдывает затраты времени на сравнение условий и оформление новой карты.

